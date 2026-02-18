Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Job Alert : सरकारी भरतीच्या सुवर्णसंधी! बँकिंग तसेच शिक्षण क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी 

Bank of Baroda मध्ये ४१८ पदांसाठी १९ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार असून संबंधित पदवी व अनुभव आवश्यक आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 05:31 PM
सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांसाठी विविध प्रतिष्ठित संस्थांकडून भरती जाहीर करण्यात आली आहे. पात्रता पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांनी दिलेल्या अंतिम तारखेपूर्वी अर्ज करणे आवश्यक आहे. Bank of Baroda ४१८ पदे रिक्त आहेत. या भारतिच्यामाध्यमातून वरिष्ठ व्यवस्थापक, व्यवस्थापक व इतर विविध पदे भरण्यात येणार आहेत. या भरतीसाठी शेवटची तारीख १९ फेब्रुवारी २०२६ आहे. तसेच पात्रता लक्षात घेतल्या तर संबंधित क्षेत्रातील पदवी व आवश्यक अनुभव असणे अनिवार्य आहे. अधिक माहितीसाठी bankofbaroda.bank.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.

१२वी विज्ञाननंतर करा ‘हे’ कोर्सेस! बॅक्टेरियोलॉजिस्टमध्ये उज्वल भविष्य, सखोल माहितीसाठी नक्की वाचा

बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही मोठी संधी आहे. अनुभव आणि गुणवत्तेनुसार निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. District Basic Education Office Hardoi कंपनीत ३६ पदे रिक्त आहेत. या भरतीत सहायक शिक्षक पदे भरण्यात येणार आहेत. या भरतीसाठी शेवटची तारीख २५ फेब्रुवारी २०२६ ही निश्चित करण्यात आली आहे. ही भरती पात्र करण्यासाठी पदवी, बी.एड. व इतर आवश्यक अर्हता असणे आवश्यक आहे. तसेच hardoi.nic.in या संकेतस्थळावर अर्ज करता येईल.

शिक्षण क्षेत्रात स्थिर आणि प्रतिष्ठित नोकरीची इच्छा असणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय. National AYUSH Mission मध्ये भरती! वित्त व्यवस्थापक, डेटा सहाय्यक व इतर पदे अशा विविध पदांसाठी अर्ज करता येईल. या भरतीसाठी शेवटची तारीख २८ फेब्रुवारी २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. या भरतीसाठी पगार ₹३५,५०० ते ₹१,००,००० प्रतिमहिना निश्चित करण्यात आला आहे. ayush.gov.in या अधिकृत संकेस्थळावर अर्ज करता येईल.

ऑल इंडिया रँक ३ मिळवून आयएएस होण्याचे स्वप्न पूर्ण! जिद्द असावी तर अशी

आरोग्य प्रशासन आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात आकर्षक वेतनासह करिअरची संधी! Northern Coalfields Limited मध्ये २७० पदे रिक्त आहेत. असिस्टंट फोरमन पदांसाठी अर्ज करता येईल. या भरतीसाठी शेवटची तारीख ५ मार्च २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. मॅट्रिक्युलेशन, डिप्लोमा व इतर विहित अर्हता हे पात्रता निकष आहेत. neieil.in या संकेतस्थळावर अर्ज करता येईल. तांत्रिक व औद्योगिक क्षेत्रातील उमेदवारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संधी. अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत संकेतस्थळावर सविस्तर जाहिरात वाचणे आवश्यक आहे. वयोमर्यादा, अर्ज शुल्क, निवड प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती तपासूनच अर्ज करावा. योग्य संधी वेळेत साधा आणि आपल्या करिअरला मजबूत दिशा द्या!

