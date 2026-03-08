Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Why Is Khandoba Worshipped On Sunday What Is Its Religious Significance

Khandoba: रविवारी खंडोबाची आराधना का करतात? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

खंडोबा हे पूजनीय आणि लोकदैवत मानले जाते. अनेक भक्त आपल्या कुलदैवत म्हणून खंडोबाची श्रद्धेने पूजा करतात. विशेषतः रविवारी खंडोबाच्या मंदिरात दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी पाहायला मिळते.

Updated On: Mar 08, 2026 | 09:31 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • रविवारी खंडोबाची आराधना का करतात
  • खंडोबाची आराधना करण्याचे धार्मिक महत्त्व
  • खंडोबाची पूजा रविवारी का केली जाते
 

रविवारी खंडोबाची पूजा करणे विशेष फलदायी मानले जाते. कारण रविवार हा खंडोबाचा मुख्य वार आहे. या दिवशी टाकाची (पंचकोनी चांदीचा टाक) स्वच्छता करून, भंडारा-खोबरं अर्पण करावे. ‘यळकोट यळकोट जय मल्हार’ असा जयघोष करून पूजा केली जाते. पूजा विधीमध्ये फुले, फळे, नैवेद्य आणि आरतीचा समावेश होतो. रविवारीच खंडोबाची पूजा का केली जाते, जाणून घ्या

खंडोबाची पूजा रविवारी का केली जाते?

धार्मिक मान्यतेनुसार रविवार हा सूर्यदेवाचा दिवस मानला जातो. सूर्य हा शक्ती, तेज आणि पराक्रमाचे प्रतीक आहे. खंडोबाला युद्धदेवतेचे स्वरूप मानले जाते, त्यामुळे सूर्याच्या दिवशी म्हणजे रविवारी त्यांची पूजा केल्यास विशेष पुण्य मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

खंडोबा हे महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबाचं कुलदैवत मानलं जातं. रविवार हा खंडोबाचा वार म्हणून अनेक ठिकाणी पाळला जातो. भक्तांच्या श्रद्धेनुसार खंडोबाची पूजा केल्याने जीवनात अनेक प्रकारचे अध्यात्मिक आणि मानसिक लाभ मिळतात. खंडोबाच्या पूजनाने संकटांपासून संरक्षण मिळते, अशी भक्तांची श्रद्धा.

zodiac sign: सर्वार्थ सिद्धि आणि अमृत सिद्धि योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

संकटांपासून संरक्षण आणि धैर्य मिळते

भक्तांच्या मान्यतेनुसार, खंडोबा आपल्या भक्ताचं रक्षण करतो आणि अडचणीच्या काळात मार्ग दाखवतो. खंडोबाच्या कृपेने धैर्य आणि आत्मविश्वास वाढतो. असे देखील मानले जाते. युद्धदेवतेच्या रुपात त्यांची पूजा केल्यामुळे माणसाला संकटांशी सामना करण्याची ताकद मिळते.

घरात सुख, समृद्धी आणि शांती येते

अनेक लोकांच्या विश्वासानुसार, खंडोबाची भक्ती केल्याने घरात सुख समृद्धी आणि शांती येते. काही कुटुंबामध्ये नवस केला जातो आणि इच्छा पूर्ण झाल्यावरती या देवाला नैवेद्य किंवा भंडारा देखील अर्पण केला जातो. खंडोबाची पूजा केल्याने कुलदेवतेची कृपा मिळते, असे देखील म्हटले जाते. त्यामुळे कुटुंबाचं कल्याण होतं आणि वाईट शक्तीपासून संरक्षण मिळतं.
जेजुरी खंडोबा मंदिर.

Numberlogy: मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध जेजुरी खंडोबा मंदिर येथे भक्त मोठ्या श्रद्धेने जाऊन भंडारा उधळतात आणि देवाचे आशीर्वाद घेतात. येथे अनेक भाविक दर्शनासाठी येतात. विशेषतः चंपाषष्ठी आणि रविवारी येथे मोठ्या उत्साहात पूजा आणि भंडाऱ्याचा सोहळा पाहायला मिळतो. थोडक्यात, खंडोबाच्या पूजनातून भक्तांना श्रद्धा, मानसिक समाधान धैर्य आणि देवावरचा विश्वास मिळतो, असे मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: खंडोबा कोण आहेत?

