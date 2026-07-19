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Sunday Special : घरी बनवा आगरी स्टाईल ओल्या करदीची झणझणीत भाजी, फिश लव्हर्सना नक्कीच आवडेल रेसिपी

Updated On: Jul 19, 2026 | 09:09 AM IST
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सारांश

Small Prawns Recipe : अनेक आगरी घरांमध्ये ओल्या करदीची भाजी आणि तांदळाची भाकरी हे काॅम्बीनेशन फार फेमस आहे. पारंपारिक मसाल्यात परतून या भाजीला खरपूस शिजेपर्यंत तयार केले जाते ज्यामुळे याची चव काही वेगळीच लागते. तुम्हाला मासे खायला आवडत असतील तर ही रेसिपी एकदा जरुर करुन पाहा.

Sunday Special : घरी बनवा आगरी स्टाईल ओल्या करदीची झणझणीत भाजी, फिश लव्हर्सना नक्कीच आवडेल रेसिपी

(फोटो सौजन्य: Youtube)

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विस्तार
  • ओली करदी जिला स्माॅल प्राॅन्स असंही म्हटलं जातं.
  • याची सुक्की भाजी चवाला फार अप्रतिम लागते.
  •  आगरी संस्कृतीत ही भाजी आवडीने खाल्ली जाते.
आगरी खाद्यसंस्कृतीत समुद्री खाद्यपदार्थांना विशेष स्थान आहे. त्यापैकी ओल्या करदीची आणि छोट्या कोळंबीची भाजी हा अतिशय चविष्ट आणि पारंपरिक पदार्थ मानला जातो. ताजी ओलसर करदी (लहान कोळंबी) आणि सुगंधी मसाल्यांचा अप्रतिम संगम या भाजीला वेगळीच चव देतो. ही भाजी तिखट, रसाळ आणि मसालेदार असल्यामुळे गरम भाकरी, तांदळाची भाकरी किंवा वाफाळलेल्या भातासोबत अप्रतिम लागते. घरगुती पद्धतीने कमी साहित्यामध्ये तयार होणारी ही भाजी आगरी संस्कृतीतील अनेक घरांमध्ये आवर्जून केली जाते. तुम्ही फिश लव्हर्स असाल तर ही रेसिपी तुम्हाला पसंत पडेल याची आम्हाला खात्री आहे. चला यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती जाणून घेऊया.

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साहित्य :

  • ओली करंदी: २५० ग्रॅमबारीक
  • चिरलेला कांदा: २ मोठे
  • आलं-लसूण-अद्रक पेस्ट : १ चमचा
  • हळद: १/२ चमचा
  • गरम मसाला : १/२ चमचा
  • लाल तिखट/आगरी मसाला  : १ चमचा
  • चिरलेली कोथिंबीर
  • तेल
  • चवीनुसार मीठ
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कृती 

  • यासाठी सर्वप्रथम ओली करदी पाण्यातून २-३ वेळा स्वच्छ धुऊन घ्या. त्यातील बारीक सडलेले भाग आणि कचरा काढून टाका. पाणी निथळण्यासाठी ती एका चाळणीत ठेवा.
  • कढईत तेल गरम करा आणि आलं-लसूण-अद्रक पेस्ट घालून १ मिनिट परतून घ्या
  • आता यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घाला आणि कांदा मऊ होईपर्यंत (गुलाबी रंगावर) परता.
  • कांदा परतल्यावर त्यात हळद, गरम मसाला आणि लाल तिखट घालून चांगले मिक्स करा.
  • यामध्ये साफ केलेली ओली करदी घाला. चवीनुसार मीठ टाका. सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करून घ्या.
  • कढईवर झाकण ठेवून मंद आचेवर १० ते १५ मिनिटे भाजी शिजू द्या. (करदी खूप लवकर शिजते, त्यामुळे जास्त वेळ शिजवू नये).
  •  शेवटी झाकण काढून बारीक चिरलेली कोथिंबीर भुरभुरा आणि भाजी कोरडी (सुक्की) होईपर्यंत आणखी १ मिनिट
  • परतून गॅस बंद करा.
  • गरमागरम ओल्या करदीची सुक्की भाजी तांदळाची भाकरीसोबत चवीला अप्रतिम लागते. तुम्ही चपातीसोबतही याचा आस्वाद घेऊ शकता.
 

Web Title: Sunday special agri koli style kardi small prawn recipe in marathi

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Published On: Jul 19, 2026 | 09:09 AM

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