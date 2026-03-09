Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आता Payment अडकण्याची भीती नाही, कोणते UPI App आहे सर्वात सुरक्षित? कसे वापरावे Pincode शिवाय UPI Lite

UPI लाईट फीचर पिनशिवाय लहान पेमेंट जलद आणि सुरक्षित करते. Google Pay सर्वात सुरक्षित मानले जाते, तर PhonePe अधिक फीचर्स देते. पेटीएम व्यवसाय वापरासाठी चांगले आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 11:41 AM
UPI पेमेंट करताना कोणते App सुरक्षित? (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

UPI पेमेंट करताना कोणते App सुरक्षित? (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

  • पिनशिवाय कसे कराल पेमेंट 
  • UPI Lite डिजीटल पेमेंट कसे आहे 
  • तुमचे पैसे कसे राहतील सुरक्षित 
आजकाल, डिजिटल पेमेंट्स आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनले आहेत. तथापि, कधीकधी पेमेंट्स अडकतात किंवा फसवणुकीची भीती आपल्याला त्रास देते. सुदैवाने, या समस्यांवर मात करणे सोपे झाले आहे. UPI Lite नावाचे एक उत्तम वैशिष्ट्य सादर केले गेले आहे, जे UPI पिन न टाकता लहान पेमेंट जलद आणि सुरक्षित करते. शिवाय, लोक अनेकदा प्रश्न विचारतात की कोणते App सर्वात सुरक्षित आहे. 

चला शोधूया की PhonePe, Google Pay (GPay) आणि Paytm सारख्या लोकप्रिय Apps पैकी कोणते सर्वात सुरक्षित आहे. प्रथम, सुरक्षिततेबद्दल बोलूया. PhonePe, GPay आणि Paytm हे सर्व NPCI आणि RBI नियमांनुसार काम करतात, म्हणून मूलभूत सुरक्षा समान आहे.

UPI Digital Payment: भारत बनतोय कॅशलेस! ऑनलाइन पेमेंट मध्ये 33% वाढ; तर 3 महिन्यांत तब्बल ‘इतका’ अब्ज व्यवहार

कोणते App सुरक्षित?

तथापि, २०२६ मधील वापरकर्ता पुनरावलोकने आणि तज्ज्ञांच्या तुलना दर्शवितात की लोक Google Pay ला सर्वात सुरक्षित मानतात. त्याचे AI-आधारित फसवणूक शोधणे खूप मजबूत आहे, व्यवहार अयशस्वी झाल्यावर स्पष्ट संदेश प्रदर्शित होतात आणि App खूप सहजतेने चालते. PhonePe देखील खूप विश्वासार्ह आहे, बाजारात सर्वाधिक वापर आहे (अंदाजे ४५-४८% वाटा), आणि रिवॉर्ड्स, बिल पेमेंट आणि गुंतवणूक यासारख्या अतिरिक्त वैशिष्ट्ये ऑफर करते.  पेटीएम चांगले आहे, परंतु काही नियामक समस्यांमुळे काही वापरकर्ते सावध झाले आहेत. 

व्यावसायिकसाठी कोणते योग्य?

एकंदरीत, जर तुम्हाला फक्त सुरक्षितता आणि सोप्या वापराची आवश्यकता असेल, तर गुगल पे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. दुसरीकडे, फोनपे अधिक वैशिष्ट्ये आणि रिवॉर्डसाठी योग्य मानले जाते आणि पेटीएम व्यावसायिक वापरासाठी योग्य आहे.

आता सर्वात मनोरंजक आणि उपयुक्त भागाकडे वळूया: UPI Lite. ही यूपीआयची हलकी आवृत्ती आहे, जी तुमच्या फोनवर एक लहान डिजिटल वॉलेट तयार करते. तुम्ही प्रथम तुमच्या बँकेतून त्यात पैसे ट्रान्सफर करता (जास्तीत जास्त शिल्लक आता ₹५,००० पर्यंत असू शकते). नंतर, यूपीआय पिन न टाकता ₹५०० पर्यंत (काही Apps मध्ये ₹१,००० पर्यंत) पेमेंट करता येते.

काय फायदे आहेत?

  • फसवणुकीचा धोका कमी
  • पिन न टाकल्याने, चोर तुमचा पिन पाहू शकत नाही
  • पेमेंट कधीही अडकत नाहीत: तुम्हाला प्रत्येक वेळी लहान रकमेसाठी तुमच्या बँकेशी कनेक्ट करावे लागत नाही, म्हणून ते जलद आणि विश्वासार्ह आहे
  • ते ऑफलाइन देखील कार्य करते (काही आवृत्त्यांमध्ये, जसे की यूपीआय लाईट एक्स)
  • चहा, भाज्या, दूध आणि रिचार्जसारख्या छोट्या दैनंदिन खरेदीसाठी योग्य
UPI Lite कसे वापरावे?
  • (उदाहरणार्थ, Google Pay मध्ये) App ​​उघडा, तुमच्या प्रोफाइल किंवा सेटिंग्जमध्ये जा
  • UPI Lite पर्याय निवडा आणि तो सक्रिय करा (तुमच्या बँक खात्याची लिंक आणि पिन एकदा टाकून)
  • तुमच्या बँकेतून ₹५००-₹२,००० पर्यंत टॉप-अप करा (तुम्ही ऑटो-टॉप-अप देखील चालू करू शकता)
  • पेमेंट करताना, जर रक्कम ₹५०० पर्यंत असेल, तर App UPI Lite वापरून पेमेंट करण्याचा पर्याय आपोआप देईल – फक्त पुष्टी करा; तुम्हाला पिन प्रविष्ट करण्याची आवश्यकता नाही
PhonePe आणि Paytm साठी Steps सारख्याच आहेत. UPI Lite होम स्क्रीनवर दिसते. तुम्ही ते सक्रिय करू शकता आणि ते वापरण्यास सुरुवात करू शकता. याचा अर्थ तुम्ही फसवणूक आणि पेमेंट विलंबाची काळजी करणे थांबवू शकता. लहान पेमेंट करणे खूप सोपे करण्यासाठी Google Pay सारखे सुरक्षित App निवडा आणि UPI Lite चालू करा

UPI Now Pay Later: NPCI चा नवा धमाका! आता आधी पेमेंट, नंतर परतफेड करा; UPI मध्ये ‘ही’ सुविधा सुरू

Published On: Mar 09, 2026 | 11:41 AM

