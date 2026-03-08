Gulf War 2026: विश्वासघातकी इराण! कुवेत विमानतळ पेटलं; इराणच्या ड्रोन हल्ल्याने इंधन साठवण केंद्र उद्ध्वस्त, आखातात खळबळ

मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी पहाटे इराणच्या आत्मघाती ड्रोननी कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लक्ष्य केले. विमानतळावरील इंधन साठवणूक सुविधेवर (Fuel Storage Facility) हे ड्रोन आदळले, ज्यामुळे मोठा स्फोट झाला. कुवेती लष्कराने तातडीने प्रत्युत्तर देत परिस्थिती नियंत्रणात आणली असली, तरी या हल्ल्यामुळे नागरी विमान वाहतुकीवर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. सध्या विमानतळ परिसरात सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: युद्धाचा नवा टप्पा! ‘मोठे Surprise मिळणार …’ नेतन्याहू यांचा VIDEO संदेशाद्वारे इराणला धडकी भरवणारा इशारा
दुसरीकडे, सौदी अरेबियावरही इराणने ड्रोनचा वर्षाव केला. सौदी संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी सकाळपर्यंत सौदीच्या एअर डिफेन्स यंत्रणेने किमान २१ इराणी ड्रोन हवेतच नष्ट केले आहेत. जर हे ड्रोन जमिनीवर पडले असते, तर मोठी जीवितहानी आणि वित्तहानी झाली असती. सौदीने या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला असून, हे जागतिक शांततेला दिलेले आव्हान असल्याचे म्हटले आहे.
🚨 IRAN JUST EXPANDED THE BATTLEFIELD Iran launched Shahed drones and ballistic missiles toward Ali al-Salem Air Base and Shuaiba Port in Kuwait, part of the March 2026 United States–Israel–Iran war escalation. The conflict had already killed 6 American personnel in earlier… pic.twitter.com/jr0QH9WDlS — Naeem Aslam (@NaeemAslam23) March 6, 2026
credit – social media and Twitter
बहरीनमधील परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. इराणने बहरीनच्या ‘मीना सलमान’ बंदरावर केलेल्या हल्ल्यात बंदराच्या एका भागाला भीषण आग लागली आहे. किंग फहद कॉजवेच्या जवळ असलेल्या या भागात आगीच्या ज्वाळा लांबून दिसत आहेत. बहरीनच्या गृह मंत्रालयाने या हल्ल्याचा थेट संबंध इराणशी जोडला असून, आपत्कालीन यंत्रणा आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत.
DEVELOPING: Social Security Building in Kuwait City nearly fully engulfed in flames after Iranian one-way attack drone strike. Live situation unfolding. #BreakingNews #Kuwait #Iran pic.twitter.com/t1ki58vk7B — Powder Keg Daily (@PowderKegDaily) March 8, 2026
credit – social media and Twitter
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, हे हल्ले अशा वेळी झाले आहेत जेव्हा केवळ एक दिवस आधी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी आखाती देशांची माफी मागितली होती. “आम्ही शेजाऱ्यांना लक्ष्य करणार नाही,” असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र, इराणमधील शक्तिशाली लष्करी गट ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स’ (IRGC) ने राष्ट्रपतींचे हे विधान फेटाळून लावत हे हल्ले केले आहेत. यावरून इराणमधील अंतर्गत सत्तासंघर्ष आणि त्यांची विश्वासार्हता जगासमोर उघडी पडली आहे.
Multiple fuel tanks are reported to be burning at Kuwait International Airport, with thick black smoke seen pouring into the sky, following an attack using drones and/or ballistic missiles by Iran. pic.twitter.com/dwe2EBQeng — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : The AI War: बापरे! खामेनींचा पत्ता एआयने शोधला? अमेरिकन सैन्याच्या ‘Claude AI’ने ‘असा’ मोडला इराणचा लष्करी कणा मोडला
इराणचा आरोप आहे की कुवेत, सौदी, यूएई आणि बहरीन यांसारखे देश अमेरिकेला लष्करी तळ पुरवून इराणच्या विरोधात मदत करत आहेत. या देशांमध्ये अमेरिकेचे मोठे लष्करी तळ आहेत, जे इराणच्या डोळ्यात खुपत आहेत. परिणामी, इराण आता केवळ इस्रायल आणि अमेरिकेशीच नाही, तर संपूर्ण इस्लामिक शेजारील देशांशीही युद्ध पुकारत असल्याचे दिसत आहे.
Ans: इराणचा असा आरोप आहे की आखाती देश अमेरिकेला सहकार्य करत आहेत. कुवेत विमानतळावरील इंधन सुविधेला लक्ष्य करून त्यांची रसद तोडण्याचा हा प्रयत्न होता.
Ans: इराणचे राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी माफी मागितली असली तरी, इराणच्या लष्करावर (IRGC) त्यांचे पूर्ण नियंत्रण नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते. लष्करी अधिकाऱ्यांनी हे हल्ले सुरूच ठेवले आहेत.
Ans: सौदीने २१ ड्रोन पाडल्याची माहिती दिली असून, आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याचा इशारा दिला आहे.