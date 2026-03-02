March 2026 मध्ये ‘या’ SUVs चा धुराळा! Duster पासून Kushaq पर्यंत, ‘या’ कार होणार लाँच

Second Hand E Scooter खरेदी करण्याच्या तयारीत आहात? सर्वात आधी ‘या’ गोष्टी तपासा
नवीन Renault Duster साठी प्री-बुकिंग सुरू झाली असून याची विक्री 17 मार्च 2026 पासून सुरू होणार आहे. ग्राहकांना या SUV ची डिलिव्हरी एप्रिल 2026 पासून मिळण्याची शक्यता आहे. या नव्या डस्टरमध्ये दोन टर्बो पेट्रोल इंजिन पर्याय दिले जातील. यामध्ये 1.0 लिटर इंजिन सुमारे 100 बीएचपी पॉवर देईल, तर 1.3 लिटर इंजिन 163 बीएचपी ताकद निर्माण करेल, ज्याला या सेगमेंटमधील दमदार इंजिन मानले जात आहे. या SUV मध्ये मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचे पर्याय मिळतील.
कंपनी 2026 च्या अखेरीस याचे 1.8 लिटर पेट्रोल हायब्रिड व्हर्जनही बाजारात आणू शकते. आकर्षक डिझाइन, मजबूत बॉडी आणि दमदार इंजिनमुळे ही SUV पुन्हा एकदा ग्राहकांची पसंती ठरू शकते.
Skoda Kushaq फेसलिफ्टची किंमत लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या अपडेटेड मॉडेलमध्ये डिझाइनमध्ये हलके बदल करण्यात आले असून काही नवीन फीचर्सही जोडण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या SUV मध्ये पहिल्यांदाच मसाज फंक्शन असलेल्या रिअर सीट्स दिल्या जाऊ शकतात, जे या सेगमेंटमध्ये नवीन सुविधा ठरेल.
इंजिनबाबत बोलायचे झाल्यास यात 1.0 लिटर TSI पेट्रोल इंजिन दिले जाईल. यासोबत 8-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा पर्याय उपलब्ध असेल, तर 6-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्सही दिला जाईल. स्टाइल आणि आराम यांचा उत्तम मिलाफ शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही SUV चांगला पर्याय ठरू शकते.
Toyota Urban Cruiser Ebella ही एक इलेक्ट्रिक SUV असेल, जी E1, E2 आणि E3 अशा तीन ट्रिम्समध्ये उपलब्ध होईल. या SUV मध्ये दोन बॅटरी पर्याय दिले जातील—49kWh आणि 61kWh. लहान बॅटरी पॅक सुमारे 440 किलोमीटरपर्यंत रेंज देऊ शकतो, तर मोठा बॅटरी पॅक एका चार्जमध्ये सुमारे 543 किलोमीटरपर्यंत प्रवास करू शकतो.
ही SUV पाच सिंगल कलर आणि चार ड्युअल-टोन कलर पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. लांब रेंज आणि इलेक्ट्रिक पॉवरमुळे ती इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंटमध्ये मजबूत स्पर्धा निर्माण करू शकते.