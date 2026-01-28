Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांसाठी आता NEET द्वारेच प्रवेश! NCAHP ने जाहीर केली नोटीस

BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांसाठी आता देशभरात NEET UG द्वारेच प्रवेश दिला जाणार असून NCAHP ने याबाबत अधिकृत नोटीस जारी केली आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 02:42 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

जर तुम्ही मेडिकल फील्डमध्ये शिक्षण घेत असाल आणि BPT (बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपी) किंवा BOT (बॅचलर ऑफ ऑक्युपेशनल थेरपी) या अभ्यासक्रमातूनच करिअर घडवण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. आता देशभरात BPT आणि BOT या दोन्ही कोर्सेससाठी NEET UG परीक्षेद्वारेच प्रवेश दिला जाणार आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय सहबद्ध आणि आरोग्यसेवा व्यवसाय आयोग (National Commission for Allied and Healthcare Profession – NCAHP) यांनी अधिकृत वेबसाइटवर नोटीस जारी करून माहिती दिली आहे.

आयोगाने स्पष्ट केले आहे की आगामी शैक्षणिक वर्षापासून BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी NEET UG मध्ये बसणे अनिवार्य असेल. इच्छुक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाइटवरील नोटीस तपासावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

Arijit Singh Playback: आपल्या गाण्यांनी वेड लावणाऱ्या अरिजितचा प्लेबॅक प्रवास संपला! ‘या’ गाण्याने सुरु केले होते Play Back करिअर

BPT आणि BOT म्हणजे काय?

बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपी (BPT) या अभ्यासक्रमात हाडे, स्नायू, सांधे आणि नसांशी संबंधित आजारांवर उपचार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. अपघातानंतर पुनर्वसन, वेदना कमी करणे आणि शरीराची हालचाल सुधारण्यावर यामध्ये भर असतो. तर बॅचलर ऑफ ऑक्युपेशनल थेरपी (BOT) या कोर्समध्ये आजार किंवा अपंगत्वामुळे दैनंदिन कामे करता न येणाऱ्या रुग्णांना पुन्हा स्वावलंबी बनवण्यासाठी आवश्यक थेरपीचे शिक्षण दिले जाते. आरोग्य क्षेत्रात हे दोन्ही अभ्यासक्रम करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जातात.

BPT आणि BOT प्रवेशासाठी पात्रता निकष

NCAHP कडून जारी करण्यात आलेल्या नोटीसनुसार, BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशाची पात्रता पुढीलप्रमाणे आहे. उमेदवाराने फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी (किंवा बॉटनी व झूलॉजी) विषयांसह 10+2 किंवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.

  • इंग्रजी विषय उत्तीर्ण असणे सर्व श्रेणींसाठी बंधनकारक आहे.
  • सर्वसाधारण (General) प्रवर्गासाठी PCB मध्ये किमान 50 टक्के गुण आवश्यक आहेत.
  • अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि OBC (NCL) उमेदवारांसाठी ही मर्यादा 40 टक्के आहे.
  • PwBD/PWD उमेदवारांसाठीही PCB मध्ये किमान 40 टक्के गुण आवश्यक असतील.
याशिवाय, संबंधित शैक्षणिक वर्षात NTA कडून घेण्यात येणाऱ्या NEET UG परीक्षेत उमेदवाराने सहभाग घेतलेला असणे अनिवार्य आहे. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे या अभ्यासक्रमांसाठी कोणतीही किमान कट-ऑफ गुणमर्यादा किंवा टक्केवारी निश्चित केलेली नाही. प्रवेश NEET मधील मेरिट/गुणांच्या आधारे दिला जाईल. तसेच अभ्यासक्रम मार्गदर्शक सूचनांनुसार शारीरिक तंदुरुस्ती व अपंगत्वाशी संबंधित निकष लागू राहतील.

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी का केला विरोध?

या निर्णयावरून राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाली आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांना NEET अंतर्गत आणण्यास विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या कोर्सेसना NEET पासून वेगळे ठेवण्याची मागणी केली आहे.

