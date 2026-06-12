Teacher Training : जनगणनेमुळे रखडलेले शिक्षक प्रशिक्षण पुन्हा मार्गी; ‘या’ तारखेपर्यंत पूर्ण होणार

पुणे : शिक्षकांना देण्यात आलेल्या जनगणनेच्या कामांमुळे पुढे ढकलावे लागलेल्या शिक्षक प्रशिक्षणाचे नवे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावी या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले असून, १० जुलैपर्यंत तालुका स्तरापर्यंतचे पूर्ण करण्यात येणार आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या (एससीईआरटी) सहसंचालक डॉ. कमलादेवी आवटे यांनी प्रशिक्षण वेळापत्रकासह सूचनांचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार राज्यातील राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षापासून नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार इयत्ता दुसरी, तिसरी आणि चौथीच्या शिक्षकांचे राज्यस्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण झाले झाले आहे. तर सहावीच्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण अद्याप बाकी आहे. जनगणना २०२७ च्या कामांमध्ये शिक्षकांचा सहभाग असल्याने प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक जाहीर करूनही ते पुढे ढकलावे लागले होते.
वेळापत्रकानुसार, सहावीच्या शिक्षकांसाठी १७ आणि १८ जून रोजी पूर्वतयारी कार्यशाळाही घेतली जाणार आहे. त्यानंतर चार दिवसांचे राज्यस्तरीय प्रशिक्षण २२ ते २५ जून या कालावधीत होणार आहे. जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण २९ जून ते २ जुलै, तर तालुकास्तरीय प्रशिक्षण ४ ते १० जुलैदरम्यान आयोजित करण्यात येणार आहे. इयत्ता दुसरीचे तीन दिवसांचे जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण १८ ते ३० जून, तीन दिवसांचे तालुकास्तर प्रशिक्षण २२ जून ते २ जुलै या कालावधीत होणार आहे. इयत्ता तिसरी आणि चौथी या इयत्तांच्या शिक्षकांसाठी १८ ते ३० जून या कालावधीत चार दिवसांचे जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण, तर २४ जून ते ४ जुलै या कालावधीत तीन दिवसांचे तालुकास्तरीय प्रशिक्षण होणार आहे. प्रशिक्षणाची जबाबदारी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेकडे (डायट) यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. प्रत्येकी ६० शिक्षकांच्या गटानुसार प्रशिक्षणार्थी शिक्षकांच्या तुकड्या तयार करण्यात येणार आहेत. आवश्यकतेनुसार एकापेक्षा अधिक टप्प्यांत प्रशिक्षण पूर्ण करण्याच्या, तसेच जनगणना, मतदार नोंदणी यांसारख्या राष्ट्रीय कामकाजात शिक्षकांची नियुक्ती असल्यास त्यानुसार प्रशिक्षणाचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
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इयत्ता सहावीच्या राज्यस्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षणासाठी मराठी माध्यमातील २४४ आणि उर्दू माध्यमातील २४० प्रशिक्षक अपेक्षित आहेत. संबंधितांचा तपशील १५ जूनपर्यंत सादर करावा. प्रत्येक वर्गाच्या प्रशिक्षणामध्ये जिल्ह्यात कार्यरत विशेष शिक्षक, साधन व्यक्ती यांचाही समावेश करावा. त्यांना नवीन अभ्यासक्रमानुसार प्रशिक्षण देण्याची दक्षता घ्यावी. जिल्ह्यांनी अनुभवी शिक्षक, व्याख्याते, पर्यवेक्षकीय अधिकारी आणि अभ्यासक्रम निर्मितीत सहभागी तज्ज्ञांचा समावेश करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण सुट्टीच्या कालावधीत आयोजित करण्याचे नियोजन होते. प्रशिक्षण वेळापत्रकानुसार आयोजित करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्नही करण्यात आले. मात्र, जनगणनेच्या कामामुळे प्रशिक्षण पुढे ढकलावे लागले. आता १० जुलैपर्यंत चार इयत्तांचे तालुकास्तरापर्यंतचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात येणार आहे. – डॉ. हेमंत वसेकर, संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद.