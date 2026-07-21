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थरार नडला! झिपलाईन तुटताच तरुण थेट धड्डाम जमिनीवर कोसळला; घटनेचा लाईव्ह Video Viral

Updated On: Jul 21, 2026 | 10:00 AM IST
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सारांश

Accident Video : खेळ बेतला जीवावर! सोशल मिडियावर एका अपघाताचे दृष्य वेगाने व्हायरल होत आहे. झिपलाईनच्या मदतीने व्यक्ती हवेत उडाला पण क्षणातच होत्याच नव्हत घडलं. नक्की काय घडलं ते तुम्हीच पाहा.

थरार नडला! झिपलाईन तुटताच तरुण थेट धड्डाम जमिनीवर कोसळला; घटनेचा लाईव्ह Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • साहसी खेळादरम्यान घडलेल्या एका घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
  • व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी सुरक्षेच्या व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
  • नेमकं काय घडलं, हे पाहून अनेकांना धक्का बसला असून कमेंट्सचा पाऊस पडत आहे.
मागील काही काळापासून एडवेंचर खेळ खेळण्याचा क्रेझ फार वाढत आहे. आपला जीव धोक्यात घालून लोक काही खेळ खेळू पाहतात, याचा मूळ उद्देश म्हणजे आपले साहस लोकांना दाखवून देणे. पण लक्षात ठेवा, आपला जीव हा आपल्या साहसापेक्षा मोठा नसतो. अनेकदा लोक आपले साहस दाखवण्यासाठी थरारक खेळ खेळायला जातात आणि मग अपघाताला बळी पडतात. अलिकडे अशीच एक घटना सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली आहे जी फार वेगाने व्हायरल देखील होत आहे. व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती झीपलाईनच्या मदतीने हवेत उडण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो पण तितक्यातच झिपलाईन तुटते आणि तो जमिनीवर कोसळतो. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं जाणून घ्या.

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काय घडलं व्हिडिओत?

घडलेला हा सर्व प्रकार कर्नाटकातील दांडेली येथील स्टारलिंग रिव्हर रिसॉर्टमध्ये घडून आला आहे. इथे साहसी खेळ खेळताना एका व्यक्तीचा मोठा अपघात झाला. या अपघाताचेच दृष्य सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहेत. व्हायरल व्हिडिओमुळे आता लोक साहसी खेळांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, हेल्मेट आणि सेफ्टी हार्नेस घातलेला एक माणूस झिपलाइनवर हवेत झुलत आहे. सुरुवातीला सर्व काही सामान्य असतं पण पुढच्याच वेळी त्याची झिपलाईन तुटते आणि तो जोरदार जमिनीवर आपटला जातो. व्हिडिओतील दृष्य पाहता तरुणाला मोठी दुखापत झाल्याचे समजते. तथापि, घटनेनंतर व्यक्तीची प्रकृती कशी आहे याविषयी अधिकृत माहिती व्हिडिओत देण्यात आलेली नाही.

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घटनेचा व्हिडिओ @ViralDecoder नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “हा काय मूर्खपणा आहे?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मला वाटतं अशा साहसी खेळांवर बंदी घालायला हवी”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणतीही देखभाल न केल्यामुळे अत्यंत भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

Web Title: Zipline adventure accident viral video man falls after zipline snaps dandeli karnataka safety concerns marathi

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Published On: Jul 21, 2026 | 10:00 AM

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