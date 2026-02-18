Nashik News: स्थायीसाठी आमदारांकरवी फिल्डींग! मुख्यमंत्र्यांची घेणार भेट; महिला आघाडीवर

नाशिक : स्थायी समितीच्या सभापतीपदासाठी इच्छुकांनी आता स्थानिक आमदारांकरवी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच फिल्डींग लावण्यास सुरूवात केली असून, त्यातही आघाडीवर नाव असलेल्या माधुरी बोलकर व मच्छिंद्र सानप यांनी स्वतंत्रपणे भेट घेण्याचे ठरविले आहे. पक्षातील अन्य इच्छुकांनीही आपापली नावे पुढे दामटविण्यास सुरूवात केली आहे.
स्थायी समितीवर सर्वाधिक सदस्य भाजपाचे असल्यामुळे सभापतीपद भाजपाकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातही सर्व महिला सदस्यांची संख्या अकरा असल्यामुळे महिलाच सभापती व्हावी यासाठी भाजपातील महिला इच्छुकांचा आग्रह आहे. त्यातही माधुरी बोलकर, दीपाली कुलकर्णी यांचे नाव पुढे असले तरी, मच्छिंद्र सानप यांच्याही गळ्यात सभापतीपदाची माळ टाकण्यासाठी माजी आमदार बाळासाहेब सानप प्रयत्नशील आहेत. बोलकर महापौरपदाच्या उमेदवार होत्या. त्यांच्या नावाची चर्चाही होती. परंतु त्यांना डावलून हिमगौरी आडके यांना संधी देण्यात आल्याने साहजिकच बोलकर स्थायी समिती सभापतीपदासाठी आग्रही आहेत. तर दिपाली कुलकर्णी या ज्येष्ठ नगरसेविका असल्याने त्यांना संधी मिळावी असा एक मतप्रवाह आहे. भाजपाने सदस्य निवडीसाठी सोशल इंजिनिअरींगचा प्रयोग राबविला आहे.
महापौर व उपमहापौर मराठा समाजाचे असल्यामुळे अन्य समाजाला तितक्याच ताकदीचे पद दिले जावे असा एक प्रवाह ओबीसी नगरसेवकांमध्ये आहे. त्यासाठी माधुरी बोलकर यांचे नाव पुढे केले जात आहे. त्यांच्यासाठी आमदार सीमा हिरे आग्रही आहेत. त्यांच्या माध्यमातूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मंत्री महाजन यांच्याबरोबरच मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा होकार सर्वाधिक महत्वाचा आहे. त्यामुळे आमदारांच्या मध्यस्थीने सभापतीपद मिळविण्यासाठी रस्सीखेच केली जात आहे. मच्छिंद्र सानप यांच्यासाठी बाळासाहेब सानप है प्रयत्नशील आहेत. भाजपातील वरिष्ठ नेत्यांशी असलेल्या संबंधातून तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून पूत्रासाठी त्यांनीही फिल्डींग लावली आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी यंदाचे स्थायी समितीचे सभापतीपद अतिशय महत्वाचे मानले जात आहे. हजारो कोटींचे कामे केली जाणार आहे. त्यासाठी स्थायी सभापतींची मोहोर महत्वाची आहे. एक वर्षांसाठी का असेना हे पद मिळावे यासाठी साऱ्यांचीच धावपळ आहे. त्यातही महापौर, आयुक्त महिला असल्याने महिलेलाच हा मान मिळावा यासाठी महिलांचा आग्रह आहे.
स्थायी समितीच्या सदस्यांची निवड झाल्याने आता या संदर्भातील मंजूर ठराव प्राप्त झाल्यानंतर नगरसचिव विभागाकडून सदस्यांच्या नावा निशीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना पाठविण्यात येणार आहे. तसेच सभापतीपदाच्च्या निवडणूकीसाठी तारीख व वेळ मागविण्यात येणार आहे. या साऱ्या कार्यवाहीला अजून आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी लागू शकतो असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.