Chandrapur: चंद्रपूरमध्ये 13 महिन्यांत 82 मृत्यू; महामार्ग की ‘मृत्यूचा सापळा’?

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंद्याचे जाळे पसरले आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील चंद्रपूर-गडचिरोली, आष्टी गोंडपिपरी-राजुरा, चंद्रपूर-नागपूर, बरोरा-चिमूर, नागभीड-ब्रह्मपुरी, बल्लारपुर-लक्कडकोट असे ६ राष्ट्रीय महामार्ग आहेत तर ७ इतर मुख्य राज्य मार्ग आहेत. या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात कोळसा वाहतूक, औष्णिक विद्युत केंद्र, सिमेंट कंपन्यांचे ट्रक चालतात. सोबतच प्रवासी बसेस, ट्व्हल्स व इरत चारचाकी दुचाकी वाहने धावतात. मात्र काही वर्षामध्ये – वाहनांच्या संख्येत दुपट्टीने वाढ झालेली – आहे. त्यामानाने काही भागात काँक्रिट रोड – टाकून रस्त्याचे रूंदीकरण करण्यात आले. – तर काही रस्ते अद्यापही रूंदीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
Uttarpradesh Crime: पुन्हा निळा ड्रम प्रकरण! थरारक वेबसिरीज बघितली अन् जन्मदात्याची केली हत्या, 21 वर्षीय मुलाला अटक
काँक्रिट रोडवर भरधाव व नियमांचे उल्लंघन करत धावणाऱ्या वाहनांमुळे अपघात होतात. तर अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रक ट्रॅव्हल्समुळे अनेक अपघात घडत आहेत. अनेकदा महामार्गावर मोकाट जनावरे, वन्यप्राण्यांचे भ्रमण अशा कारणामुळे अपघातांची संख्या वाढलेली आहे. यात जानेवारी २०२५ पासून जानेवारी २०२६ च्या अखेरपर्यंत एकूण १३०. अपघात झालेत.
जखमी व मृत्यूचा आकडा जवळपास सारखाच
१३ महिन्याच्या कालावधीत या अपघातांमध्ये एकूण ८२ जणांना आपला जीव गमावावा लागलेला आहे. तर ८४ जण जखमी झालेले आहेत. त्यामुळे जखमी व मृत्यूचा आकडा जवळपास सारखाच असल्यामुळे हे महामार्ग आहेत की, मृत्यूचा सापळा? असा सवाल प्रवासी वर्गातून उपस्थित केल्या जात आहे. अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी चंद्रपूर-मूल मार्गाचे रुंदीकरण करून वेगावर नियंत्रण आणावे. नागपूर-बल्लारपूर मार्गावर उभ्या असणाऱ्या ट्रकवर कारवाई करण्यात यावी, मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त करावा, अशा मागण्या नागरिकांतून केल्या जात आहेत.
८ महामार्गावरील अपधात टाळण्यासाठी कोळसा खाणीचे अधिकारी, कर्मचारी, ट्रक चालक, ट्रान्सपोर्टर याच्याशी समन्वय साधून जनजागृती करण्यात येत आहे. ट्रक विनाताडपत्री, ओव्हरलोड येणार नाही, याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. महामार्गावरील नियमांचे उल्लंघन करण्यान्या २०२४ मध्ये २५९५९, २०२५ मध्ये २०३५९. तर २०२६ मध्ये आतापर्यंत ३३०० वाहनचारकांवर कारवाई करण्यात आलेली कमी करण्याचा प्रयल सुरू आहे. आहे. विशेष मोहीमा राबवून अपघातांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. – माया चाटसे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, महामार्ग चंद्रपूर
पोलीस उपनिरीक्षकाचा सहकारी ACB च्या जाळ्यात; 25 हजार रुपयांसाठी लाच घेताना टक
Ans: भरधाव ट्रक, अरुंद/रुंदीकरण अपूर्ण रस्ते, रस्त्याकडेला उभी वाहने व मोकाट जनावरे.
Ans: नियमभंगावर हजारोंवर कारवाई व विशेष मोहीमा राबविल्या जात आहेत.
Ans: रस्ते रुंदीकरण, उभ्या ट्रकवर कारवाई व वेगावर नियंत्रण.