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Khan Sir Net Worth: अलाहाबाद युनिव्हर्सिटीचा विद्यार्थी ते करोडोंचा टर्नओव्हर; ‘खान सर’ ब्रँड कसा तयार झाला?

Updated On: Jun 05, 2026 | 09:23 AM IST
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सारांश

Khan Sir Monthly Income : युट्युबवर २.५ कोटींपेक्षा जास्त सब्सक्राइबर्स आणि शिकवण्याची अनोखी शैली असलेले 'खान सर' एका महिन्यात नक्की किती कमावतात? सोशल मीडिया आणि मीडिया रिपोर्ट्समध्ये त्यांच्या संपत्तीबाबत नेमके काय दावे केले जात आहेत? जाणून घ्या त्यांच्या कमाईचे संपूर्ण गणित.

khan sir

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Khan Sir Monthly Income: खान सर हे बिहारसह देशभरातील एक प्रसिध्द शिक्षक आणि यूट्यूबर आहेत. त्यांना बिहारची शान म्हणून देखील संबोधले जाते. देशातील आघाडीच्या शिक्षकांमध्ये त्यांची मोजणी होते. खान सर हे ऑफलाइन वर्गांशिवाय ऑनलाइन कोचिंग क्लाससुद्धा घेतात. ते यूट्यूब आणि माध्यमातून ऑनलाइन वर्ग चालतात. तिथे ते विद्यार्थ्यांची स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून घेतात. आपल्या शिक्षवण्याच्या अनोख्या पद्धतीमुळे ते विद्यार्थ्यांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या वैयक्तीक माहितीबद्दल बोलायचे झाल्यास खान सर यांचा जन्म  १९९३  मध्ये उत्तर प्रदेशातील देवरिया जिल्ह्यात झाला आहे.

खान सरांचे खरे नाव काय ?

दरम्यान, त्यांच्या नावाबाबतही अनेकदा चर्चा होत असतात. खान सरांचे खरे नाव हे फैजल खान आहे. त्यांच्या शिक्षणाबद्दल सांगायचे तर त्यांनी अलाहाबाद विद्यापीठातून बीएससी (B.Sc) आणि एमएससी (M.Sc) च्या पदव्या मिळवल्या आहेत. त्यांचे वडील हे कत्रांटदार असून आई गृहीणी आहे.

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खान सर यांचे मासिक उत्पन्न

खान सरांच्या मासिक उत्पन्नाबाबत बोलायचे म्हटले तर, त्यांनी कधीही त्यांची संपत्ती जाहीर नाही केली. परंतु, काही प्रसारमाध्यमाच्या अहवालानूसार, त्यांची एकूम संपत्ती सुमारे ५ कोटी ते २० कोटी दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे. तसेच इतर काही अहवालांमध्ये असाही दावा करण्यात आला आहे की, त्यांची एकूण संपत्ती सुमारे ४१ कोटी रूपये आहे. यासोबतच ते दिवसाला  सुमारे ७०हजारांपर्यंत कमाई करताता असेही सांगितले जाते. याचा अर्थ असा की त्यांचे मासिक उत्पन्न १५ ते २० लाख रूपयांपर्यंत असू शकते. ही कमाई यूट्यूब, कोचिंग क्लासेसच्या आणि ऑनलाईन कोर्सेच्या माध्यमातून अधिक प्रमाणात होते.

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त्यांच्या कमाईचे सर्वात मोठे माध्यम ‘खान जीएस रिसर्च सेंटर’ (Khan GS Research Center) हे यूट्यूब चॅनल आहे. यांचे सर्वात जास्त म्हणजे २.५ पेक्षा जास्त सब्सक्राइबर्स आहेत. जाहिरांतींचे उत्पन्न, ब्रँड पार्टनरशिप आणि सुपर चॅट्स यांसारख्या प्रेक्षकांच्या योगदानातून त्यांची मासिक कमाई १० ते २० लाखादरम्यान होते. तसेच त्यांच्या कोचिंगमध्ये यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ७० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत फी आकारली जाते. यासोबतच ते ११वी, १२वी आणि जेईई (JEE) च्या तयारीसाठी खास बॅचेस देखील चालवतात.

Web Title: Khan sir monthly income net worth youtube coaching fees real name

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Published On: Jun 05, 2026 | 09:23 AM

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