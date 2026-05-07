JNU MBA Admission 2026 : JNU मध्ये MBA करण्याची सुवर्णसंधी! आता प्रवेशाची पात्रता जाणून घ्या एका क्लिकवर…

JNU MBA Admission 2026: जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (JNU) मॅनेजमेंट शिक्षणासाठी नोंदणी प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे. १५ मे २०२६ पूर्वी अर्ज करा. CAT स्कोअर, पात्रता आणि निवड प्रक्रियेबद्दल सविस्तर माहिती येथे वाचा.

Updated On: May 07, 2026 | 04:00 PM
JNU MBA Admission 2026

  • जवाहरलाल नेहरू विद्यपीठात MBA प्रवेश प्रक्रिया सुरू
  • का खास आहे JNU चा MBA प्रोग्राम?
  • प्रवेशासाठी शेवटची तारीख काय आहे ?
JNU MBA Admission 2026 : जर तुम्ही देशातील एखाद्या प्रतिष्ठित विद्यापीठातून MBA करण्याचे स्वप्न पाहत असाल तर तुमच्यासाठी एक सुवर्णसंधी आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यपीठात (JNU) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२८ बॅचच्या MBA प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी CAT २०२५ परीक्षा दिली आहे आणि ज्यांना मॅनेजमेंटचे शिक्षण घ्यायचे आहे. ते या कोर्सच्या प्रवेशासाठी आता ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

का खास आहे JNU चा MBA प्रोग्राम?

JNU हे देशातील प्रतिष्ठित केंद्रीय विद्यापीठांपैंकी एक मानले जाते. येथील प्रोग्राम आधुनिक व्यवस्थापन, शिक्षण आणि उद्योजकता (Entrepreneurship) लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. या कोर्समध्ये विद्यार्थ्यांना फक्त थिअरी शिकवली जात नाही तर त्यांना व्यवसायिक समस्या समजून घेण्याचे आणि त्यावर उपाय शोधण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

तसेच शिक्षणादरम्यान यथे विद्यार्थ्यांना लाइव्ह प्रोजेक्ट आणि इंडस्ट्री व्हिजिट,बिझनेस केस स्टडीजच्या कार्यशाळा, सिम्युलेशन एक्सरसाइज, उद्योग तज्ञांची व्याख्याने यांसारख्या विविध उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळते.

प्रवेशासाठी शेवटची तारीख काय आहे ?

JNU MBA २०२६-२८ बॅचसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून इच्छुक उमेद्वार १५ मे २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. CAT उत्तीर्ण उमेद्वारांना आणखी एक संधी मिळावी यासाठी विद्यापीठाने अर्जाची प्रक्रिया पुन्हा खुली केली आहे.

पात्रता काय आहे?

उमेद्वाराकडे मान्यतापात्र विद्यपीठाची किमान 3 वर्षाची पदवी असणे आवश्यक आहे. तसेच त्याच्याकडे CAT २०२५  चा वैध स्कोर असणे अनिवार्य आहे. उमेद्वाराची निवड ही केवळ CAT  स्कोरवर आधारित नसून विद्यपीठ विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि संवादकौशल्याची प्रत्यक्ष चाचणी करेल. त्यानंतरच त्यांची निवड करेल. तरी उमेद्वाराने विहित तारखेपूर्वी JNU विद्यापीठाच्या  www.jnu.ac.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी.

Published On: May 07, 2026 | 04:00 PM

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

