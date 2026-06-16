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अपहरण, रहस्य आणि थराराचा जबरदस्त संगम; ‘बोल बोल राणी’ चा ट्रेलर प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवणारा

Updated On: Jun 16, 2026 | 07:39 PM IST
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सारांश

रहस्य, थ्रिलर आणि सस्पेन्सने भरलेला ‘बोल बोल राणी’ हा मराठी चित्रपट 10 जुलै रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सई ताम्हणकर, सुबोध भावे, चिन्मय मांडलेकर आणि संभाजी ससाणे यांच्या प्रमुख भूमिका चित्रपटाचे आकर्षण ठरत आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • सोशल मीडियावरही त्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
  • टीझर ही त्याची फक्त छोटीशी झलक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
  • 10 जुलै रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या थरारपटाकडून प्रेक्षकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.
मराठी चित्रपटसृष्टीत वेगवेगळ्या विषयांवर प्रयोग करण्याचा ट्रेंड वाढत असताना आता रहस्य, थ्रिलर आणि सस्पेन्सने भरलेला ‘बोल बोल राणी’ हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस सज्ज झाला आहे. न्यूझीलंड मोशन पिक्चर्स लिमिटेड निर्मित या चित्रपटात सई ताम्हणकर, सुबोध भावे, चिन्मय मांडलेकर आणि संभाजी ससाणे प्रमुख भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या टीझरमुळे चित्रपटाबाबतची उत्सुकता कमालीची वाढली असून, सोशल मीडियावरही त्याची चर्चा रंगू लागली आहे.

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चित्रपटाची कथा एका महिलेभोवती फिरणाऱ्या गूढ घटनांवर आधारित असून, अपहरण, रहस्य आणि अनपेक्षित वळणांनी भरलेला हा प्रवास प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत गुंतवून ठेवण्याचे संकेत टीझरमधून मिळतात. प्रभावी पार्श्वसंगीत, वेधक दृश्यरचना आणि थरारक ॲक्शन सिक्वेन्समुळे चित्रपटाचे वातावरण अधिकच गहिरे झाले आहे.

चित्रपटातील संवाद आणि कथानकाची मांडणीही विशेष लक्ष वेधून घेणारी आहे. प्रत्येक दृश्यामागे एखादे रहस्य दडले असल्याची भावना निर्माण होत असल्याने प्रेक्षकांमध्ये पुढे काय घडणार याची उत्सुकता कायम राहते. त्यामुळे हा चित्रपट सस्पेन्सप्रेमींसाठी एक वेगळा अनुभव ठरण्याची शक्यता आहे.

चित्रपटाचे दिग्दर्शक सिड विंचुरकर यांच्या मते, ‘बोल बोल राणी’ हा केवळ सस्पेन्सपट नसून मानवी स्वभाव, नातेसंबंध आणि संघर्ष यांचे विविध पैलू उलगडणारा थरारपट आहे. आजच्या प्रेक्षकांना वेगळा अनुभव देण्याच्या उद्देशाने ही कथा साकारण्यात आली असून, टीझर ही त्याची फक्त छोटीशी झलक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

 

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A post shared by Bol Bol Rani (@bolbolranithefilm)

या चित्रपटाची निर्मिती अपूर्वा मोतिविले सहाय, सिड विंचुरकर आणि अमित भानुशाली यांनी केली आहे. यश मोदी, शब्बीर सबुवाला, रचना वोरा, तपन विचारे, यश राम शाहानी आणि आयुष कृप्लानी हे सहनिर्माते आहेत. सई ताम्हणकर, सुबोध भावे, चिन्मय मांडलेकर आणि संभाजी ससाणे यांच्या दमदार अभिनयामुळे चित्रपटाची उत्सुकता आणखी वाढली असून, 10 जुलै रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या थरारपटाकडून प्रेक्षकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.

Web Title: Trailer out for sai tamhankars latest movie bol bol rani

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Published On: Jun 16, 2026 | 07:38 PM

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