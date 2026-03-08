Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Gulf War 2026: विश्वासघातकी इराण! कुवेत विमानतळ पेटलं; इराणच्या ड्रोन हल्ल्याने इंधन साठवण केंद्र उद्ध्वस्त, आखातात खळबळ

Iran Attack on Gulf Countries: इराणच्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे आखाती देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. कुवेत, सौदी अरेबिया आणि बहरीन यांनी हल्ल्यांना दुजोरा दिला आहे, तर अनेक ड्रोन पाडण्यात आले आहेत.

Updated On: Mar 08, 2026 | 08:47 AM
काल माफी मागितली... आज कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर क्षेपणास्त्रे डागली, इराण नक्की काय करू इच्छितो? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • कुवेत विमानतळावर हल्ला
  • आखाती देशांची कोंडी
  • दुटप्पी धोरण
Iran missile attack on Kuwait airport 2026 : मध्यपूर्वेतील (US-Israel Iran War) राजकारण आणि युद्धाने आता अत्यंत भयानक रूप धारण केले आहे. ज्या इराणने काल जगासमोर ‘माफी’चा आव आणला होता, त्याच इराणने आज रविवारी सकाळी आखाती देशांवर एकाच वेळी अनेक ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले करून सर्वांना हादरवून सोडले आहे. कुवेत (Kuwait airport) आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, सौदीचे संरक्षण तळ आणि बहरीनचे बंदर इराणच्या निशाण्यावर आले असून, संपूर्ण आखाती प्रदेश आता युद्धाच्या ज्वालामुखीवर उभा आहे.

कुवेत विमानतळावर ‘फ्यूल टँक’ लक्ष्य

मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी पहाटे इराणच्या आत्मघाती ड्रोननी कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लक्ष्य केले. विमानतळावरील इंधन साठवणूक सुविधेवर (Fuel Storage Facility) हे ड्रोन आदळले, ज्यामुळे मोठा स्फोट झाला. कुवेती लष्कराने तातडीने प्रत्युत्तर देत परिस्थिती नियंत्रणात आणली असली, तरी या हल्ल्यामुळे नागरी विमान वाहतुकीवर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. सध्या विमानतळ परिसरात सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आहेत.

सौदी अरेबियाची ‘एअर डिफेन्स’ यंत्रणा सक्रिय

दुसरीकडे, सौदी अरेबियावरही इराणने ड्रोनचा वर्षाव केला. सौदी संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी सकाळपर्यंत सौदीच्या एअर डिफेन्स यंत्रणेने किमान २१ इराणी ड्रोन हवेतच नष्ट केले आहेत. जर हे ड्रोन जमिनीवर पडले असते, तर मोठी जीवितहानी आणि वित्तहानी झाली असती. सौदीने या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला असून, हे जागतिक शांततेला दिलेले आव्हान असल्याचे म्हटले आहे.

 

बहरीनमध्ये भीषण आग: ‘मीना सलमान’ बंदर लक्ष्य

बहरीनमधील परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. इराणने बहरीनच्या ‘मीना सलमान’ बंदरावर केलेल्या हल्ल्यात बंदराच्या एका भागाला भीषण आग लागली आहे. किंग फहद कॉजवेच्या जवळ असलेल्या या भागात आगीच्या ज्वाळा लांबून दिसत आहेत. बहरीनच्या गृह मंत्रालयाने या हल्ल्याचा थेट संबंध इराणशी जोडला असून, आपत्कालीन यंत्रणा आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत.

 

माफी की फसवणूक? इराणच्या दुटप्पी भूमिकेचा पर्दाफाश

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, हे हल्ले अशा वेळी झाले आहेत जेव्हा केवळ एक दिवस आधी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी आखाती देशांची माफी मागितली होती. “आम्ही शेजाऱ्यांना लक्ष्य करणार नाही,” असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र, इराणमधील शक्तिशाली लष्करी गट ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स’ (IRGC) ने राष्ट्रपतींचे हे विधान फेटाळून लावत हे हल्ले केले आहेत. यावरून इराणमधील अंतर्गत सत्तासंघर्ष आणि त्यांची विश्वासार्हता जगासमोर उघडी पडली आहे.

 

का लक्ष्य केले जात आहेत आखाती देश?

इराणचा आरोप आहे की कुवेत, सौदी, यूएई आणि बहरीन यांसारखे देश अमेरिकेला लष्करी तळ पुरवून इराणच्या विरोधात मदत करत आहेत. या देशांमध्ये अमेरिकेचे मोठे लष्करी तळ आहेत, जे इराणच्या डोळ्यात खुपत आहेत. परिणामी, इराण आता केवळ इस्रायल आणि अमेरिकेशीच नाही, तर संपूर्ण इस्लामिक शेजारील देशांशीही युद्ध पुकारत असल्याचे दिसत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणने कुवेत विमानतळावर हल्ला का केला?

    Ans: इराणचा असा आरोप आहे की आखाती देश अमेरिकेला सहकार्य करत आहेत. कुवेत विमानतळावरील इंधन सुविधेला लक्ष्य करून त्यांची रसद तोडण्याचा हा प्रयत्न होता.

  • Que: इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी माफी मागूनही हल्ले का सुरू झाले?

    Ans: इराणचे राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी माफी मागितली असली तरी, इराणच्या लष्करावर (IRGC) त्यांचे पूर्ण नियंत्रण नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते. लष्करी अधिकाऱ्यांनी हे हल्ले सुरूच ठेवले आहेत.

  • Que: सौदी अरेबियाची या हल्ल्यांवर काय प्रतिक्रिया आहे?

    Ans: सौदीने २१ ड्रोन पाडल्याची माहिती दिली असून, आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याचा इशारा दिला आहे.

Published On: Mar 08, 2026 | 08:45 AM

