Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

IAS देवयानी यादवने कशी स्पर्धा परीक्षा केली पार? दृढनिश्चयाने मिळविले यश

यूपीएससी सिव्हिल सेवा परीक्षा अत्यंत कठीण असली तरी देवयानी यादव यांनी अपयशाला हार मानली नाही. सलग तीन वेळा प्राथमिक परीक्षेत अपयश येऊनही त्यांनी तयारी सुरूच ठेवली.

Updated On: Jan 13, 2026 | 08:08 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

यूपीएससी सिव्हिल सेवा परीक्षा ही देशातील सर्वांत कठीण परीक्षांपैकी एक मानली जाते. अनेक उमेदवार वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम करूनही अपयशामुळे खचून जातात. मात्र काही जण अपयशालाच आपली ताकद बनवतात. हरयाणातील देवयानी यादव यांची यशोगाथा अशीच प्रेरणादायी आहे. सलग अपयशांचा सामना करून अखेर २०२१ मध्ये अखिल भारतीय ११ वा क्रमांक मिळवत त्या आयएएस अधिकारी बनल्या. हरयाणातील महेंद्रगड जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या देवयानी यादव यांचे शालेय शिक्षण चंदीगडमधील एका वरिष्ठ माध्यमिक शाळेत झाले. अभ्यासात हुशार असलेल्या देवयानी यांनी २०१४ साली बिट्स पिलानी, गोवा कॅम्पस येथून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी संपादन केली. त्यांचे वडील विनय सिंह हे हिसार येथील विभागीय आयुक्त आहेत. लहानपणापासून वडिलांना प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करताना पाहिल्यामुळे देवयानी यांच्या मनातही आयएएस अधिकारी होण्याचे स्वप्न रुजले.

बारावीचे हॉल तिकीट उपलब्ध! महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांना दिल्या महत्त्वाच्या सूचना

मात्र त्यांचा यूपीएससीचा प्रवास सोपा नव्हता. २०१५, २०१६ आणि २०१७ या सलग तीन वर्षांत त्यांनी यूपीएससी परीक्षा दिली, परंतु प्राथमिक परीक्षाही त्या उत्तीर्ण होऊ शकल्या नाहीत. अनेक उमेदवार अशा टप्प्यावर हार मानतात, पण देवयानी यांनी अपयश स्वीकारून स्वतःमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. २०१८ मध्ये त्यांनी पुन्हा परीक्षा दिली आणि थेट मुलाखतीपर्यंत मजल मारली. मात्र अंतिम यादीत त्यांचे नाव आले नाही.

तरीही त्यांनी आपले ध्येय सोडले नाही. २०१९ मध्ये घेतलेल्या चौथ्या प्रयत्नात देवयानी यांनी यूपीएससी परीक्षेत २२२ वा क्रमांक मिळवला. या रँकच्या आधारे त्यांची केंद्रीय लेखापरीक्षण विभागात (CAG) निवड झाली आणि त्यांनी प्रशिक्षण सुरू केले. मात्र इतक्यावर न थांबता, त्यांनी पुन्हा एकदा पूर्ण ताकदीने यूपीएससीची तयारी सुरू ठेवली. कठोर परिश्रम, सातत्य आणि आत्मविश्वास यांच्या जोरावर देवयानी यांनी २०२१ मध्ये मोठी झेप घेतली. त्या वर्षी त्यांनी अखिल भारतीय स्तरावर ११ वा क्रमांक पटकावला आणि अखेर आयएएस अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार केले.

Karjat News : विज्ञान तंत्रज्ञानाचा अनोखा प्रयोग; शाळेच्या स्नेह संमेलनात एआय रोबोटने केले सादरीकरण

देवयानी यादव यांचा यशाचा मंत्र अत्यंत साधा पण प्रभावी आहे. त्या सांगतात की, यूपीएससीची तयारी करताना सर्वप्रथम अभ्यासक्रमाचे सखोल आकलन आवश्यक आहे. अभ्यासक्रम समजून घेतल्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका सोडवायला सुरुवात करावी. वाचन करताना स्वतःच्या शब्दांत संक्षिप्त नोट्स तयार करणे महत्त्वाचे असून वेळोवेळी त्या सुधारत अनावश्यक मुद्दे वगळावेत. चालू घडामोडींसाठी दररोज वर्तमानपत्र वाचन आवश्यक असल्याचे त्या सांगतात. तसेच, मुलाखतीसाठी मॉक इंटरव्ह्यू देणे आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरते. अपयश कितीही वेळा आले तरी ध्येयावर विश्वास ठेवून सातत्याने प्रयत्न करत राहिल्यास यश नक्की मिळते, हेच आयएएस देवयानी यादव यांच्या प्रवासातून स्पष्ट होते. त्यांची कहाणी आज लाखो यूपीएससी इच्छुकांसाठी प्रेरणास्थान ठरत आहे.

Web Title: Ias devyani yadav success story

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 08:08 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Jan 20, 2026 | 07:05 AM
पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

Jan 20, 2026 | 07:02 AM
iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

Jan 20, 2026 | 06:45 AM
1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

Jan 20, 2026 | 06:15 AM
आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Jan 20, 2026 | 05:30 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM