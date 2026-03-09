आता Payment अडकण्याची भीती नाही, कोणते UPI App आहे सर्वात सुरक्षित? कसे वापरावे Pincode शिवाय UPI Lite

चला शोधूया की PhonePe, Google Pay (GPay) आणि Paytm सारख्या लोकप्रिय Apps पैकी कोणते सर्वात सुरक्षित आहे. प्रथम, सुरक्षिततेबद्दल बोलूया. PhonePe, GPay आणि Paytm हे सर्व NPCI आणि RBI नियमांनुसार काम करतात, म्हणून मूलभूत सुरक्षा समान आहे.
कोणते App सुरक्षित?
तथापि, २०२६ मधील वापरकर्ता पुनरावलोकने आणि तज्ज्ञांच्या तुलना दर्शवितात की लोक Google Pay ला सर्वात सुरक्षित मानतात. त्याचे AI-आधारित फसवणूक शोधणे खूप मजबूत आहे, व्यवहार अयशस्वी झाल्यावर स्पष्ट संदेश प्रदर्शित होतात आणि App खूप सहजतेने चालते. PhonePe देखील खूप विश्वासार्ह आहे, बाजारात सर्वाधिक वापर आहे (अंदाजे ४५-४८% वाटा), आणि रिवॉर्ड्स, बिल पेमेंट आणि गुंतवणूक यासारख्या अतिरिक्त वैशिष्ट्ये ऑफर करते. पेटीएम चांगले आहे, परंतु काही नियामक समस्यांमुळे काही वापरकर्ते सावध झाले आहेत.
व्यावसायिकसाठी कोणते योग्य?
एकंदरीत, जर तुम्हाला फक्त सुरक्षितता आणि सोप्या वापराची आवश्यकता असेल, तर गुगल पे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. दुसरीकडे, फोनपे अधिक वैशिष्ट्ये आणि रिवॉर्डसाठी योग्य मानले जाते आणि पेटीएम व्यावसायिक वापरासाठी योग्य आहे.
आता सर्वात मनोरंजक आणि उपयुक्त भागाकडे वळूया: UPI Lite. ही यूपीआयची हलकी आवृत्ती आहे, जी तुमच्या फोनवर एक लहान डिजिटल वॉलेट तयार करते. तुम्ही प्रथम तुमच्या बँकेतून त्यात पैसे ट्रान्सफर करता (जास्तीत जास्त शिल्लक आता ₹५,००० पर्यंत असू शकते). नंतर, यूपीआय पिन न टाकता ₹५०० पर्यंत (काही Apps मध्ये ₹१,००० पर्यंत) पेमेंट करता येते.
काय फायदे आहेत?
