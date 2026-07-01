बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Gondia Nursing College Student Health Minister Prakash Abitkar Sop

Gondia Nursing Colleges SOP: राज्यातील सर्व नर्सिंग कॉलेजेसमध्ये लागू होणार ‘SOP’; आरोग्यमंत्र्यांची घोषणा!

Updated On: Jul 01, 2026 | 03:55 PM IST
जाहिरात
सारांश

Gondia Nursing College SOP: गोंदिया जिल्ह्यातील शासकीय परिचर्या विद्यालयातील ४५ विद्यार्थिनींना अन्नातून विषबाधा झाली नसल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व नर्सिंग कॉलेजेसमध्ये 'SOP' लागू करण्याची घोषणा आरोग्यमंत्र्यांनी केली.

nursing

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • गोंदिया नर्सिंग कॉलेजच्या घटनेनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
  • आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे विधानसभेत मोठे वक्तव्य
  • ४५ विद्यार्थिनींना अन्नातून विषबाधा झाली नसल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्ट
Gondia Nursing College: अलीकडे तरुण तरुणींमध्ये डॉक्टर आणि नर्सिंगची क्रेझ वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांच्या या कलामुळेच आज नर्सिंग महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झालेली दिसून येत आहे. अनेकवेळा विद्यार्थी आपल्या शिक्षणासाठी दूरचा प्रवास करून येत असतात आणि त्यात जेव्हा गोंदिया महाविद्यालयातील विषबाधेसारखा प्रसंग समोर येतो. तेव्हा विद्यालयांच्या प्रशासनातील सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व नर्सिंग महाविद्यालयांमध्ये शिस्त, नियमितता आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रमाणित कार्यपद्धती म्हणजेच (SOP-Standard Operating Procedure) लागू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.

गोंदिया नर्सिंग कॉलेजच्या घटनेनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

गोंदिया जिल्ह्यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयांतर्गत शासकीय परिचर्या प्रशिक्षण विद्यालयातील ४५ विद्यार्थिनींना विषबाधा झाल्याने हा एसओपी लागू करण्याचा निर्णय मंत्री अबिटकरांनी घेतला आहे.

मंत्री आबिटकर म्हणाले की, या घटनेनंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक, केटीएस सामान्य रुग्णालय, गोंदिया यांनी गठित केलेल्या त्रिस्तरीय चौकशी समिती तसेच अन्न व औषध प्रशासन, गोंदिया यांच्या अहवालानुसार विद्यार्थिनींना देण्यात आलेल्या अन्नामुळे विषबाधा झाल्याचे आढळून आलेले नाही.

AI vs Doctors: येत्या काळात AI खरोखरच डॉक्टरांची जागा घेणार का? आरोग्य क्षेत्रातील ‘हा’ नवा बदल काय सांगतो?

४५ विद्यार्थिनींना अन्नातून विषबाधा झाली नसल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्ट

गोंदिया येथील परिचर्या प्रशिक्षण विद्यालयातील वसतिगृहात विद्यार्थिनींना दिल्या जाणाऱ्या अन्नाची व पिण्याच्या पाण्याची नियमित तपासणी केली जात असून, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेबाबत आवश्यक ती दक्षता घेतली जात आहे. राज्यातील सर्व नर्सिंग महाविद्यालयांमध्ये अशा घटना टाळण्यासाठी आणि व्यवस्थापनात एकसमानता आणण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.

General Dheeraj Seth: पदभार स्वीकारताच लष्करप्रमुख जनरल धीरज सेठ यांच्या ‘या’ कृतीने का जिंकली सर्वांची मने?

