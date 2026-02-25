Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

मुंबईत मराठी शाळांचे अस्तित्व गायब? संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

मुंबईतील शिवडी येथील मराठी शाळा ‘गायब’ झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी शिवनाथ दराडे यांनी केली आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 03:53 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाअंतर्गत येणारी शिवडी येथील मराठी शाळा प्रत्यक्षात ‘गायब’ झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागीय कार्यवाह तसेच माजी शिक्षण समिती सदस्य शिवनाथ दराडे यांनी महापौरांकडे केली आहे. या संदर्भात त्यांनी लेखी तक्रारही सादर केली असून शिक्षण समिती अध्यक्षांनाही त्याची प्रत पाठवण्यात आली आहे.

Railway Recruitment : पश्चिम रेल्वेकडून ५ हजार ३४९ जागांसाठी मेगा भरती; दहावी आणि ITIमधील गुणांच्या आधारे होणार निवड

दराडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सन २००९ मध्ये या शाळेत सुमारे २५० विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. त्याच वर्षी २ ऑक्टोबर वसाहतीच्या पुनर्वसन योजनेला सुरुवात झाली, मात्र सुरुवातीला या शाळेचा त्या योजनेत समावेश करण्यात आलेला नव्हता. नंतर सन २०१३ मध्ये कागदोपत्री शाळेचा पुनर्वसन योजनेत समावेश करण्यात आला. २०१५ पर्यंत रहिवाशांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आणि विकासकाने विक्रीसाठी टॉवरही उभारले.

दरम्यान, शाळा कायमस्वरूपी इमारत न देता तात्पुरत्या स्वरूपात ‘वन रूम किचन’मध्ये हलवण्यात आली. त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत कमी जागा उपलब्ध होती. परिणामी, पालकांनी मुलांना या शाळेत पाठवणे कमी केले आणि विद्यार्थ्यांची संख्या २५० वरून अवघ्या ६५ पर्यंत घसरली. अखेर हळूहळू ही मराठी शाळा पूर्णपणे बंद पडली.

दराडे यांनी आरोप केला आहे की, शाळा हडप करण्याच्या उद्देशानेच ही प्रक्रिया राबवली गेली. पुनर्वसन योजनेत शाळेसाठी जागा राखीव असतानाही प्रत्यक्षात शाळेची इमारत उभी करण्यात आली नाही. उलट टॉवर उभारून विक्रीला परवानगी देण्यात आली. यामुळे प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

या प्रकरणी त्यांनी २६ डिसेंबर २०१६ रोजी शिक्षण समितीच्या बैठकीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्या वेळी या विषयावर मोठा गदारोळ झाला आणि बैठक तहकूब करण्यात आली. नंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. २०१८ मध्ये देण्यात आलेले उत्तर दिशाभूल करणारे आणि भ्रष्टाचार झाकण्याचा प्रयत्न असल्याचे दराडे यांनी नमूद केले.

कॉपीमुक्त अभियानात नव्या उपक्रमाची भर! टोकन पद्धती… प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे शिक्षकाची नोंद

एकूणच, एका कार्यरत मराठी शाळेचे अस्तित्वच नष्ट झाल्याचा हा गंभीर प्रकार असून, यामागील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. या प्रकरणामुळे महानगरातील मराठी शाळांच्या अस्तित्वाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Web Title: Marathi schools disappear from existence in mumbai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 03:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BMC Budget 2026-27: मुंबईचा कायापालट होणार का? अर्थसंकल्पात ८०,९५२ कोटींची तरतूद
1

BMC Budget 2026-27: मुंबईचा कायापालट होणार का? अर्थसंकल्पात ८०,९५२ कोटींची तरतूद

BMC Swikrut Nagarsevak: ‘स्वीकृत ‘ची निवड लांबणीवर? इच्छुकांची नाराजी टाळण्यासाठी राजकीय पक्षांचा सावध पवित्रा
2

BMC Swikrut Nagarsevak: ‘स्वीकृत ‘ची निवड लांबणीवर? इच्छुकांची नाराजी टाळण्यासाठी राजकीय पक्षांचा सावध पवित्रा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुंबईत मराठी शाळांचे अस्तित्व गायब? संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

मुंबईत मराठी शाळांचे अस्तित्व गायब? संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

Feb 25, 2026 | 03:53 PM
Maharashtra News : निजामकालीन शेतरस्ता गायब; बनावट नकाशाने रस्ता केला गायब? ग्रामस्थांचा प्रशासनावर आरोप

Maharashtra News : निजामकालीन शेतरस्ता गायब; बनावट नकाशाने रस्ता केला गायब? ग्रामस्थांचा प्रशासनावर आरोप

Feb 25, 2026 | 03:51 PM
Chandrapur: चंद्रपूरमध्ये 13 महिन्यांत 82 मृत्यू; महामार्ग की ‘मृत्यूचा सापळा’?

Chandrapur: चंद्रपूरमध्ये 13 महिन्यांत 82 मृत्यू; महामार्ग की ‘मृत्यूचा सापळा’?

Feb 25, 2026 | 03:43 PM
BMC Financial Reserves: ठाकरे गटाचा आरोप ठरला खरा? मुंबई पालिकेच्या हजारो कोटींच्या ठेवी मोडण्याचा निर्णय

BMC Financial Reserves: ठाकरे गटाचा आरोप ठरला खरा? मुंबई पालिकेच्या हजारो कोटींच्या ठेवी मोडण्याचा निर्णय

Feb 25, 2026 | 03:42 PM
साखरपुड्यातील हिरव्या रंगाच्या साडीचे महत्व! नव्या आयुष्याची सुरुवात दर्शवणाऱ्या परंपरेमागील जाणून घ्या खास कारणे

साखरपुड्यातील हिरव्या रंगाच्या साडीचे महत्व! नव्या आयुष्याची सुरुवात दर्शवणाऱ्या परंपरेमागील जाणून घ्या खास कारणे

Feb 25, 2026 | 03:40 PM
Vyatipat Yog: सूर्य-चंद्र तयार करणार व्यतिपात योग, होळीनंतर या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Vyatipat Yog: सूर्य-चंद्र तयार करणार व्यतिपात योग, होळीनंतर या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Feb 25, 2026 | 03:40 PM
India Rain Alert: स्वेटर, छत्र्या विकत घ्या! ‘या’ राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस तर…

India Rain Alert: स्वेटर, छत्र्या विकत घ्या! ‘या’ राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस तर…

Feb 25, 2026 | 03:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM