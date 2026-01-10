CA विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर ! ICAI चा मोठा निर्णय;आर्टिकलशीप आता होणार डिजिटल

आयसीएआयचे अध्यक्ष सीए चरणजीत सिंग नंदा म्हणाले की, ही ई-डायरी प्रत्येक सीए आर्टिकलशिप प्रशिक्षणार्थीच्या व्यावहारिक अनुभवाची डिजिटली मंजूर आणि सत्यापित रेकॉर्ड आहे. हे सीए विद्यार्थ्यांना त्यांचे कौशल्य प्रदर्शित करण्यास मदत करेल. यामुळे केवळ तासांचे प्रयत्न वाचणार नाहीत तर काम वेळेवर पूर्ण करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि प्रशिक्षणाचे नवीन क्षेत्र ओळखण्यास मदत होईल.
चार्टड अकाउंटट कास करणाऱ्या प्रत्यक विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षणाची एकसमान गुणवत्ता राखली जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कामगिरीचे आणि व्याप्तीचे नियमितपणे निरीक्षण करण्यास आणि शिकण्याच्या अंतर ओळखण्यास मदत होईल. स्टायपेंड पुरावा डिजिटल असेल. सुट्यांचा मागोवा घेता येईल आणि आर्टिकलशिप प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी सर्व औपचारिकता कागदपत्रांच्या त्रासाशिवाय वेळेवर पूर्ण करता येतील.
आर्टिकल प्रशिक्षणार्थीची दैनंदिन उपस्थिती आणि कामे ऑनलाईन ई-डायरीमध्ये नोंदवली जातील, पैसे दिल्यानंतर स्टायपेंड तपशील देखील प्रविष्ट केला जाईल, प्रशिक्षण सुरू केल्यापासून पहिल्या 15 दिवसांत है अपडेट करणे आवश्यक आहे.सीए आर्टिकलशिप प्रशिक्षणार्थीनी दर 15 दिवसांनी येथे त्यांचे कामाचे तपशील प्रविष्ट करावेत. सर्व आवश्यक तपशील प्रविष्ट करावे लागतील, अन्यथा सबमिशन अवैध ठरेल. त्यानंतर मुख्याध्यापक त्याच प्लॅटफॉर्मवर त्याचे पुनरावलोकन आणि मंजुरी देऊ शकतील. विद्यार्थी कधीही त्यांच्या मागील नोंदींमध्ये प्रवेश करू शकतील. मुख्याध्यापकांच्या सल्ल्यानुसार बदल करू शकतील.