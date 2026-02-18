Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Nashik News: स्थायीसाठी आमदारांकरवी फिल्डींग! मुख्यमंत्र्यांची घेणार भेट; महिला आघाडीवर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच फिल्डींग लावण्यास सुरूवात केली असून, त्यातही आघाडीवर नाव असलेल्या माधुरी बोलकर व मच्छिंद्र सानप यांनी स्वतंत्रपणे भेट घेण्याचे ठरविले आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 05:24 PM
स्थायीसाठी आमदारांकरवी फिल्डींग! मुख्यमंत्र्यांची घेणार भेट; महिला आघाडीवर

स्थायीसाठी आमदारांकरवी फिल्डींग! मुख्यमंत्र्यांची घेणार भेट; महिला आघाडीवर

Follow Us:
Follow Us:

नाशिक : स्थायी समितीच्या सभापतीपदासाठी इच्छुकांनी आता स्थानिक आमदारांकरवी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच फिल्डींग लावण्यास सुरूवात केली असून, त्यातही आघाडीवर नाव असलेल्या माधुरी बोलकर व मच्छिंद्र सानप यांनी स्वतंत्रपणे भेट घेण्याचे ठरविले आहे. पक्षातील अन्य इच्छुकांनीही आपापली नावे पुढे दामटविण्यास सुरूवात केली आहे.

स्थायी समितीवर सर्वाधिक सदस्य भाजपाचे असल्यामुळे सभापतीपद भाजपाकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातही सर्व महिला सदस्यांची संख्या अकरा असल्यामुळे महिलाच सभापती व्हावी यासाठी भाजपातील महिला इच्छुकांचा आग्रह आहे. त्यातही माधुरी बोलकर, दीपाली कुलकर्णी यांचे नाव पुढे असले तरी, मच्छिंद्र सानप यांच्याही गळ्यात सभापतीपदाची माळ टाकण्यासाठी माजी आमदार बाळासाहेब सानप प्रयत्नशील आहेत. बोलकर महापौरपदाच्या उमेदवार होत्या. त्यांच्या नावाची चर्चाही होती. परंतु त्यांना डावलून हिमगौरी आडके यांना संधी देण्यात आल्याने साहजिकच बोलकर स्थायी समिती सभापतीपदासाठी आग्रही आहेत. तर दिपाली कुलकर्णी या ज्येष्ठ नगरसेविका असल्याने त्यांना संधी मिळावी असा एक मतप्रवाह आहे. भाजपाने सदस्य निवडीसाठी सोशल इंजिनिअरींगचा प्रयोग राबविला आहे.

संतापजनक! बाधित शेतकऱ्यांकडून आत्मदहनाचा इशारा, कुंभमेळा आयुक्तांनी केलेल्या हेटाळणीचा व्यक्त केला निषेध

महापौर व उपमहापौर मराठा समाजाचे असल्यामुळे अन्य समाजाला तितक्याच ताकदीचे पद दिले जावे असा एक प्रवाह ओबीसी नगरसेवकांमध्ये आहे. त्यासाठी माधुरी बोलकर यांचे नाव पुढे केले जात आहे. त्यांच्यासाठी आमदार सीमा हिरे आग्रही आहेत. त्यांच्या माध्यमातूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मंत्री महाजन यांच्याबरोबरच मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा होकार सर्वाधिक महत्वाचा आहे. त्यामुळे आमदारांच्या मध्यस्थीने सभापतीपद मिळविण्यासाठी रस्सीखेच केली जात आहे. मच्छिंद्र सानप यांच्यासाठी बाळासाहेब सानप है प्रयत्नशील आहेत. भाजपातील वरिष्ठ नेत्यांशी असलेल्या संबंधातून तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून पूत्रासाठी त्यांनीही फिल्डींग लावली आहे.

यंदा स्थायी समितीला अधिक महत्व

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी यंदाचे स्थायी समितीचे सभापतीपद अतिशय महत्वाचे मानले जात आहे. हजारो कोटींचे कामे केली जाणार आहे. त्यासाठी स्थायी सभापतींची मोहोर महत्वाची आहे. एक वर्षांसाठी का असेना हे पद मिळावे यासाठी साऱ्यांचीच धावपळ आहे. त्यातही महापौर, आयुक्त महिला असल्याने महिलेलाच हा मान मिळावा यासाठी महिलांचा आग्रह आहे.

आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविणार

स्थायी समितीच्या सदस्यांची निवड झाल्याने आता या संदर्भातील मंजूर ठराव प्राप्त झाल्यानंतर नगरसचिव विभागाकडून सदस्यांच्या नावा निशीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना पाठविण्यात येणार आहे. तसेच सभापतीपदाच्च्या निवडणूकीसाठी तारीख व वेळ मागविण्यात येणार आहे. या साऱ्या कार्यवाहीला अजून आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी लागू शकतो असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

“… हीच आपली सामूहिक जबाबदारी” ‘Mumbai Climate Week’ मध्ये पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे?

 

 

 

Web Title: Mla fielding for permanent positions will meet the chief minister women at the forefront

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 05:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Weather: भारतात पुन्हा पावसाची शक्यता!  वेस्टर्न डिस्टर्बन्समुळे तापमानाचा ‘यू’टर्न
1

Maharashtra Weather: भारतात पुन्हा पावसाची शक्यता!  वेस्टर्न डिस्टर्बन्समुळे तापमानाचा ‘यू’टर्न

Devendra Fadnavis : “हवामान बदल कृती कार्यक्रमाला मुंबई क्लायमेट वीकमुळे मिळणार वेग”, देवेंद्र फडणवीसांचा विश्वास
2

Devendra Fadnavis : “हवामान बदल कृती कार्यक्रमाला मुंबई क्लायमेट वीकमुळे मिळणार वेग”, देवेंद्र फडणवीसांचा विश्वास

बदलत्या हवामानामुळे आरोग्यावर टांगती तलवार; कधी कडाक्याचे ऊन, तर कधी थंडी
3

बदलत्या हवामानामुळे आरोग्यावर टांगती तलवार; कधी कडाक्याचे ऊन, तर कधी थंडी

Thane News: 35 वर्षीय जुन्या इमारतीचा स्लॅब कोसळला, तीन जण जखमी; पालिकेने केली संपूर्ण इमारत रिकामी
4

Thane News: 35 वर्षीय जुन्या इमारतीचा स्लॅब कोसळला, तीन जण जखमी; पालिकेने केली संपूर्ण इमारत रिकामी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
केवळ 19,999 रुपयांत लाँच झाला Infinix चा हा स्मार्टफोन! 6500mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… असे आहेत फीचर्स

केवळ 19,999 रुपयांत लाँच झाला Infinix चा हा स्मार्टफोन! 6500mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… असे आहेत फीचर्स

Feb 18, 2026 | 06:46 PM
IND vs NED, T20 World Cup : नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सूर्याआर्मी रचणार धावांचा डोंगर! भारताचा TOSS जिंकून फलंदाजीचा निर्णय 

IND vs NED, T20 World Cup : नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सूर्याआर्मी रचणार धावांचा डोंगर! भारताचा TOSS जिंकून फलंदाजीचा निर्णय 

Feb 18, 2026 | 06:38 PM
माथेरानमधील रस्त्यासाठी आणलेले बांधकाम साहित्य जप्त, विरोधी पक्षाच्या मागणीला यश

माथेरानमधील रस्त्यासाठी आणलेले बांधकाम साहित्य जप्त, विरोधी पक्षाच्या मागणीला यश

Feb 18, 2026 | 06:37 PM
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जनजागृती मोहीम, National Water Mission आणि Ministry of Jal Shakti यांचा ‘जल वाणी’ उपक्रम सुरू

पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जनजागृती मोहीम, National Water Mission आणि Ministry of Jal Shakti यांचा ‘जल वाणी’ उपक्रम सुरू

Feb 18, 2026 | 06:30 PM
बँकेत जाण्यापूर्वी वाचा महत्त्वाची बातमी! ‘या’ दिवशी राज्यात Bank राहणार बंद; काय आहे कारण?

बँकेत जाण्यापूर्वी वाचा महत्त्वाची बातमी! ‘या’ दिवशी राज्यात Bank राहणार बंद; काय आहे कारण?

Feb 18, 2026 | 06:28 PM
पुस्तकाचे स्टॉल नंतर 40 विद्यार्थ्यांपासून सुरुवात, आज 3000 कोटींचे मालक; कोण आहे गलगोटिया विद्यापीठाचे मालक?

पुस्तकाचे स्टॉल नंतर 40 विद्यार्थ्यांपासून सुरुवात, आज 3000 कोटींचे मालक; कोण आहे गलगोटिया विद्यापीठाचे मालक?

Feb 18, 2026 | 06:28 PM
ग्लोबल साउथचा आवज बनणार भारत-ब्राझील; अध्यक्ष लुला एआय समिटसाठी दाखल, PM मोदींची घेणार भेट

ग्लोबल साउथचा आवज बनणार भारत-ब्राझील; अध्यक्ष लुला एआय समिटसाठी दाखल, PM मोदींची घेणार भेट

Feb 18, 2026 | 06:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM