Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Maharashtra Politics Doubts Whether The Investigation Into Ajitdadas Death Case Will Be Fair Jayant Patil

Maharashtra Politics: अजितदादांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी निष्पक्ष होईल याबाबत शंका : जयंत पाटील

कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूबाबत शंका निर्माण होत असतील तर शासनाने तातडीने सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे.ही केवळ राजकीय बाब नाही, तर न्याय आणि पारदर्शकतेचा प्रश्न आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 05:15 PM
Jayant Patil Sangli Press Meet 2026, Ajit Pawar Plane Crash Mystery,

अजितदादांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी निष्पक्ष होईल याबाबत शंका : जयंत पाटील

Follow Us:
Follow Us:
  • तपास केवळ करून चालणार नाही, तो निष्पक्ष आणि पारदर्शक’ असावा.
  • जनतेच्या मनातील शंका दूर करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
  • कागदपत्रे, घटनाक्रम आणि साक्षीदारांची सखोल तपासणी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी.
Sangali News : अजितदादांच्या मृत्यूबाबत आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केलेल्या शंका रास्त असून त्यांनी या प्रकरणाचा अभ्यास केला आहे. या घटनेची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, मात्र ती चौकशी निष्पक्ष आणि पारदर्शक होईल का, याबाबत शंका असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी व्यक्त केले.

सांगली येथे माध्यमांशी संवाद साधताना जयंत पाटील यांनी संबंधित प्रकरणावर भाष्य केले. ते म्हणाले, “आमदार रोहित पवार यांनी अजितदादांच्या मृत्यूबाबत काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यांनी केलेल्या निरीक्षणांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. या प्रकरणात सत्य समोर यावे, ही सर्वांची अपेक्षा आहे.”

Rohit Pawar PC: ‘आमचा काका गेलाय, आम्ही शांत बसणार नाही!’ रोहित पवार भाजपवर कडाडले

पाटील म्हणाले की, कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूबाबत शंका निर्माण होत असतील तर शासनाने तातडीने सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे.ही केवळ राजकीय बाब नाही, तर न्याय आणि पारदर्शकतेचा प्रश्न आहे. संबंधित यंत्रणांनी दबावमुक्त वातावरणात तपास करावा,” असे त्यांनी नमूद केले.

चौकशी प्रक्रियेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, “चौकशी झालीच पाहिजे; मात्र ती निष्पक्षपणे आणि पारदर्शकतेने होईल का, याबाबत जनतेच्या मनात शंका आहे. या शंका दूर करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.” या प्रकरणी सर्व संबंधित कागदपत्रे, घटनाक्रम आणि साक्षीदारांची माहिती तपासून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सत्य बाहेर येणे हेच लोकशाहीसाठी हितावह असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चेला तोंड फुटले असून संबंधित प्रकरणाच्या चौकशीबाबत पुढील भूमिका काय असेल, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Rohit Pawar PC: पायलटचा वापर करून अजित पवारांच्या विमानाचा

रोहित पवार  नेमकं काय म्हणाले?

अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत विमान  अपघात तपास ब्युरोचा अहवाल आल्यानंतरही अनेक शंका उपस्थित होत आहे. या अहवालानुसार विमानाच्या ब्लॅक बॉक्सचे  नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यावरून रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा VSR विमान कंपनीच्या कारभार आणि तपासावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.याचवेळी त्यांनी व्हीएसआर  कंपनीला वाचवण्यचा कोण प्रयत्न करतय, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली आहे.

रोहित पवार म्हणाले की,  काही लोक यात मैत्री आणि राजकारण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. कंपनीत मोठे गुंतवणूकदार आहेत. त्यात मी जाणार नाही. पण कंपनीत शेकडो कोटींची गुंतवणूक असल्यामुळे कंपनीला वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.  १००-१५० कोटींसाठी कंपनीला वाचवण्याचा प्रयत्न करू नका, अशी माझी गुंतवणूक दारांना विनंती आहे. नाहीतर आम्ही शांत बसणार नाही, आमचा काका गेलाय, असा इशारा रोहित पवारांनी यावेळी दिला.

