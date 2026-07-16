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School Admission Scam: नवोदय-सैनिक स्कूल प्रवेश प्रक्रियेत मोठा घोळ? ‘या’ एका चुकीमुळे विद्यार्थी चौकशीच्या भोवऱ्यात सापडले

Updated On: Jul 16, 2026 | 09:28 AM IST
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सारांश

Rajkot Dummy School Admission Scam : गुजरातच्या राजकोट जिल्ह्यातील नवोदय आणि सैनिक स्कूल प्रवेश प्रक्रियेत कथित 'डमी ॲडमिशन'चा मोठा घोटाळा समोर आला आहे. ३१ शाळा आणि ६९७ विद्यार्थ्यांच्या चौकशीचे वृत्त सविस्तर जाणून घ्या.

admission scam

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

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विस्तार

Rajkot Dummy School Admission Scam: गुजरातमधील राजकोट जिल्ह्यातून शिक्षण व्यवस्थेला हादरवून टाकणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यामुळे सरकारी शिक्षण व्यवस्था, खासगी शाळा आणि कोचिंग क्लासेसच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. देशातील प्रतिष्ठित निवासी शाळा, जसे की नवोदय विद्यालय आणि सैनिक स्कूलमधील प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षांमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा दावा केला जात आहे. या संदर्भात काँग्रेसने आरोप केला आहे की, केवळ कोचिंग क्लासेसच नव्हे, तर काही खासगी, सरकारी आणि अनुदानित शाळाही विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षेत पास करण्यासाठी एका सुनियोजित नेटवर्कचा भाग बनल्या आहेत.

या कथित ‘डमी ॲडमिशन’ प्रकरणाला आता एक नवीन वळण मिळाले आहे. जसदान येथील ‘अल्फा कोचिंग क्लास’बाबत (Alpha Coaching Class) समोर आलेल्या आरोपांनंतर शिक्षण विभागाने आपली चौकशी तीव्र केली आहे.

डमी ॲडमिशनचे प्रकरण कधी चर्चेत आले?

हे प्रकरण तेव्हा प्रकाशात आले जेव्हा काँग्रेसने आरोप केला की, नवोदय विद्यालय आणि सैनिक स्कूलसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांच्या प्रवेश परीक्षांच्या तयारीच्या नावाखाली काही कोचिंग संस्था, खासगी, सरकारी आणि अनुदानित शाळा मिळून एक कथित नेटवर्क चालवत आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे वेगवेगळ्या शाळांमध्ये खोटे प्रवेश दाखवून नियमांचा गैरवापर केला जात आहे. काँग्रेसने दावा केला होता की, जसदान येथील अल्फा कोचिंग कॉम्प्लेक्सशी सुमारे ३० शाळा जोडलेल्या आहेत आणि प्राथमिक माहितीत सुमारे ७०० विद्यार्थ्यांचे वेगवेगळ्या शाळांमध्ये बोगस रजिस्ट्रेशन झाल्याचे समोर आले आहे. पक्षाने या संपूर्ण प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणीही केली होती.

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३१ वेगवेगळ्या शाळांमधील ६९७ विद्यार्थी चौकशीच्या फेऱ्यात

आता या प्रकरणावर शिक्षण विभागाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आली आहे. जिल्हा शिक्षणाधिकारी दीक्षित पटेल यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार कोणत्याही कोचिंग क्लासला शैक्षणिक मान्यता देत नाही. त्यांनी सांगितले की, पोलीस तपासादरम्यान ३१ वेगवेगळ्या शाळांमधील ६९७ विद्यार्थी चौकशीच्या फेऱ्यात असल्याची माहिती समोर आली आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांची सविस्तर माहिती प्रादेशिक संचालक कार्यालयाकडे पाठवण्यात आली आहे.

४७ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची स्वतंत्र चौकशी होणार

याशिवाय, राजकोट जिल्ह्यातील ४७ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची स्वतंत्र चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित विद्यार्थी नियमितपणे शाळेत जाऊन शिक्षण घेत होते की केवळ कागदावरच त्यांचे ॲडमिशन दाखवले गेले होते, याचा शोध शिक्षण विभाग घेणार आहे. या संदर्भातील कागदपत्रे आणि इतर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे ही चौकशी केली जाईल.

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दीक्षित पटेल यांनी सांगितले की, जर चौकशीत डमी ॲडमिशन किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधित शाळा, त्यांचे चालक आणि इतर जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कडक कारवाई केली जाईल. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू असून अंतिम अहवाल येणे बाकी आहे. त्यामुळे आतापर्यंत कोणत्याही शाळेवर किंवा संस्थेवर लागलेले आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. पोलीस आणि शिक्षण विभागाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतरच आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे आणि दोषींवर काय कारवाई होणार, हे स्पष्ट होईल.

Web Title: Education rajkot navodaya sainik school admission scam coaching classes investigation

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Published On: Jul 16, 2026 | 09:26 AM

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