    Ans: खंडोबा हे महाराष्ट्रातील लोकप्रिय लोकदैवत मानले जाते. अनेक कुटुंबांमध्ये खंडोबा हे कुलदैवत म्हणून पूजले जातात. त्यांना भगवान शिवाचे अवतार मानले जाते.

  • Que: रविवारी खंडोबाची पूजा का केली जाते?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार रविवार हा शक्ती आणि तेजाचे प्रतीक असलेल्या सूर्यदेवाचा दिवस मानला जातो. खंडोबाला युद्धदेवतेचे रूप मानले जाते, त्यामुळे रविवारी त्यांची पूजा करणे शुभ मानले जाते.

  • Que: खंडोबाला नवस करण्याची परंपरा काय आहे?

    Ans: अनेक भक्त आपल्या मनोकामना पूर्ण व्हाव्यात म्हणून खंडोबाला नवस करतात. इच्छा पूर्ण झाल्यावर देवाला नैवेद्य अर्पण करणे किंवा भंडारा उधळणे ही परंपरा आहे.

Web Title: Why is khandoba worshipped on sunday what is its religious significance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

zodiac sign: सर्वार्थ सिद्धि आणि अमृत सिद्धि योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
1

zodiac sign: सर्वार्थ सिद्धि आणि अमृत सिद्धि योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Numberlogy: मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

Rang Panchami 2026: कधी आहे रंगपंचमी, रंगपंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय
3

Rang Panchami 2026: कधी आहे रंगपंचमी, रंगपंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

Papmochani Ekadashi 2026: कधी आहे पापमोचनी एकादशी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व
4

Papmochani Ekadashi 2026: कधी आहे पापमोचनी एकादशी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Khandoba: रविवारी खंडोबाची आराधना का करतात? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Khandoba: रविवारी खंडोबाची आराधना का करतात? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Mar 08, 2026 | 09:30 AM
Middle East War : इराणच्या भात्यात चीनचं ब्रम्ह्मास्त्र! असं तंत्रज्ञान दिलं की अमेरिकेचे रडार निकामी, रशियाही गुप्तपणे करतोय मदत?

Middle East War : इराणच्या भात्यात चीनचं ब्रम्ह्मास्त्र! असं तंत्रज्ञान दिलं की अमेरिकेचे रडार निकामी, रशियाही गुप्तपणे करतोय मदत?

Mar 08, 2026 | 09:14 AM
Gulf War 2026: सौदीचा संयम सुटला! इराणला दिला थेट युद्धाचा इशारा; ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ला झाल्यास तेहरान मोजणार मोठी किंमत

Gulf War 2026: सौदीचा संयम सुटला! इराणला दिला थेट युद्धाचा इशारा; ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ला झाल्यास तेहरान मोजणार मोठी किंमत

Mar 08, 2026 | 09:11 AM
महिला दिनानिमित्त स्वतःला द्या एक खास गिफ्ट, भारतात एकट्याने फिरण्यासाठी सुरक्षित आहेत ही 5 ठिकाणं

महिला दिनानिमित्त स्वतःला द्या एक खास गिफ्ट, भारतात एकट्याने फिरण्यासाठी सुरक्षित आहेत ही 5 ठिकाणं

Mar 08, 2026 | 09:05 AM
Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी पुन्हा महागलं! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल 1,50,000 रुपये

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी पुन्हा महागलं! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल 1,50,000 रुपये

Mar 08, 2026 | 09:03 AM
Gulf War 2026: विश्वासघातकी इराण! कुवेत विमानतळ पेटलं; इराणच्या ड्रोन हल्ल्याने इंधन साठवण केंद्र उद्ध्वस्त, आखातात खळबळ

Gulf War 2026: विश्वासघातकी इराण! कुवेत विमानतळ पेटलं; इराणच्या ड्रोन हल्ल्याने इंधन साठवण केंद्र उद्ध्वस्त, आखातात खळबळ

Mar 08, 2026 | 08:45 AM
गॅस सिलेंडर महाग झाल्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार का?; मोठी माहिती समोर…

गॅस सिलेंडर महाग झाल्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार का?; मोठी माहिती समोर…

Mar 08, 2026 | 08:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM