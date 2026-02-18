Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

‘तुम्बाड 2’ला इंटरनॅशनल टच; सायमन ली आणि‘हॅरी पॉटर’चे शॉन हॅरिसन प्रकल्पात सहभागी

सूत्रांच्या माहितीनुसार ‘पॅसिफिक रिम’चे सायमन ली आणि ‘हॅरी पॉटर’चे शॉन हॅरिसन हे ‘तुम्बाड 2 चित्रपटाचा भाग बनले आहेत.

Updated On: Feb 18, 2026 | 05:15 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

‘तुम्बाड 2’ हा बहुप्रतीक्षित सिक्वेल आता आपली क्रिएटिव्हिटी आणखी भव्य बनवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या चित्रपटात आता आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कलाकार आणि तज्ञ सहभागी झाले आहेत.

लॉस एंजेलिसमधील प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट आणि क्रिएचर डिझायनर सायमन ली (‘स्पायडरझिरो’ म्हणूनही ओळखले जातात) आणि प्रोस्थेटिक डिझायनर शॉन हॅरिसन या चित्रपटाचा भाग आहेत.

सायमन ली यांनी यापूर्वी Godzilla vs. Kong, Pacific Rim, Star Trek Beyond, Maleficent, The Lord of the Rings: The Rings of Power यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांमध्ये क्रिएचर डिझाइन केले आहे. त्यांच्या या अनुभवामुळे ‘तुम्बाड 2’ चे पौराणिक आणि रहस्यमय जग अधिक भव्य आणि भयानक दिसेल, ज्यामुळे प्रेक्षकांना चित्रपटाचा अनुभव विस्मयकारक वाटेल.

शॉन हॅरिसन, प्रसिद्ध प्रोस्थेटिक डिझायनर, या सिक्वेलमध्ये सहभागी झाले आहेत. त्यांनी Star Wars, The Mummy, World War Z, Avengers: Age of Ultron, Harry Potter series आणि Peaky Blinders यांसारख्या प्रकल्पांमध्ये काम केले आहे. त्यांच्या सहभागामुळे चित्रपटातील व्यक्तिरेखा आणि त्यांचे लुक्स अधिक वास्तवदर्शी आणि बारकाईने साकारले जातील, अशी अपेक्षा आहे.

सिक्वेलची निर्मिती अभिनेता-निर्माता Sohum Shah आपल्या ‘सोहम शाह फिल्म्स’ बॅनरखाली करत आहेत, तर Jayantilal Gada यांची Pen Studios ही कंपनी चित्रपट सादर करत आहे. RRR आणि Gangubai Kathiawadi सारख्या भव्य चित्रपटानंतर पेन स्टुडिओजचा सहभाग हा प्रकल्प भव्य व्हिज्युअल स्केलवर तयार होईल याची अपेक्षा वाढवतो.

The 50: आता हेच बघायचं बाकी होत! निक्की-अरबाजचं ब्रेकअप? नातं संपलं…, म्हणाली ‘मी त्याच्यासाठी माझ्या कुटुंबाला…’

सूत्रांच्या मते, सिक्वेलसाठी जागतिक दर्जाच्या क्रिएचर डिझाइन आणि प्रोस्थेटिक कामाचा संगम करण्याचा उद्देश आहे. मूळ ‘तुम्बाड’ला त्याच्या भयावह प्रॉडक्शन डिझाइन आणि सूक्ष्म व्हिज्युअल मांडणीसाठी प्रचंड दाद मिळाली होती आणि त्यातून तो एक कल्ट चित्रपट बनला. आंतरराष्ट्रीय कलाकारांचा सहभाग आणि पेन स्टुडिओजची निर्मिती ताकद यामुळे ‘तुम्बाड 2’ हा या फ्रँचायझीचा अधिक महत्त्वाकांक्षी आणि भव्य विस्तार ठरण्याची शक्यता आहे. अधिकृत घोषणेला अद्याप प्रतीक्षा आहे, तरी चित्रपटसृष्टीतील चर्चांनुसार हा सिक्वेल स्केल आणि पौराणिक गूढतेच्या दृष्टीने नव्या उंचीवर पोहोचण्याच्या तयारीत आहे.

