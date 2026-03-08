Gulf War 2026: सौदीचा संयम सुटला! इराणला दिला थेट युद्धाचा इशारा; ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ला झाल्यास तेहरान मोजणार मोठी किंमत

Saudi Arabia warns Iran over energy infrastructure : मध्यपूर्वेतील भू-राजकारण आता एका अशा स्तरावर पोहोचले आहे जिथे दोन सर्वात शक्तिशाली इस्लामिक देश समोरासमोर येण्याची चिन्हे आहेत. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर सुरू झालेला हा वणवा आता शेजारील शांतताप्रिय देशांच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. इराणने गेल्या काही दिवसांत सौदी अरेबियाच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांना (Energy Infrastructure) लक्ष्य केल्यामुळे रियाध प्रचंड संतापला असून, सौदीने आता इराणला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा दिला आहे.
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, सौदीचे परराष्ट्र मंत्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान अल-सौद यांनी त्यांचे इराणी समकक्ष अब्बास अरघची यांच्याशी झालेल्या संवादात अत्यंत परखड भूमिका मांडली. प्रिन्स फैसल यांनी स्पष्ट केले की, सौदी अरेबियाने आतापर्यंत अमेरिकेला इराणवर हल्ल्यासाठी आपले हवाई क्षेत्र (Airspace) वापरण्याची परवानगी दिलेली नाही. मात्र, जर इराणने सौदीच्या भूभागावर किंवा त्यांच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर क्षेपणास्त्र हल्ले सुरूच ठेवले, तर रियाध आपले धोरण बदलू शकेल. सौदी आता अमेरिकन लष्कराला त्यांच्या लष्करी तळांचा वापर करून ‘काऊंटर ऑपरेशन’ करण्याची परवानगी देऊ शकतो, जो इराणसाठी मोठा धक्का असेल.
दुसरीकडे, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी टेलिव्हिजनवरून भाषण करताना शेजारील देशांची माफी मागितली आहे. त्यांनी जाहीर केले की, इराणचा कोणत्याही शेजारील देशावर आक्रमण करण्याचा हेतू नाही आणि जोपर्यंत त्या देशांनी इराणवर हल्ला केला नाही, तोपर्यंत कोणतेही क्षेपणास्त्र डागले जाणार नाही. मात्र, पेझेश्कियान यांच्या या विधानाला सौदी प्रशासनाने फारसे गांभीर्याने घेतलेले नाही. कारण, राष्ट्रपतींच्या विधानानंतरही प्रत्यक्षात जमिनीवर इराणपुरस्कृत ड्रोन हल्ले सुरूच असल्याचे सौदीचे म्हणणे आहे.
Tehran oil depots hit by airstrikes Saudi Arabia says it intercepted 14 drones that entered its airspace@JyotsnaKumar13 in conversation with Prof. James A. Russell, Professor, National Security Affairs, for more updates pic.twitter.com/vPtRTtl4PU — WION (@WIONews) March 8, 2026
या संघर्षाची ठिणगी २८ फेब्रुवारी रोजी पडली, जेव्हा इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला. १ मार्च रोजी इराणने या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा दिला. तेव्हापासून इराणने ‘प्रतिशोध’ घेण्यासाठी मध्यपूर्वेतील अमेरिकन तळांवर हल्ले सुरू केले आहेत. मात्र, या हल्ल्यांच्या आड सौदी अरेबिया, युएई, कतार आणि बहरीन यांसारख्या देशांनाही लक्ष्य केले जात असल्याने आखाती देशांमध्ये इराणविरुद्ध रोष वाढत आहे.
सौदी अरेबिया हा जगातील सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश आहे. इराणने जर सौदीच्या ऊर्जा केंद्रांना लक्ष्य केले, तर जागतिक स्तरावर तेलाचे दर गगनाला भिडू शकतात. हीच भीती ओळखून सौदीने आता आपली सुरक्षा व्यवस्था कडक केली असून, तेहरानशी दूतावासाच्या माध्यमातून सतत संपर्क साधला जात आहे. “आमचा संयम ही आमची कमजोरी समजू नका,” असा गर्भित इशारा सौदीने इराणला दिला आहे.
Ans: जर इराणने सौदीच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले, तर सौदी अमेरिकेला आपल्या लष्करी तळांचा वापर इराणवर हल्ला करण्यासाठी देऊ शकेल आणि स्वतःही प्रत्युत्तर देईल.
Ans: त्यांनी शेजारील देशांची माफी मागितली असून, जोपर्यंत शेजारी देश इराणवर हल्ला करत नाहीत, तोपर्यंत इराण त्यांच्यावर कोणतेही क्षेपणास्त्र डागणार नाही, असे सांगितले आहे.
Ans: २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केला, ज्यात सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर इराणने संपूर्ण मध्यपूर्वेत हल्ले सुरू केले.