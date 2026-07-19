Dinvishesh : ख्यातनाम भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांची जयंती; जाणून घ्या १९ जुलैचा इतिहास

Dinvishesh : विश्व, आकाशगंगा आणि ब्रम्ह्मांडाच्या रहस्यांचा वेध घेणारे जेष्ठ भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांचा जन्म १९ जुलै १९३८ रोजी कोल्हापूर येथे झाला होता. त्यांनी विज्ञानप्रसार, संशोधन आणि साहित्य अशा तिन्ही क्षेत्रात आपले मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांनी पुण्यातील आयुका (IUCAA) संस्थेच्या उभारण्यासाठी मोठी भूमिका बजावली आहे. मराठीत विज्ञान लोकप्रिय करण्यासाठी त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली आहे. त्यांच्या कार्याचा गौरवर म्हणून भारत सरकारने त्यांना पद्मविभूषण आणि महाराष्ट्र भूषण या पुरस्कारांनी सन्मानित केले आहे. जयंत नारळीकर यांनी विज्ञान क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला एक वेगळी ओळख निर्माण करुन दिली आहे.
19 जुलै रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
19 जुलै रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)