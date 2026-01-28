Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Girls To Receive Self Defense Training Under The National Patriotism Campaign

मुलींना ‘राष्ट्रप्रेम अभियान’ अंतर्गत स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण! राज्यातील २१ हजारांहून अधिक शाळांमध्ये उपक्रम

राज्यातील २१ हजारांहून अधिक शाळांमधील मुलींना ‘राष्ट्रप्रेम अभियान’ अंतर्गत स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 05:11 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

राज्यातील शाळांमधील मुलींना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘राष्ट्रप्रेम अभियान’ अंतर्गत राज्यातील २१ हजारांहून अधिक शाळांमधील विद्यार्थिनींना स्वसंरक्षणाचे धडे देण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. या उपक्रमातून विद्यार्थिनींमध्ये आत्मविश्वास, शिस्त आणि देशभक्तीची भावना वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

Ajit Pawar Death: शिक्षण कमी पण करिअर दांडगा! किती शिकलेत अजित पवार? जाणून घ्या

या प्रशिक्षणासाठी राज्यभरातील सुमारे १० हजार माजी सैनिक, एनसीसी तसेच स्काऊट-गाईड कॅडेट्स यांची मदत घेतली जाणार आहे. त्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना लष्करी शिस्त, संचलन, कवायत तसेच देशरक्षणाचे मूलभूत धडे दिले जाणार आहेत. हे प्रशिक्षण टप्प्याटप्प्याने राबवले जाईल, असेही शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, अमरावती शहरातील विविध शाळांमधील तब्बल २ हजार विद्यार्थ्यांनी सामूहिक कवायत आणि संचलनाचे भव्य सादरीकरण केले. या कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला असून विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त आणि एकात्मतेचे दर्शन घडले. याच कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाकडून कॉपीमुक्त अभियान देखील राबविण्यात आले.

प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने राज्यातील प्रत्येक शाळेत कॉपीमुक्तीची शपथ घेण्यात आली. यामागचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये प्रामाणिकपणा, नैतिक मूल्ये आणि शैक्षणिक शिस्त रुजवणे हा असल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले. या उपक्रमामुळे परीक्षांमधील गैरप्रकारांविरोधात जनजागृती होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी १५ ऑगस्ट रोजी देशभक्तीपर गीतांवर सामूहिक कवायत आणि संचलन आयोजित करण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर यंदाही २६ जानेवारी रोजी ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हा उपक्रम राज्यभरातील सर्व शाळांमध्ये राबविण्यात आला. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्तीची भावना अधिक दृढ झाली असून शाळांनी या उपक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला आहे.

BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांसाठी आता NEET द्वारेच प्रवेश! NCAHP ने जाहीर केली नोटीस

दादा भुसे यांनी सांगितले की, शालेय शिक्षण विभागाकडून राबविले जाणारे सर्व धोरणात्मक निर्णय आणि उपक्रम हे पूर्णतः विद्यार्थी-केंद्रित आहेत. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये राष्ट्रगीतानंतर ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीत गायन, शाळा प्रवेशोत्सवाच्या निमित्ताने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शाळाभेटी, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, शासकीय शाळांमधील विविध समित्यांचे सुलभीकरण अशा अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय माजी विद्यार्थी संघांची स्थापना, ‘आयडॉल शिक्षक’ आणि ‘आयडॉल शाळा’ उपक्रम, शाळा व संस्था बँक निर्मिती तसेच ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या सर्व उपक्रमांमुळे शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल, असा विश्वास शिक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

Web Title: Girls to receive self defense training under the national patriotism campaign

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 05:11 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुलींना ‘राष्ट्रप्रेम अभियान’ अंतर्गत स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण! राज्यातील २१ हजारांहून अधिक शाळांमध्ये उपक्रम

मुलींना ‘राष्ट्रप्रेम अभियान’ अंतर्गत स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण! राज्यातील २१ हजारांहून अधिक शाळांमध्ये उपक्रम

Jan 28, 2026 | 05:11 PM
ICC T-20 Ranking : ‘मिस्टर 360’ ची उंच उडी! ICC T-20 Ranking च्या TOP-10 मध्ये केली एंट्री; अभिषेक शर्माचे अव्वल स्थान कायम 

ICC T-20 Ranking : ‘मिस्टर 360’ ची उंच उडी! ICC T-20 Ranking च्या TOP-10 मध्ये केली एंट्री; अभिषेक शर्माचे अव्वल स्थान कायम 

Jan 28, 2026 | 05:09 PM
Bharti Singh ने रिव्हील केलं दुसऱ्या मुलाचं नाव, पती आणि गोला सोबत शेअर केली पहिली झलक

Bharti Singh ने रिव्हील केलं दुसऱ्या मुलाचं नाव, पती आणि गोला सोबत शेअर केली पहिली झलक

Jan 28, 2026 | 05:01 PM
Storm Chandra : निसर्गाचे रौद्र रूप! ब्रिटनवर ओढवले ‘चंद्रा’ चे संकट; 100 हून अधिक ठिकाणी अलर्ट, जनजीवन विस्कळीत

Storm Chandra : निसर्गाचे रौद्र रूप! ब्रिटनवर ओढवले ‘चंद्रा’ चे संकट; 100 हून अधिक ठिकाणी अलर्ट, जनजीवन विस्कळीत

Jan 28, 2026 | 04:50 PM
Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार यांच्या अकाली जाण्याने प्रचार थांबला; कर्जत,नेरळ,माथेरान मध्ये कडकडीत बंद

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार यांच्या अकाली जाण्याने प्रचार थांबला; कर्जत,नेरळ,माथेरान मध्ये कडकडीत बंद

Jan 28, 2026 | 04:50 PM
Ajit pawar Plane crash Death: ‘अजित पवार महायुती सोडणार होते?; ममता बॅनर्जींचे खळबळजनक विधान

Ajit pawar Plane crash Death: ‘अजित पवार महायुती सोडणार होते?; ममता बॅनर्जींचे खळबळजनक विधान

Jan 28, 2026 | 04:47 PM
Ajit Pawar Plane Crash: “पर्वा न करणारे नेतृत्व हरपले…” अजित पवारांच्या निधनाने प्रकाश आंबेडकर भावूक

Ajit Pawar Plane Crash: “पर्वा न करणारे नेतृत्व हरपले…” अजित पवारांच्या निधनाने प्रकाश आंबेडकर भावूक

Jan 28, 2026 | 04:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM