Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Good News For Ca Students Icais Big Decision Articleship Will Now Be Digital

CA विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर ! ICAI चा मोठा निर्णय;आर्टिकलशीप आता होणार डिजिटल

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने विद्यार्थ्यांसाठी आणि आधुनिक शिक्षणपद्धतीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. काय हे नवीन बदल जाणून घ्या सविस्तर.

Updated On: Jan 10, 2026 | 07:35 PM
CA विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर ! ICAI चा मोठा निर्णय;आर्टिकलशीप आता होणार डिजिटल
Follow Us:
Follow Us:
  • CA विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर !
  • ICAI चा मोठा निर्णय
  • आर्टिकलशीप आता होणार डिजिटल
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने विद्यार्थ्यांसाठी ई-डायरी नावाचे एक नवीन प्लॅटफॉर्म सुरू केले आहे. ही एक डिजिटल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग डायरी आहे, जी विद्यार्थ्यांपासून ते आयसीएआय सदस्यांपर्यंत सर्वांसाठी उपयुक्त आहे. सीए आर्टिकलशीप प्रशिक्षण सुधारण्यासाठी, संपूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वांच्या सोयीची खात्री करण्यासाठी, सीए विद्यार्थ्यांसाठी ई-डायरी सुरू करण्यात आली आहे. ती 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी करण्यात आली आहे. या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा उद्देश सीए विद्यार्थ्यांसाठी आर्टिकलशीप प्रशिक्षणाची योग्य पातळी सुनिश्चित करणे आणि पारदर्शकता वाढवणे आहे.

डिजिटली मंजूर सत्यापित रेकॉर्ड

आयसीएआयचे अध्यक्ष सीए चरणजीत सिंग नंदा म्हणाले की, ही ई-डायरी प्रत्येक सीए आर्टिकलशिप प्रशिक्षणार्थीच्या व्यावहारिक अनुभवाची डिजिटली मंजूर आणि सत्यापित रेकॉर्ड आहे. हे सीए विद्यार्थ्यांना त्यांचे कौशल्य प्रदर्शित करण्यास मदत करेल. यामुळे केवळ तासांचे प्रयत्न वाचणार नाहीत तर काम वेळेवर पूर्ण करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि प्रशिक्षणाचे नवीन क्षेत्र ओळखण्यास मदत होईल.

SSC Exam Calendar 2026-27 जाहीर; सरकारी नोकरीच्या तयारीला मोठा आधार

ई-डायरीचे फायदे

चार्टड अकाउंटट कास करणाऱ्या प्रत्यक विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षणाची एकसमान गुणवत्ता राखली जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कामगिरीचे आणि व्याप्तीचे नियमितपणे निरीक्षण करण्यास आणि शिकण्याच्या अंतर ओळखण्यास मदत होईल. स्टायपेंड पुरावा डिजिटल असेल. सुट्यांचा मागोवा घेता येईल आणि आर्टिकलशिप प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी सर्व औपचारिकता कागदपत्रांच्या त्रासाशिवाय वेळेवर पूर्ण करता येतील.

‘अशी’ आहेत वैशिष्ट्ये

आर्टिकल प्रशिक्षणार्थीची दैनंदिन उपस्थिती आणि कामे ऑनलाईन ई-डायरीमध्ये नोंदवली जातील, पैसे दिल्यानंतर स्टायपेंड तपशील देखील प्रविष्ट केला जाईल, प्रशिक्षण सुरू केल्यापासून पहिल्या 15 दिवसांत है अपडेट करणे आवश्यक आहे.सीए आर्टिकलशिप प्रशिक्षणार्थीनी दर 15 दिवसांनी येथे त्यांचे कामाचे तपशील प्रविष्ट करावेत. सर्व आवश्यक तपशील प्रविष्ट करावे लागतील, अन्यथा सबमिशन अवैध ठरेल. त्यानंतर मुख्याध्यापक त्याच प्लॅटफॉर्मवर त्याचे पुनरावलोकन आणि मंजुरी देऊ शकतील. विद्यार्थी कधीही त्यांच्या मागील नोंदींमध्ये प्रवेश करू शकतील. मुख्याध्यापकांच्या सल्ल्यानुसार बदल करू शकतील.

SSC Exam Calendar 2026-27 जाहीर; सरकारी नोकरीच्या तयारीला मोठा आधार

Web Title: Good news for ca students icais big decision articleship will now be digital

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 07:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु
1

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही
2

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

ZP Election 2026 : निवडणुकीचा रणसंग्राम; रत्नागिरीत निवडणुकीसाठी भाजपकडून उमेदवार जाहीर
3

ZP Election 2026 : निवडणुकीचा रणसंग्राम; रत्नागिरीत निवडणुकीसाठी भाजपकडून उमेदवार जाहीर

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय
4

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

Jan 20, 2026 | 04:00 PM
”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

Jan 20, 2026 | 03:54 PM
डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

Jan 20, 2026 | 03:47 PM
किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Jan 20, 2026 | 03:41 PM
बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

Jan 20, 2026 | 03:40 PM
MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

Jan 20, 2026 | 03:37 PM
Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Jan 20, 2026 | 03:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM