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Government School Crisis: सरकारी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात? पटसंख्या वाढवण्यासाठी शिक्षकांवर दारोदार फिरण्याची वेळ का आली?

Updated On: Jun 04, 2026 | 05:25 PM IST
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सारांश

Government School Crisis: दरवर्षी जून महिन्यात शाळांच्या प्रांगणात दिसणारी चिमुकल्यांची लगबग यंदा गायब का झाली आहे? नाशिकच्या येवला तालुक्यात इंग्रजी माध्यमाच्या वाढत्या आकर्षणामुळे जिल्हा परिषद आणि शासकीय अनुदानित शाळांसमोर अस्तित्वाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

gov school

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

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विस्तार
  • पालकांमध्ये इंग्रजी शाळांचे आकर्षण
  • खाजगी शाळांकडून जाहिरातींचा वापर
  • शासकीय कामांचा ‘स्मार्ट’ वापर
Government School Crisis in Yeola: दरवर्षी जून महिन्यामध्ये शाळांच्या प्रांगणात चिमुकल्यांची लगभग दिसायची. नवीन वर्ग, नवीन पुस्तके, मित्र-मैत्रिणी यांचे कमालीचे आकर्षण असायचे. त्यावेळी विद्यार्थ्यांची कमतरता भासत नव्हती. परंतु, यंदा बहुतांश शाळामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या खूपच कमी झालेली दिसते आहे. अनेक शिक्षकांना विद्यार्थी मिळवण्यासाठी दारोदार फिरावे लागत आहे. अगदी अशीच वेळ येवला तालुक्यातील शिक्षकांवर आली आहे.

बदलत्या काळानुसार शिक्षणाचे खाजगीकरण झाले आहे. ग्रामीण भागांमध्येही इंग्रजी शाळांचे आकर्षण वाढत आहे. पालकांच्या अपेक्षा अलीकडे बदलल्या असून आता आपल्या मुलांना आधुनिक सुविधा, इंग्रजी संवाद कौशल्य आणि स्पर्धात्मक वातावरण मिळावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. परिणामी सरकारी शाळांची स्थिती अतिशय दयनीय होत आहे.

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शासकीय आणि खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थी मिळवण्यासाठी स्पर्धा सुरू

येवला तालुक्यात अनेक खाजगी शाळांची वाहने जाहिरातीसाठी गावोगावी फिरताना दिसत आहेत. विद्यार्थ्याना इंग्रजी माध्यमाकडे आकर्षित करण्यासाठी अनेक नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबवले जात आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषद आणि शासकीय अनुदानित शाळाही मागे राहिलेल्या नाहीत. शाळांचे अस्तित्व आणि स्वत:ची पदे टिकवण्यासाठी कडाक्याच्या उन्हात शिक्षकांकडून पालकांना शासकीय शाळांमध्ये मिळणाऱ्या सोयी सुविधाबद्दल माहिती दिली जात आहे. या सर्व प्रयत्नानंतर आता पालकांचे मत परिवर्तन होते का? हे पहावे लागेल.

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शासकीय कामांचा ‘स्मार्ट’ वापर

सध्या शिक्षकांना जणगणना आणि इतर शासकीय कामांच्या निमित्ताने घरोघरी जावे लागत आहे. या संधीचा स्मार्ट वापर सरकारी शाळेतील शिक्षक करत आहेत. शासकीय माहिती गोळा करत गुरुजी आपल्या शाळेच्या गुणवत्तेची आणि वैशिष्ट्यांची मार्केटिंग देखील करत आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे शाळेचे अस्तित्व, शिक्षकांची पदे आणि संस्थेचे भवितव्य जोडलेले असल्याने ही स्पर्धा आता अधिक प्रतिष्ठेची बनली आहे.

Web Title: Yeola taluka government school student enrollment crisis teachers door to door

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Published On: Jun 04, 2026 | 05:25 PM

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