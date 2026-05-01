Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Jee Advanced Registration 2026 Apply Last Date Iit Admission Process

JEE Advanced Registration 2026 Apply Last Date: आयआयटी प्रवेशासाठी अर्ज केला का? उद्या आहे शेवटची संधी!

JEE Advanced Registration Last Date:तुम्ही जेईई मेन परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे का? देशातील प्रतिष्ठित आयआयटी संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवण्याची तुमची इच्छा आहे? मग अर्जाची लिंक आणि स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया जाणून घ्या...

Updated On: May 01, 2026 | 02:46 PM
jee

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
  • जेईई ॲडव्हान्स्ड (JEE Advanced 2026) परीक्षेची नोंदणी  कशी करावी.
  • जेईई ॲडव्हान्स्ड या परिक्षेला कोण करू शकतो अर्ज?
  • ‘ही’ आहे अर्ज करण्याची शेवटची तारीख
JEE Advanced Registration 2026 Apply Last Date:  ज्या विद्यार्थ्यांना नवनवीन गोष्टी शिकण्याची आवड असते. त्यांच्या रचनात्मकतेला वाव अभियांत्रिकी क्षेत्रात मिळू शकतो. अलीकडेच आपल्या देशात अनेक मुले कल हा या क्षेत्राकडे दिसून येत आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांना स्वत:चे करियर इंजिनिअरिंग क्षेत्रात करायचे आहे. त्यांनी प्रथम जेईई ॲडव्हान्स्ड (JEE Advanced 2026) परीक्षेची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या परिक्षेत सहभागी होऊन पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना देशातील आघाडीच्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये  (IIT) प्रवेश मिळू शकतो. जर तुमचेही स्वप्न आयआयटी संस्थेत प्रवेश मिळवून इंजिनीयरिंग क्षेत्रात करियर करायचे असेल तर त्यांनी त्वरित जेईई ॲडव्हान्स्ड परीक्षेसाठी अर्ज करा.

कामगारांच्या संघर्षाची ही कहाणी तुम्हाला माहिती आहे का?आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित्त २०२६ ; जाणून घ्या रंजक इतिहास..

‘ही’ आहे अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

पात्र उमेद्वारांनी या परीक्षेसाठी नोंदणी लवकरात लवकर करावी. कारण अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २ मे २०२६ आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. तसेच अर्जाचे शुल्क जमा करण्याची अंतिम तारीख ४ मे २०२६ आहे

कोण करू शकतो या परिक्षेला अर्ज?

या परिक्षेसाठी तेच उमेदवार पात्र आहेत ज्यांनी जेईई मेन (JEE Main 2026) परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण केली आहे. जेईई मेन परीक्षेतील पहिल्या रँकमधील २.५ लाख उमेद्वार या परीक्षेसाठी अर्ज करू शकतात. तसेच पात्र उमेद्वार ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे आपली नोंदणी पूर्ण करू शकतात.

NEET UG 2026 Exam Day Instructions: केंद्रावर जाण्यापूर्वी ‘हे’ नियम वाचलेत का? अन्यथा प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो!

जेईई ॲडव्हान्स्डसाठी अर्ज कसा करावा?

  • सर्व प्रथम जेईईच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (वेबसाइट) ac.in भेट द्या.
  • या होमपेजवर तुम्हाला ‘JEE Advanced 2026 Registration Form’ अशी लिंक दिसेल त्यांवर क्लिक करा.
  • त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी जेईई परीक्षेचा मेन अर्ज क्रमांक (Application Number) आणि पासवर्ड टाकावा
  • लॉगिन केल्यावर अर्जाचा फॉर्म ओपन होईल.
  • त्यामध्ये विचारलेली सर्व आवश्यक माहिती अचूक भरावी.
  • आवश्यक प्रमाणपत्रे (Category Certificate) अपलोड करून फॉर्म सबमिट करावा.

Web Title: Jee advanced registration 2026 apply last date iit admission process

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 02:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट
1

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

Trump visa policies :अमेरिकेत जाऊन शिकायचंय? ट्रम्प सरकारच्या ‘या’ निर्णयांमुळे भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांचे मार्ग झाले कठीण!
2

Trump visa policies :अमेरिकेत जाऊन शिकायचंय? ट्रम्प सरकारच्या ‘या’ निर्णयांमुळे भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांचे मार्ग झाले कठीण!

Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?
3

Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?

Sri Sri Ravi Shankar :आधुनिक काळातील ऋषींच्या आध्यात्मिक प्रवासाचे रहस्य काय? पहा एका क्लिकवर
4

Sri Sri Ravi Shankar :आधुनिक काळातील ऋषींच्या आध्यात्मिक प्रवासाचे रहस्य काय? पहा एका क्लिकवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

May 15, 2026 | 12:04 PM
India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार ‘Ghost’ ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा

India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार ‘Ghost’ ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा

May 15, 2026 | 12:03 PM
मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

May 15, 2026 | 11:59 AM
Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

May 15, 2026 | 11:58 AM
St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

May 15, 2026 | 11:53 AM
लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

May 15, 2026 | 11:49 AM
Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

May 15, 2026 | 11:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM