Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढीचा उपवास करताय? मग अशाप्रकारे बनवा चटपटीत बटाट्याची उसळ

Recipe: उरलेल्या ब्रेडचा करा भन्नाट वापर! १५ मिनिटांमध्ये घरी बनवा दही ब्रेड रोल्स, नोट करून घ्या रेसिपी
महाराष्ट्रीयन पद्धतीने बनवलेली बटाट्याची उसळ ही कमी मसाल्यातही अतिशय स्वादिष्ट लागते. उकडलेल्या बटाट्यांना फोडणीचा सुगंध, हळदीचा सुंदर रंग, हिरव्या मिरचीची हलकी तिखट चव आणि शेवटी कोथिंबिरीचा ताजेपणा मिळाल्यामुळे ही उसळ अधिकच रुचकर बनते. ही उसळ पुरी, पोळी, भाकरी किंवा गरम फुलक्यांसोबत अप्रतिम लागते. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने घरच्या घरी सहज तयार होणारी ही पारंपरिक रेसिपी नक्की करून पाहा.
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