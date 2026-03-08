Khandoba: रविवारी खंडोबाची आराधना का करतात? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

रविवारी खंडोबाची पूजा करणे विशेष फलदायी मानले जाते. कारण रविवार हा खंडोबाचा मुख्य वार आहे. या दिवशी टाकाची (पंचकोनी चांदीचा टाक) स्वच्छता करून, भंडारा-खोबरं अर्पण करावे. ‘यळकोट यळकोट जय मल्हार’ असा जयघोष करून पूजा केली जाते. पूजा विधीमध्ये फुले, फळे, नैवेद्य आणि आरतीचा समावेश होतो. रविवारीच खंडोबाची पूजा का केली जाते, जाणून घ्या
धार्मिक मान्यतेनुसार रविवार हा सूर्यदेवाचा दिवस मानला जातो. सूर्य हा शक्ती, तेज आणि पराक्रमाचे प्रतीक आहे. खंडोबाला युद्धदेवतेचे स्वरूप मानले जाते, त्यामुळे सूर्याच्या दिवशी म्हणजे रविवारी त्यांची पूजा केल्यास विशेष पुण्य मिळते, अशी श्रद्धा आहे.
खंडोबा हे महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबाचं कुलदैवत मानलं जातं. रविवार हा खंडोबाचा वार म्हणून अनेक ठिकाणी पाळला जातो. भक्तांच्या श्रद्धेनुसार खंडोबाची पूजा केल्याने जीवनात अनेक प्रकारचे अध्यात्मिक आणि मानसिक लाभ मिळतात. खंडोबाच्या पूजनाने संकटांपासून संरक्षण मिळते, अशी भक्तांची श्रद्धा.
भक्तांच्या मान्यतेनुसार, खंडोबा आपल्या भक्ताचं रक्षण करतो आणि अडचणीच्या काळात मार्ग दाखवतो. खंडोबाच्या कृपेने धैर्य आणि आत्मविश्वास वाढतो. असे देखील मानले जाते. युद्धदेवतेच्या रुपात त्यांची पूजा केल्यामुळे माणसाला संकटांशी सामना करण्याची ताकद मिळते.
अनेक लोकांच्या विश्वासानुसार, खंडोबाची भक्ती केल्याने घरात सुख समृद्धी आणि शांती येते. काही कुटुंबामध्ये नवस केला जातो आणि इच्छा पूर्ण झाल्यावरती या देवाला नैवेद्य किंवा भंडारा देखील अर्पण केला जातो. खंडोबाची पूजा केल्याने कुलदेवतेची कृपा मिळते, असे देखील म्हटले जाते. त्यामुळे कुटुंबाचं कल्याण होतं आणि वाईट शक्तीपासून संरक्षण मिळतं.
जेजुरी खंडोबा मंदिर.
महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध जेजुरी खंडोबा मंदिर येथे भक्त मोठ्या श्रद्धेने जाऊन भंडारा उधळतात आणि देवाचे आशीर्वाद घेतात. येथे अनेक भाविक दर्शनासाठी येतात. विशेषतः चंपाषष्ठी आणि रविवारी येथे मोठ्या उत्साहात पूजा आणि भंडाऱ्याचा सोहळा पाहायला मिळतो. थोडक्यात, खंडोबाच्या पूजनातून भक्तांना श्रद्धा, मानसिक समाधान धैर्य आणि देवावरचा विश्वास मिळतो, असे मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: खंडोबा हे महाराष्ट्रातील लोकप्रिय लोकदैवत मानले जाते. अनेक कुटुंबांमध्ये खंडोबा हे कुलदैवत म्हणून पूजले जातात. त्यांना भगवान शिवाचे अवतार मानले जाते.
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार रविवार हा शक्ती आणि तेजाचे प्रतीक असलेल्या सूर्यदेवाचा दिवस मानला जातो. खंडोबाला युद्धदेवतेचे रूप मानले जाते, त्यामुळे रविवारी त्यांची पूजा करणे शुभ मानले जाते.
Ans: अनेक भक्त आपल्या मनोकामना पूर्ण व्हाव्यात म्हणून खंडोबाला नवस करतात. इच्छा पूर्ण झाल्यावर देवाला नैवेद्य अर्पण करणे किंवा भंडारा उधळणे ही परंपरा आहे.