‘तुम्बाड 2’ला इंटरनॅशनल टच; सायमन ली आणि‘हॅरी पॉटर’चे शॉन हॅरिसन प्रकल्पात सहभागी

‘तुम्बाड 2’ हा बहुप्रतीक्षित सिक्वेल आता आपली क्रिएटिव्हिटी आणखी भव्य बनवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या चित्रपटात आता आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कलाकार आणि तज्ञ सहभागी झाले आहेत.
लॉस एंजेलिसमधील प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट आणि क्रिएचर डिझायनर सायमन ली (‘स्पायडरझिरो’ म्हणूनही ओळखले जातात) आणि प्रोस्थेटिक डिझायनर शॉन हॅरिसन या चित्रपटाचा भाग आहेत.
सायमन ली यांनी यापूर्वी Godzilla vs. Kong, Pacific Rim, Star Trek Beyond, Maleficent, The Lord of the Rings: The Rings of Power यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांमध्ये क्रिएचर डिझाइन केले आहे. त्यांच्या या अनुभवामुळे ‘तुम्बाड 2’ चे पौराणिक आणि रहस्यमय जग अधिक भव्य आणि भयानक दिसेल, ज्यामुळे प्रेक्षकांना चित्रपटाचा अनुभव विस्मयकारक वाटेल.
शॉन हॅरिसन, प्रसिद्ध प्रोस्थेटिक डिझायनर, या सिक्वेलमध्ये सहभागी झाले आहेत. त्यांनी Star Wars, The Mummy, World War Z, Avengers: Age of Ultron, Harry Potter series आणि Peaky Blinders यांसारख्या प्रकल्पांमध्ये काम केले आहे. त्यांच्या सहभागामुळे चित्रपटातील व्यक्तिरेखा आणि त्यांचे लुक्स अधिक वास्तवदर्शी आणि बारकाईने साकारले जातील, अशी अपेक्षा आहे.
सिक्वेलची निर्मिती अभिनेता-निर्माता Sohum Shah आपल्या ‘सोहम शाह फिल्म्स’ बॅनरखाली करत आहेत, तर Jayantilal Gada यांची Pen Studios ही कंपनी चित्रपट सादर करत आहे. RRR आणि Gangubai Kathiawadi सारख्या भव्य चित्रपटानंतर पेन स्टुडिओजचा सहभाग हा प्रकल्प भव्य व्हिज्युअल स्केलवर तयार होईल याची अपेक्षा वाढवतो.
सूत्रांच्या मते, सिक्वेलसाठी जागतिक दर्जाच्या क्रिएचर डिझाइन आणि प्रोस्थेटिक कामाचा संगम करण्याचा उद्देश आहे. मूळ ‘तुम्बाड’ला त्याच्या भयावह प्रॉडक्शन डिझाइन आणि सूक्ष्म व्हिज्युअल मांडणीसाठी प्रचंड दाद मिळाली होती आणि त्यातून तो एक कल्ट चित्रपट बनला. आंतरराष्ट्रीय कलाकारांचा सहभाग आणि पेन स्टुडिओजची निर्मिती ताकद यामुळे ‘तुम्बाड 2’ हा या फ्रँचायझीचा अधिक महत्त्वाकांक्षी आणि भव्य विस्तार ठरण्याची शक्यता आहे. अधिकृत घोषणेला अद्याप प्रतीक्षा आहे, तरी चित्रपटसृष्टीतील चर्चांनुसार हा सिक्वेल स्केल आणि पौराणिक गूढतेच्या दृष्टीने नव्या उंचीवर पोहोचण्याच्या तयारीत आहे.
