मुंबईत मराठी शाळांचे अस्तित्व गायब? संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाअंतर्गत येणारी शिवडी येथील मराठी शाळा प्रत्यक्षात ‘गायब’ झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागीय कार्यवाह तसेच माजी शिक्षण समिती सदस्य शिवनाथ दराडे यांनी महापौरांकडे केली आहे. या संदर्भात त्यांनी लेखी तक्रारही सादर केली असून शिक्षण समिती अध्यक्षांनाही त्याची प्रत पाठवण्यात आली आहे.
दराडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सन २००९ मध्ये या शाळेत सुमारे २५० विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. त्याच वर्षी २ ऑक्टोबर वसाहतीच्या पुनर्वसन योजनेला सुरुवात झाली, मात्र सुरुवातीला या शाळेचा त्या योजनेत समावेश करण्यात आलेला नव्हता. नंतर सन २०१३ मध्ये कागदोपत्री शाळेचा पुनर्वसन योजनेत समावेश करण्यात आला. २०१५ पर्यंत रहिवाशांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आणि विकासकाने विक्रीसाठी टॉवरही उभारले.
दरम्यान, शाळा कायमस्वरूपी इमारत न देता तात्पुरत्या स्वरूपात ‘वन रूम किचन’मध्ये हलवण्यात आली. त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत कमी जागा उपलब्ध होती. परिणामी, पालकांनी मुलांना या शाळेत पाठवणे कमी केले आणि विद्यार्थ्यांची संख्या २५० वरून अवघ्या ६५ पर्यंत घसरली. अखेर हळूहळू ही मराठी शाळा पूर्णपणे बंद पडली.
दराडे यांनी आरोप केला आहे की, शाळा हडप करण्याच्या उद्देशानेच ही प्रक्रिया राबवली गेली. पुनर्वसन योजनेत शाळेसाठी जागा राखीव असतानाही प्रत्यक्षात शाळेची इमारत उभी करण्यात आली नाही. उलट टॉवर उभारून विक्रीला परवानगी देण्यात आली. यामुळे प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणी त्यांनी २६ डिसेंबर २०१६ रोजी शिक्षण समितीच्या बैठकीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्या वेळी या विषयावर मोठा गदारोळ झाला आणि बैठक तहकूब करण्यात आली. नंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. २०१८ मध्ये देण्यात आलेले उत्तर दिशाभूल करणारे आणि भ्रष्टाचार झाकण्याचा प्रयत्न असल्याचे दराडे यांनी नमूद केले.
एकूणच, एका कार्यरत मराठी शाळेचे अस्तित्वच नष्ट झाल्याचा हा गंभीर प्रकार असून, यामागील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. या प्रकरणामुळे महानगरातील मराठी शाळांच्या अस्तित्वाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.