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Teachers Adjustment: मुंबईतील अतिरिक्त शिक्षकांना ठाणे, पालघरला पाठवणार? शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशानंतर शिक्षकांमध्ये संताप का?

Updated On: Jun 04, 2026 | 04:23 PM IST
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सारांश

Teachers Issue : मुंबईच्या उत्तर-पश्चिम आणि दक्षिण विभागातील अतिरिक्त शिक्षकांना आता हक्काची शाळा मुंबईतच मिळणार की त्यांची थेट ठाणे, रायगड, पालघरमध्ये बदली होणार? शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे कोणती मोठी मागणी करण्यात आली आहे? वाचा सविस्तर वृत्त

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फोेटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार
  • अतिरिक्त शिक्षकांना महानगरपालिकेत कायम सामावून घेण्याबाबतच्या कार्यवाहीला वेग
  • अनिल बोरनारे यांनी घेतली शिक्षण उपसंचालकांची भेट
  • शिक्षण उपसंचालकांनी मागितले मुंबई मनपा शिक्षणाधिकाऱ्यांचे अभिप्राय
  • शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली संतापाची लाट
Mumbai Surplus Teachers Adjustment: मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या जागांवर शिक्षक भरा. अशी मागणी शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभागचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी मुंबई विभाग शिक्षक उपसंचालक राजेश कंकाळ यांना प्रत्यक्ष भेटीद्वारे केली.
या भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेनंतर शिक्षण उपसंचालकांनी मुंबई महानगरपागरपालिकांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना मुंबईतील अतिरिक्त शिक्षकांचे कायमस्वरूपी समायोजन करण्याबाबत लेखी अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

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शिक्षक उपसंचालकांनी दिले विभागस्तरावर शिक्षक समायोजनाचे आदेश

मुंबईच्या उत्तर पश्चिम व दक्षिण विभागामध्ये ‘अतिरिक्त शिक्षक’ (विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत शिक्षकांचे प्रमाण जास्त असणे) अधिक प्रमाणात असल्याने शिक्षक उपसंचालकांनी विभागस्तरावर शिक्षक समायोजनाचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे मुंबईतील अतिरिक्त शिक्षक ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यामध्ये जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे.

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मुंबईतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन मुंबईतच व्हावे, यासाठी अनिल बोरनारे यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे, शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अशिष शेलार यांना प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन दिले आहे.

निवेदनात नेमकी काय केली मागणी?

अनिल बोरमार यांनी दिलेल्या या निवेदनात अशी मागणी केली आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळेत (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि नगरपालिकेच्या) अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन करण्यात यावे. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये शिक्षकांच्या शेकडो रिक्त जागांवर या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात यावे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल.

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Web Title: Mumbai teachers permanent adjustment anil bornare orders bmc

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Published On: Jun 04, 2026 | 04:23 PM

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