 

 

 

Web Title: Maharashtra politics doubts whether the investigation into ajitdadas death case will be fair jayant patil

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 05:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rohit Pawar PC: ‘आमचा काका गेलाय, आम्ही शांत बसणार नाही!’ रोहित पवार भाजपवर कडाडले
1

Rohit Pawar PC: ‘आमचा काका गेलाय, आम्ही शांत बसणार नाही!’ रोहित पवार भाजपवर कडाडले

Rohit Pawar PC: पायलटचा वापर करून अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात…? रोहित पवारांचे खळबळजनक दावा   
2

Rohit Pawar PC: पायलटचा वापर करून अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात…? रोहित पवारांचे खळबळजनक दावा   

Maharashtra Politics : “मुद्दामून त्या पक्षाचे नेते त्यांना स्वत:च…; NCP विलीनीकरणावर रोहित पवारांनी स्पष्टपणे मांडली भूमिका
3

Maharashtra Politics : “मुद्दामून त्या पक्षाचे नेते त्यांना स्वत:च…; NCP विलीनीकरणावर रोहित पवारांनी स्पष्टपणे मांडली भूमिका

Ajit Pawar Plane Crash Conspiracy: अजित पवारांच्या विमान अपघाताचे गूढ उकलणार की वाढणार; तपास ब्युरोची मोठी अपडेट
4

Ajit Pawar Plane Crash Conspiracy: अजित पवारांच्या विमान अपघाताचे गूढ उकलणार की वाढणार; तपास ब्युरोची मोठी अपडेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: अजितदादांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी निष्पक्ष होईल याबाबत शंका : जयंत पाटील

Maharashtra Politics: अजितदादांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी निष्पक्ष होईल याबाबत शंका : जयंत पाटील

Feb 18, 2026 | 05:15 PM
‘तुम्बाड 2’ला इंटरनॅशनल टच; सायमन ली आणि‘हॅरी पॉटर’चे शॉन हॅरिसन प्रकल्पात सहभागी

‘तुम्बाड 2’ला इंटरनॅशनल टच; सायमन ली आणि‘हॅरी पॉटर’चे शॉन हॅरिसन प्रकल्पात सहभागी

Feb 18, 2026 | 05:15 PM
Hyundai Alcazar आणि Tata Safari ला आलंय टेन्शन! 7 सीटर पर्यायामध्ये Toyoyta Hyryder लाँच होण्याची शक्यता

Hyundai Alcazar आणि Tata Safari ला आलंय टेन्शन! 7 सीटर पर्यायामध्ये Toyoyta Hyryder लाँच होण्याची शक्यता

Feb 18, 2026 | 05:14 PM
Weather दिल्लीकरांसोबत खेळणार लपाछपी; आज पाऊस तर पुढील काही दिवस थेट…

Weather दिल्लीकरांसोबत खेळणार लपाछपी; आज पाऊस तर पुढील काही दिवस थेट…

Feb 18, 2026 | 05:13 PM
रेवती लेलेचे ग्रहमुख झाले! फोटोज केले शेअर, लवकरच अडकणार विवाहबंधनात

रेवती लेलेचे ग्रहमुख झाले! फोटोज केले शेअर, लवकरच अडकणार विवाहबंधनात

Feb 18, 2026 | 05:13 PM
ट्रॉफीवर पाय ठेवत मिशेल मार्शने ऑस्ट्रेलियाचं नशीब केलं उद्ध्वस्त? इथून सुरु झाला कांगारुंचा डाऊनफॉल…

ट्रॉफीवर पाय ठेवत मिशेल मार्शने ऑस्ट्रेलियाचं नशीब केलं उद्ध्वस्त? इथून सुरु झाला कांगारुंचा डाऊनफॉल…

Feb 18, 2026 | 05:11 PM
Shiv Jayanti 2026: शिवजयंती मिरवणुकीत महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष खबरदारी; जास्तीत जास्त महिला पोलीस तैनात करण्याची मागणी

Shiv Jayanti 2026: शिवजयंती मिरवणुकीत महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष खबरदारी; जास्तीत जास्त महिला पोलीस तैनात करण्याची मागणी

Feb 18, 2026 | 05:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM