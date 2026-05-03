Government Teacher TGT Exam Tips: सरकारी शिक्षक व्हायचं स्वप्न आहे? मग लेखी परीक्षेची ‘ही’ रणनीती तुम्हाला माहितीये का?

Government Teacher TGT Exam Tips: सरकारी शिक्षक (TGT) बनण्यासाठी लेखी परीक्षेची तयारी कशी करावी? अभ्यासक्रम, विषयाची पकड आणि NCERT पुस्तकांचे महत्त्व यावर सविस्तर मार्गदर्शन.

Updated On: May 03, 2026 | 11:17 AM
Government Teacher TGT Exam Tips:आज कित्येक युवक युवतींचे स्वप्न सरकारी खात्यात काम करण्याचे आहे. जर तुमचे स्वप्न सरकारी शिक्षक बनण्याचे असेल तर तुम्ही सरकारी शिक्षकासाठी असणाऱ्या (TGT –   प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक) या लेखी परीक्षेत चांगली कामगिरी करणे गरजेचे आहे. सरकारी शिक्षकांची निवड याच आधारे केली जाते. आता आपण सरकारी शिक्षक होण्यासाठी लेखी परीक्षेची तयारी कशा प्रकारे करावी? हे जाणून घेणार आहोत.

TGT लेखी परीक्षेची तयारी कशी करावी ?

अभ्यासक्रम समजून नियोजन

सर्वात प्रथम अभ्यासक्रमाचे नियोजन करा आणि तो पूर्णपणे समजून घ्या. आता तुमचे कुमकुवत मुद्दे लक्षात घ्या. प्रत्येक विषयानुसार प्रत्येक घटकाची तयारी कशी करायची याची रणनीती आखून नंतरच अभ्यासाला सुरुवात करा. सामान्यत: संबंधित विषय ज्यामध्ये सामान्य ज्ञान, तर्कशास्त्र आणि अध्यापन योग्यता यांमधून प्रश्न विचारले जातात.

विषयावर पक्की पकड

तुम्ही ज्या विषयाचा अभ्यास करत आहात. त्या विषयावर चांगली पकड असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासंबंधित सर्व घटकांचे विश्लेषण करून संभावित प्रश्नांची माहिती असली तरच तुम्ही यशस्वी व्हाल आणि गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवू शकता.

NCERT च्या पुस्तकांचा अभ्यास

हिंदी, इंग्रजी, गणित किंवा सामाजिक शास्त्रच्या तयारीसाठी NCERT च्या पुस्तकांचा वापर करा. यामुळे तुम्हाला मूलभूत संकल्पना स्पष्ट होण्यास आणि कठीण प्रश्न सोडवण्यास चांगली मदत मिळेल.

चालू घडामोडींची नोंद

या परीक्षेमध्ये सामान्य ज्ञानाचेही प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे दररोज वर्तमानपेपर वाचून त्यातील महत्त्वाच्या घ़डामोडींची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. या जनरल नॉलेजमुळे परीक्षेतील मार्क वाढवण्यास मदत होईल.

मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण

मागील काही वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्याने तुम्हाला परीक्षेतील प्रश्नांची काठीण्य पातळी समजण्यास मदत होईल आणि वेळेचे व्यवस्थापन सुधारण्यास मदत होईल. एकदा तुमची तयारी झाली की सराव परीक्षा (mock tests)  द्या.

अशा प्रकारे रणनीतीपूर्वक अभ्यास केल्याने आणि उजळणी केल्याने शिक्षक पात्रतेसाठी असणारी TGT  ची लेखी परीक्षा उत्तीर्ण करून  तुम्ही सरकारी शिक्षक बनण्याचे ध्येय पूर्ण करू शकता.

Published On: May 03, 2026 | 11:17 AM

