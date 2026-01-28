BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांसाठी आता NEET द्वारेच प्रवेश! NCAHP ने जाहीर केली नोटीस

जर तुम्ही मेडिकल फील्डमध्ये शिक्षण घेत असाल आणि BPT (बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपी) किंवा BOT (बॅचलर ऑफ ऑक्युपेशनल थेरपी) या अभ्यासक्रमातूनच करिअर घडवण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. आता देशभरात BPT आणि BOT या दोन्ही कोर्सेससाठी NEET UG परीक्षेद्वारेच प्रवेश दिला जाणार आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय सहबद्ध आणि आरोग्यसेवा व्यवसाय आयोग (National Commission for Allied and Healthcare Profession – NCAHP) यांनी अधिकृत वेबसाइटवर नोटीस जारी करून माहिती दिली आहे.
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की आगामी शैक्षणिक वर्षापासून BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी NEET UG मध्ये बसणे अनिवार्य असेल. इच्छुक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाइटवरील नोटीस तपासावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
BPT आणि BOT म्हणजे काय?
बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपी (BPT) या अभ्यासक्रमात हाडे, स्नायू, सांधे आणि नसांशी संबंधित आजारांवर उपचार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. अपघातानंतर पुनर्वसन, वेदना कमी करणे आणि शरीराची हालचाल सुधारण्यावर यामध्ये भर असतो. तर बॅचलर ऑफ ऑक्युपेशनल थेरपी (BOT) या कोर्समध्ये आजार किंवा अपंगत्वामुळे दैनंदिन कामे करता न येणाऱ्या रुग्णांना पुन्हा स्वावलंबी बनवण्यासाठी आवश्यक थेरपीचे शिक्षण दिले जाते. आरोग्य क्षेत्रात हे दोन्ही अभ्यासक्रम करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जातात.
BPT आणि BOT प्रवेशासाठी पात्रता निकष
NCAHP कडून जारी करण्यात आलेल्या नोटीसनुसार, BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशाची पात्रता पुढीलप्रमाणे आहे. उमेदवाराने फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी (किंवा बॉटनी व झूलॉजी) विषयांसह 10+2 किंवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी का केला विरोध?
या निर्णयावरून राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाली आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांना NEET अंतर्गत आणण्यास विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या कोर्सेसना NEET पासून वेगळे ठेवण्याची मागणी केली आहे.
आपल्या पत्रात स्टालिन यांनी म्हटले आहे की केवळ NEET परीक्षेत उपस्थित राहणे हे पात्रतेचे निकष ठरवणे शैक्षणिकदृष्ट्या योग्य नाही. यामुळे NEET चा विस्तार करण्याचा प्रयत्न होत असून, परिणामी लाखो विद्यार्थ्यांना महागड्या कोचिंग क्लासेसकडे वळावे लागेल, असा त्यांचा दावा आहे. तसेच आरोग्य आणि शिक्षण हे राज्यांच्या अखत्यारितील विषय असताना, या निर्णयाबाबत राज्यांशी कोणताही सल्लामसलत न केल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी या प्रकरणात पंतप्रधानांनी वैयक्तिक लक्ष घालावे, अशी मागणी केली आहे. एकूणच, BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांसाठी NEET अनिवार्य करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी मोठा बदल ठरणार असून, यावर पुढील काळातही चर्चा आणि वाद सुरू राहण्याची शक्यता आहे.