किरण राव यांना Chikungunya ची लागण, घरीच घेतायत उपचार, चाहत्यांना हेल्थ अपडेट देत काळजी घेण्याचे केले आवाहन

Web Title: Tumbbad 2 get an international touch simon lee and shaun harrison join the project

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 05:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कार्तिक-अनन्याचा ‘तू मेरी मैं तेरा’ आता OTT वर रिलीज, कधी आणि कुठे पाहता येईल? घ्या जाणून…
1

कार्तिक-अनन्याचा ‘तू मेरी मैं तेरा’ आता OTT वर रिलीज, कधी आणि कुठे पाहता येईल? घ्या जाणून…

धक्कादायक! कन्नड अभिनेत्रीचा स्टेडियमच्या वॉशरूममध्ये शूट केला अश्लील व्हिडिओ; ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार उघड
2

धक्कादायक! कन्नड अभिनेत्रीचा स्टेडियमच्या वॉशरूममध्ये शूट केला अश्लील व्हिडिओ; ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार उघड

किरण राव यांना Chikungunya ची लागण, घरीच घेतायत उपचार, चाहत्यांना हेल्थ अपडेट देत काळजी घेण्याचे केले आवाहन
3

किरण राव यांना Chikungunya ची लागण, घरीच घेतायत उपचार, चाहत्यांना हेल्थ अपडेट देत काळजी घेण्याचे केले आवाहन

Inspector Manju मध्ये नवा ट्विस्ट; सत्या–मंजूच्या आयुष्यात तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री!
4

Inspector Manju मध्ये नवा ट्विस्ट; सत्या–मंजूच्या आयुष्यात तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: अजितदादांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी निष्पक्ष होईल याबाबत शंका : जयंत पाटील

Maharashtra Politics: अजितदादांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी निष्पक्ष होईल याबाबत शंका : जयंत पाटील

Feb 18, 2026 | 05:15 PM
‘तुम्बाड 2’ला इंटरनॅशनल टच; सायमन ली आणि‘हॅरी पॉटर’चे शॉन हॅरिसन प्रकल्पात सहभागी

‘तुम्बाड 2’ला इंटरनॅशनल टच; सायमन ली आणि‘हॅरी पॉटर’चे शॉन हॅरिसन प्रकल्पात सहभागी

Feb 18, 2026 | 05:15 PM
Hyundai Alcazar आणि Tata Safari ला आलंय टेन्शन! 7 सीटर पर्यायामध्ये Toyoyta Hyryder लाँच होण्याची शक्यता

Hyundai Alcazar आणि Tata Safari ला आलंय टेन्शन! 7 सीटर पर्यायामध्ये Toyoyta Hyryder लाँच होण्याची शक्यता

Feb 18, 2026 | 05:14 PM
Weather दिल्लीकरांसोबत खेळणार लपाछपी; आज पाऊस तर पुढील काही दिवस थेट…

Weather दिल्लीकरांसोबत खेळणार लपाछपी; आज पाऊस तर पुढील काही दिवस थेट…

Feb 18, 2026 | 05:13 PM
रेवती लेलेचे ग्रहमुख झाले! फोटोज केले शेअर, लवकरच अडकणार विवाहबंधनात

रेवती लेलेचे ग्रहमुख झाले! फोटोज केले शेअर, लवकरच अडकणार विवाहबंधनात

Feb 18, 2026 | 05:13 PM
ट्रॉफीवर पाय ठेवत मिशेल मार्शने ऑस्ट्रेलियाचं नशीब केलं उद्ध्वस्त? इथून सुरु झाला कांगारुंचा डाऊनफॉल…

ट्रॉफीवर पाय ठेवत मिशेल मार्शने ऑस्ट्रेलियाचं नशीब केलं उद्ध्वस्त? इथून सुरु झाला कांगारुंचा डाऊनफॉल…

Feb 18, 2026 | 05:11 PM
Shiv Jayanti 2026: शिवजयंती मिरवणुकीत महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष खबरदारी; जास्तीत जास्त महिला पोलीस तैनात करण्याची मागणी

Shiv Jayanti 2026: शिवजयंती मिरवणुकीत महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष खबरदारी; जास्तीत जास्त महिला पोलीस तैनात करण्याची मागणी

Feb 18, 2026 | 05:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM