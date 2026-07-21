थरार नडला! झिपलाईन तुटताच तरुण थेट धड्डाम जमिनीवर कोसळला; घटनेचा लाईव्ह Video Viral

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काय घडलं व्हिडिओत?
घडलेला हा सर्व प्रकार कर्नाटकातील दांडेली येथील स्टारलिंग रिव्हर रिसॉर्टमध्ये घडून आला आहे. इथे साहसी खेळ खेळताना एका व्यक्तीचा मोठा अपघात झाला. या अपघाताचेच दृष्य सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहेत. व्हायरल व्हिडिओमुळे आता लोक साहसी खेळांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, हेल्मेट आणि सेफ्टी हार्नेस घातलेला एक माणूस झिपलाइनवर हवेत झुलत आहे. सुरुवातीला सर्व काही सामान्य असतं पण पुढच्याच वेळी त्याची झिपलाईन तुटते आणि तो जोरदार जमिनीवर आपटला जातो. व्हिडिओतील दृष्य पाहता तरुणाला मोठी दुखापत झाल्याचे समजते. तथापि, घटनेनंतर व्यक्तीची प्रकृती कशी आहे याविषयी अधिकृत माहिती व्हिडिओत देण्यात आलेली नाही.
🚨 HORRIFYING ACCIDENT: Zipline Cable Snaps at Dandeli Resort 😱🛑 A terrifying video has surfaced capturing the exact moment a tourist fell from a dangerous height of 30–40 feet after a zipline lock broke mid-ride. Here is what you need to know about the incident: 📍 WHERE… pic.twitter.com/rNBi6grq0l — ViralDecoder (@ViralDecoder) July 19, 2026
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घटनेचा व्हिडिओ @ViralDecoder नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “हा काय मूर्खपणा आहे?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मला वाटतं अशा साहसी खेळांवर बंदी घालायला हवी”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणतीही देखभाल न केल्यामुळे अत्यंत भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.