Web Title: Gondia nursing college student health minister prakash abitkar sop

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 03:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

B R Harne College : 40 गुणांची परीक्षा ठरली वादग्रस्त; आता 50 गुणांमध्ये रूपांतर करून निकाल होणार जाहीर
1

B R Harne College : 40 गुणांची परीक्षा ठरली वादग्रस्त; आता 50 गुणांमध्ये रूपांतर करून निकाल होणार जाहीर

Chennai Colleges Co-Education: १०० वर्षापूर्वीची परंपरा बदलली! ‘या’ मुलांच्या कॉलेजचे दरवाजे आता मुलींसाठीही उघडले
2

Chennai Colleges Co-Education: १०० वर्षापूर्वीची परंपरा बदलली! ‘या’ मुलांच्या कॉलेजचे दरवाजे आता मुलींसाठीही उघडले

आईच्या मृत्यूच्या धक्क्याने तरुणाने उचलल टोकाच पाऊल; गळफास घेऊन संपवलं जीवन
3

आईच्या मृत्यूच्या धक्क्याने तरुणाने उचलल टोकाच पाऊल; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

Sharmistha Mukherjee : माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या कन्या शर्मिष्ठा मुखर्जी नक्की किती शिकल्या आहेत? जाणून घ्या सविस्तर..
4

Sharmistha Mukherjee : माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या कन्या शर्मिष्ठा मुखर्जी नक्की किती शिकल्या आहेत? जाणून घ्या सविस्तर..

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: सचिन अहिर नंतर आता ‘हा’ आमदार फुटण्याची चर्चा, ठाकरेसेनेचं टेन्शन वाढलं, आदित्यंचं काय होणार?

Maharashtra Politics: सचिन अहिर नंतर आता ‘हा’ आमदार फुटण्याची चर्चा, ठाकरेसेनेचं टेन्शन वाढलं, आदित्यंचं काय होणार?

Jul 01, 2026 | 03:54 PM
Gondia Nursing Colleges SOP: राज्यातील सर्व नर्सिंग कॉलेजेसमध्ये लागू होणार ‘SOP’; आरोग्यमंत्र्यांची घोषणा!

Gondia Nursing Colleges SOP: राज्यातील सर्व नर्सिंग कॉलेजेसमध्ये लागू होणार ‘SOP’; आरोग्यमंत्र्यांची घोषणा!

Jul 01, 2026 | 03:54 PM
DA Hike News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, जुलैपासून पगारात होणार मोठी वाढ; DA 3 टक्क्यांनी वाढणार

DA Hike News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, जुलैपासून पगारात होणार मोठी वाढ; DA 3 टक्क्यांनी वाढणार

Jul 01, 2026 | 03:50 PM
Deool Band 2 : सिनेमाच्या यशामुळे कौतुकाचे वारे! प्रसाद ओक म्हणाला “प्रवीण आमच्या पिढीतला एकमेव दिग्दर्शक ज्याने…”

Deool Band 2 : सिनेमाच्या यशामुळे कौतुकाचे वारे! प्रसाद ओक म्हणाला “प्रवीण आमच्या पिढीतला एकमेव दिग्दर्शक ज्याने…”

Jul 01, 2026 | 03:46 PM
Khamenei Funeral: इराणमध्ये खामेनींच्या अंत्यविधीच्या ठिकाणी कडक सुरक्षा व्यवस्था, लष्कर सतर्क; मुज्तबा राहणार का उपस्थित?

Khamenei Funeral: इराणमध्ये खामेनींच्या अंत्यविधीच्या ठिकाणी कडक सुरक्षा व्यवस्था, लष्कर सतर्क; मुज्तबा राहणार का उपस्थित?

Jul 01, 2026 | 03:45 PM
Jai Jai Swami Samarth : पाच आठवडे, पाच दिव्य गुरुरूपांचा साक्षात्कार; ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये गुरुपौर्णिमेचा महासोहळा

Jai Jai Swami Samarth : पाच आठवडे, पाच दिव्य गुरुरूपांचा साक्षात्कार; ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये गुरुपौर्णिमेचा महासोहळा

Jul 01, 2026 | 03:42 PM
Sankashti Chaturthi 2026: जुलै महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

Sankashti Chaturthi 2026: जुलै महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

Jul 01, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा