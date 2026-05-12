Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Summer Recipe : घरच्या घरी मार्केटसारखी ‘चोकोबार आईस्क्रीम’ बनवायचीये? शेफ कुणालने शेअर केली खास रेसिपी

Chocobar Ice Cream Recipe : लहानपणापासूनच चोकोबार आईस्क्रिम सर्वांचीच फेव्हरेट आहे. पण तुम्ही कधी या आईस्क्रिमला घरी बनवले आहे का? फक्त ५ साहित्यांपासूनच तुम्ही या आईस्क्रिमला घरी तयार करु शकता.

Updated On: May 12, 2026 | 03:42 PM
Summer Recipe : घरच्या घरी मार्केटसारखी 'चोकोबार आईस्क्रीम' बनवायचीये? शेफ कुणालने शेअर केली खास रेसिपी

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • उन्हाळा आणि आईस्क्रिमचे काॅम्बीनेशन म्हणजे सुखच सुख.
  • आपण चोकोबार आईस्क्रीम मार्केटमधून विकत घेऊन अनेकदा खाल्ली असेल.
  • चला ही आईस्क्रिम घरी बनवून पाहूया.
उन्हाळ्याच्या कडक उन्हाळा थंडगार आईस्क्रिम नेहमीच मनाला खुश करुन जाते. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत आईस्क्रिम खायला सर्वांनाच आवडते. पण तुम्हाला माहिती आहे का? कोणत्याही रासायनिक पदार्थांचा वापर न करता तुम्ही घरीच थंडगार आणि टेस्टी आईस्क्रिम तयार करु शकता. घरात बनवलेली ही आईस्क्रिम ताजी आणि चवीला आणखी मजेदार लागते. मुख्य म्हणेज यासाठी फार साहित्यांचीही गरज भासत नाही. तुम्ही फार निवडक साहित्यांपासून या रेसिपीला घरीच बनवू शकता.

आता उन्हाळ्याच्या उकाड्यात काही थंड खायचं मन करत असेल आणि बाहेर जाण्याचा कंटाळा येत असेल तर घरीच बनवा चोकोबार आईस्क्रीम. प्रसिद्ध शेफ कुणाल कपूर यांनी आपल्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाऊंटवर ही रेसिपी शेअर केली आहे. आज आपण या लेखात घरच्या घरी सोप्या पद्धतीमध्ये चोकोबार आईस्क्रिम कशी तयार करायची याची स्टेप बाय स्टेप रेसिपी जाणून घेणार आहोत. चला तर मग यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती जाणून घेऊया.

साहित्य

  • १ कप ५५% डार्क चॉकलेट (बारीक चिरलेले)
  • १ मोठा चमचा खोबरेल तेल
  • १/२ कप बिनसाखरेची व्हिपिंग क्रीम
  • व्हॅनिला इसेन्स
  • १/४ कप कंडेन्स्ड मिल्क
 
कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम एका मोठ्या पातेल्यात पाणी गरम करा आणि त्यावर एका वाटीत चॉकलेट ठेवून ती वितळवा.
  • तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही यात खोबरेल तेल देखील घालू शकता, यामुळे मऊपणा आणि चमक येते.
  • आता आईस्क्रिमचा आकार देण्यासाठी एक लहान कागदी ग्लास घ्या.
  • ग्लासात वितळवलेले चाॅकलेट ओता आणि व्यवस्थित याच्या कडांना चाॅकलेट पसरवून घ्या.
  • लक्षात घ्या तुम्हाला ग्लास भरायचा नाहीये फक्त याच्या कडा भरायच्या आहेत जेणेकरुन बाहेरची कडक चाॅकलेटची शीट तयार होईल.
  • तयार केलेले सर्व ग्लास फ्रीझरमध्ये ठेवा, जेणेकरून चॉकलेट व्यवस्थित घट्ट होऊन त्याचे थर तयार होतील.
  • आता शुगर फ्रि व्हिप्ड क्रीम एका भांड्यात घ्या आणि त्यात व्हॅनिला इसेन्स मिसळून फेटत राहा.
  • फेटलेल्या या क्रिममध्ये कंडेन्स्ड मिल्क घालून पुन्हा थोडे फेटून घ्या, जेणेकरून दोन्ही व्यवस्थित मिसळून जातील.
  • तयार मिश्रण चाॅकलेटची कोटींग केलेल्या कागदी ग्लासात भरा आणि सोनेरी फाॅईलने ग्लासला बंद करा.
  • आता या फाॅईलच्या मध्यभागी लहान चिर पाडून त्यात आईस्क्रीमच्या काड्या घाला. (बाजारात सहज उपलब्ध होईल)
  • तयार सर्व ग्लास फ्रिजरमध्ये किमान ५-६ तास गोठवण्यासाठी ठेवा.
  • आता, कपातील रिकामी जागा उरलेल्या वितळलेल्या चॉकलेटने भरा. हे लगेच घट्ट होईल.
  • आता तुम्ही कागदी कपाला कापून आतील गोठलेली आईस्क्रिम बाहेर काढू शकता.
  • तयार चाॅकलेट बार कुटुंबासोबत शेअर करा आणि याच्या चवीचा आनंद लुटा.
  • तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही यात ड्रायफ्रुट्सचे तुकडे देखील घालू शकता.
 

Published On: May 12, 2026 | 03:42 PM