मुंबईतील शाळेत प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह! देशभक्तीच्या रंगात रंगला कांदिवलीची सेंट लॉरेन्स हायस्कूल

आपल्या पत्रात स्टालिन यांनी म्हटले आहे की केवळ NEET परीक्षेत उपस्थित राहणे हे पात्रतेचे निकष ठरवणे शैक्षणिकदृष्ट्या योग्य नाही. यामुळे NEET चा विस्तार करण्याचा प्रयत्न होत असून, परिणामी लाखो विद्यार्थ्यांना महागड्या कोचिंग क्लासेसकडे वळावे लागेल, असा त्यांचा दावा आहे. तसेच आरोग्य आणि शिक्षण हे राज्यांच्या अखत्यारितील विषय असताना, या निर्णयाबाबत राज्यांशी कोणताही सल्लामसलत न केल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी या प्रकरणात पंतप्रधानांनी वैयक्तिक लक्ष घालावे, अशी मागणी केली आहे. एकूणच, BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांसाठी NEET अनिवार्य करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी मोठा बदल ठरणार असून, यावर पुढील काळातही चर्चा आणि वाद सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Admissions to bpt and bot courses will now be through neet

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 02:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Padma Awards 2026 List: साहित्य व शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांना पद्म पुरस्कारांची घोषणा!
1

Padma Awards 2026 List: साहित्य व शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांना पद्म पुरस्कारांची घोषणा!

UGC NET 2026 Results: उमेदवारांची प्रतीक्षा संपणार! UGC-NET डिसेंबर 2025 निकाल लवकरच जाहीर होणार
2

UGC NET 2026 Results: उमेदवारांची प्रतीक्षा संपणार! UGC-NET डिसेंबर 2025 निकाल लवकरच जाहीर होणार

JEE Advanced: जेईई अ‍ॅडव्हान्स्डच्या पॅटर्नमध्ये मोठा बदल; परीक्षा वर्षातून 3–4 वेळा होण्याची शक्यता आणि…
3

JEE Advanced: जेईई अ‍ॅडव्हान्स्डच्या पॅटर्नमध्ये मोठा बदल; परीक्षा वर्षातून 3–4 वेळा होण्याची शक्यता आणि…

माझी भाषा माझी शाळा कार्यक्रमात मराठीकारणाची हाक! समाजाची ओळखही लोप पावत असल्याची चिंता व्यक्त
4

माझी भाषा माझी शाळा कार्यक्रमात मराठीकारणाची हाक! समाजाची ओळखही लोप पावत असल्याची चिंता व्यक्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांसाठी आता NEET द्वारेच प्रवेश! NCAHP ने जाहीर केली नोटीस

BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांसाठी आता NEET द्वारेच प्रवेश! NCAHP ने जाहीर केली नोटीस

Jan 28, 2026 | 02:42 PM
Ajit Pawar Plane Crash: वेळ थांबली… ओळख मात्र घड्याळाने दिली; हातावरचे घड्याळच ठरले ओळखीचे शेवटचे साक्षीदार

Ajit Pawar Plane Crash: वेळ थांबली… ओळख मात्र घड्याळाने दिली; हातावरचे घड्याळच ठरले ओळखीचे शेवटचे साक्षीदार

Jan 28, 2026 | 02:40 PM
Bihar crime: तरुणीने दिला नकार, तरुणाने घरात घुसून चेहऱ्यावर फेकला अॅसिड; आरोपी अटकेत

Bihar crime: तरुणीने दिला नकार, तरुणाने घरात घुसून चेहऱ्यावर फेकला अॅसिड; आरोपी अटकेत

Jan 28, 2026 | 02:38 PM
Shadashtak Yog 2026: मंगळ आणि गुरु ग्रहाचा महान संयोगाने तयार होणार षडाष्टक योग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Shadashtak Yog 2026: मंगळ आणि गुरु ग्रहाचा महान संयोगाने तयार होणार षडाष्टक योग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Jan 28, 2026 | 02:30 PM
Flightradar24 चा मोठा खुलासा; लँडिंगचा दुसरा प्रयत्न जीवावर बेतला, 35 मिनिटांचा प्रवास अन् महाराष्ट्राने आपला ‘दादा’ गमावला

Flightradar24 चा मोठा खुलासा; लँडिंगचा दुसरा प्रयत्न जीवावर बेतला, 35 मिनिटांचा प्रवास अन् महाराष्ट्राने आपला ‘दादा’ गमावला

Jan 28, 2026 | 02:26 PM
IND vs NZ 4th T20I : भारतीय फिरकीपटू कामगिरी उंचावणार? न्यूझीलंडविरुद्ध दबदबा ठेवणार सूर्याआर्मी 

IND vs NZ 4th T20I : भारतीय फिरकीपटू कामगिरी उंचावणार? न्यूझीलंडविरुद्ध दबदबा ठेवणार सूर्याआर्मी 

Jan 28, 2026 | 02:24 PM
एक नाही, दोन अवतार! नील भट्टची ‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’मध्ये दमदार एन्ट्री, मालिकेबाबत व्यक्त केला खास अनुभव

एक नाही, दोन अवतार! नील भट्टची ‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’मध्ये दमदार एन्ट्री, मालिकेबाबत व्यक्त केला खास अनुभव

Jan 28, 2026 | 02:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM