DU PG Admission: दिल्ली विद्यापीठात जागा वाढवण्यासाठी ABVP चे तीव्र आंदोलन!विद्यार्थ्यांच्या असंतोषानंतर प्रशासनाकडून समिती स्थापन

DU PG Admission: दिल्ली विद्यापीठातील (DU) एक वर्षाच्या पदव्युत्तर (PG) अभ्यासक्रमांमधील मर्यादित जागांमुळे विद्यार्थ्यांमधील असंतोष सातत्याने वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. याच मुद्द्यावरून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या दिल्ली युनिटने कला शाखेच्या (Arts Faculty) बाहेर जोरदार निदर्शने करत विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात आवाज उठवला. या आंदोलनानंतर परिषदेच्या शिष्टमंडळाने डीयूचे कुलसचिव (Registrar) प्रो. विकास गुप्ता यांना मागण्यांचे निवेदन सोपवून एक वर्षाच्या पीजी कोर्सेसमध्ये तात्काळ जागा वाढवण्याची मागणी केली. या आंदोलनात विद्यापीठाच्या विविध महाविद्यालयांतील मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
अभाविपचे म्हणणे आहे की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत (NEP) चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. मात्र, त्या प्रमाणात एक वर्षाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागांमध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत, केवळ जागांच्या कमतरतेमुळे मोठ्या संख्येने पात्र आणि गुणवंत विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत. कोणत्याही पात्र विद्यार्थ्याला उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, म्हणून सर्व एक वर्षाच्या पीजी कोर्सेसमध्ये पुरेशा प्रमाणात जागा वाढवण्यात याव्यात, अशी मागणी परिषदेने केली आहे.
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कला शाखेच्या बाहेर आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाने यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. उच्च शिक्षणासाठी सर्वांना समान संधी द्यावी, असे आंदोलकांचे म्हणणे होते. विद्यार्थ्यांनी एक वर्षाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये तातडीने जागा वाढवण्याची मागणी करत प्रशासनाला या मुद्द्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे आवाहन केले.
एबीव्हीपी दिल्लीचे प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा यांनी सांगितले की, दिल्ली विद्यापीठ हे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती आहे. मात्र, सध्याच्या व्यवस्थेतील जागांची कमतरता विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर अन्याय करणारी ठरत आहे. चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमानंतर एक वर्षाच्या पीजी कोर्सेसमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने, विद्यापीठ प्रशासनाने तात्काळ प्रभावाने जागांमध्ये पुरेशी वाढ केली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
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अभाविपने दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि निवेदनाची दखल घेत दिल्ली विद्यापीठ प्रशासनाने एका समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती एक वर्षाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमधील जागा वाढवण्याच्या मुद्द्याचा सखोल अभ्यास करून पुढील १० दिवसांत विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करेल. विद्यापीठ प्रशासनाने लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हे आंदोलन अधिक व्यापक केले जाईल, असा इशारा विद्यार्थी परिषदेने दिला आहे.