Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Sarvartha Siddhi And Amrit Siddhi Yoga People Of This Zodiac Sign Will Benefit

zodiac sign: सर्वार्थ सिद्धि आणि अमृत सिद्धि योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

आज रविवार, 8 मार्च. आजचा दिवस मिश्रित राहील. आज जागतिक महिला दिन आणि रंगपंचमी आहे. आज काही शुभ योग तयार होत आहे. सर्वार्थ सिद्धि आणि अमृत सिद्धि योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: Mar 08, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आज रविवार, 8 मार्च रोजी जागतिक महिला दिन आणि रंगपंचमीचा सण साजरा करण्यात येणार आहे. होळीच्या पाच दिवसांनी रंगपंचमीचा सण साजरा केला जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाने राधा आणि राणीसोबत होळी खेळली आणि हे मनमोहक दृश्य पाहून देवदेवतांनी त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव केला. शिवाय, आज स्वाती आणि विशाखा नक्षत्रांच्या युतीमुळे सर्वार्थ सिद्धी योग तयार होत आहे. सर्वार्थ सिद्धि आणि अमृत सिद्धि योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ राहील. तुमचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुधारेल. आज तुम्ही कुटुंबासोबत वेळ घालवाल. वाद होण्याची शक्यता आहे. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकतात. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. नातेसंबंध चांगले राहतील.

Numberlogy: मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

सिंह रास

सिंह राशीच्या घरामध्ये तिसऱ्या घरात चंद्र आहे. आज तुम्हाला ताजेतवाने आणि आनंदी वाटेल. तुमच्या मित्रांच्या जवळीकता जाणवेल. मित्र आणि कुटुंबासह प्रवासाचे नियोजन केले जाईल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. संपत्ती वाढण्याची दाट शक्यता आहे. नवीन काम किंवा प्रकल्प स्वीकारण्यासाठी हा दिवस अनुकूल आहे. तुम्हाला संगीतात विशेष रस असेल. प्रेम प्रकरणांमध्ये यश मिळू शकते.

तूळ रास

आज तूळ राशीमध्ये चंद्र आहे. त्यामुळे आजचा दिवस तूळ राशीच्या लोकांसाठी चांगला राहील. तुम्ही आता आर्थिक व्यवस्था चांगल्या प्रकारे पूर्ण करू शकाल. तुमच्या कलात्मक आणि सर्जनशील क्षमता आज सर्वोत्तम असतील. तुम्ही शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या निरोगी राहाल. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. मनोरंजनावर पैसा खर्च होईल.

धनु रास

धनु राशीच्या पहिल्या घराच चंद्र आहे. आजचा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर राहील. तुम्ही आता आर्थिक योजना प्रभावीपणे पूर्ण करू शकाल. तुमची संपत्ती वाढेल आणि खर्च मर्यादित असतील. आरोग्याच्या बाबतीत आजचा दिवस सामान्य राहील, कोणत्याही मोठ्या समस्या राहणार नाहीत. शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या निरोगी राहाल.

Rang Panchami 2026: कधी आहे रंगपंचमी, रंगपंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या नवव्या घरामध्ये चंद्र आहे त्यामुळे आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल राहील. आज तुम्हाला अस्वस्थता आणि थकवा जाणवेल. तथापि, मानसिक चिंता कमी होईल. तुमचे शरीर ताजेतवाने वाटेल, ज्यामुळे कामासाठी उत्साह कमी होईल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांच्या नाराजीचा सामना करावा लागू शकतो. परदेशातून तुम्हाला चांगली बातमी मिळू शकते. प्रवास करणे तुमच्यासाठी फायदेशीर राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Sarvartha siddhi and amrit siddhi yoga people of this zodiac sign will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Numberlogy: मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या
1

Numberlogy: मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

Rang Panchami 2026: कधी आहे रंगपंचमी, रंगपंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय
2

Rang Panchami 2026: कधी आहे रंगपंचमी, रंगपंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

Papmochani Ekadashi 2026: कधी आहे पापमोचनी एकादशी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व
3

Papmochani Ekadashi 2026: कधी आहे पापमोचनी एकादशी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

Chaitra Amavasya 2026: 17 की 18 मार्च कधी आहे चैत्र अमावस्या, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व
4

Chaitra Amavasya 2026: 17 की 18 मार्च कधी आहे चैत्र अमावस्या, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
zodiac sign: सर्वार्थ सिद्धि आणि अमृत सिद्धि योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

zodiac sign: सर्वार्थ सिद्धि आणि अमृत सिद्धि योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 08, 2026 | 09:00 AM
Gulf War 2026: विश्वासघातकी इराण! कुवेत विमानतळ पेटलं; इराणच्या ड्रोन हल्ल्याने इंधन साठवण केंद्र उद्ध्वस्त, आखातात खळबळ

Gulf War 2026: विश्वासघातकी इराण! कुवेत विमानतळ पेटलं; इराणच्या ड्रोन हल्ल्याने इंधन साठवण केंद्र उद्ध्वस्त, आखातात खळबळ

Mar 08, 2026 | 08:45 AM
गॅस सिलेंडर महाग झाल्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार का?; मोठी माहिती समोर…

गॅस सिलेंडर महाग झाल्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार का?; मोठी माहिती समोर…

Mar 08, 2026 | 08:43 AM
खवळलेलं पित्त कायमचे होईल शांत! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचे सेवन केल्यास कधीच होणार नाही अ‍ॅसिडिटी, मिळेल आराम

खवळलेलं पित्त कायमचे होईल शांत! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचे सेवन केल्यास कधीच होणार नाही अ‍ॅसिडिटी, मिळेल आराम

Mar 08, 2026 | 08:39 AM
97 मिनिटे परफेक्ट सिनेमा… All England Open 2026 च्या अंतिम फेरीत Lakshya Sen ने केला प्रवेश! कॅनेडियन खेळाडूला केले पराभूत

97 मिनिटे परफेक्ट सिनेमा… All England Open 2026 च्या अंतिम फेरीत Lakshya Sen ने केला प्रवेश! कॅनेडियन खेळाडूला केले पराभूत

Mar 08, 2026 | 08:38 AM
कुटुंबासोबतच्या वादानंतर Anurag Dobhal चा धक्कादायक प्रकार; इन्स्टाग्राम लाईव्हमध्ये केला आत्महत्येचा प्रयत्न?

कुटुंबासोबतच्या वादानंतर Anurag Dobhal चा धक्कादायक प्रकार; इन्स्टाग्राम लाईव्हमध्ये केला आत्महत्येचा प्रयत्न?

Mar 08, 2026 | 08:36 AM
Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ. मनीषा जेजुरकर यांनी उचलला टोकाचा पाऊल

Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ. मनीषा जेजुरकर यांनी उचलला टोकाचा पाऊल

Mar 08, 2026 | 08:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM