Chandrapur: चंद्रपूरमध्ये 13 महिन्यांत 82 मृत्यू; महामार्ग की ‘मृत्यूचा सापळा’?

चंद्रपूर जिल्ह्यात जानेवारी 2025 ते जानेवारी 2026 दरम्यान 130 अपघातांत 82 मृत्यू व 84 जखमींची नोंद. भरधाव ट्रक, अरुंद रस्ते व मोकाट जनावरे कारणीभूत. पोलिसांकडून विशेष मोहीम व नियमभंगावर कारवाई सुरू.

Updated On: Feb 25, 2026 | 03:43 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • चंद्रपूर–गडचिरोली, चंद्रपूर–नागपूर, बल्लारपूर–लक्कडकोट
  • भरधाव वेग, रस्त्याच्या कडेला उभे ट्रक, मोकाट जनावरे
  • वाढती औद्योगिक वाहतूक (कोळसा, सिमेंट, विद्युत केंद्रे)
चंद्रपूर: चंद्रपूर जिल्ह्यात गत काही दिवसांपासून राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गावर अपघातांची संख्या वाढत चाललेली आहे. या मार्गावरून भरधाव वेगाने धावणारे ट्रक, ट्रॅव्हल्स रस्त्याच्या कडेला उभी असलेली वाहने यामुळे अपघातांची संख्या वाढलेली आहे. गत १३ महिन्यात एकूण ८२ जणांना आपला जीव गमावावा लागला आहे. त्यामुळे महामार्ग की, मृत्यूचा सापळा ? असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांमधून उपस्थित केल्या जात आहे.

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंद्याचे जाळे पसरले आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील चंद्रपूर-गडचिरोली, आष्टी गोंडपिपरी-राजुरा, चंद्रपूर-नागपूर, बरोरा-चिमूर, नागभीड-ब्रह्मपुरी, बल्लारपुर-लक्कडकोट असे ६ राष्ट्रीय महामार्ग आहेत तर ७ इतर मुख्य राज्य मार्ग आहेत. या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात कोळसा वाहतूक, औष्णिक विद्युत केंद्र, सिमेंट कंपन्यांचे ट्रक चालतात. सोबतच प्रवासी बसेस, ट्व्हल्स व इरत चारचाकी दुचाकी वाहने धावतात. मात्र काही वर्षामध्ये – वाहनांच्या संख्येत दुपट्टीने वाढ झालेली – आहे. त्यामानाने काही भागात काँक्रिट रोड – टाकून रस्त्याचे रूंदीकरण करण्यात आले. – तर काही रस्ते अद्यापही रूंदीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

काँक्रिट रोडवर भरधाव व नियमांचे उल्लंघन करत धावणाऱ्या वाहनांमुळे अपघात होतात. तर अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रक ट्रॅव्हल्समुळे अनेक अपघात घडत आहेत. अनेकदा महामार्गावर मोकाट जनावरे, वन्यप्राण्यांचे भ्रमण अशा कारणामुळे अपघातांची संख्या वाढलेली आहे. यात जानेवारी २०२५ पासून जानेवारी २०२६ च्या अखेरपर्यंत एकूण १३०. अपघात झालेत.

जखमी व मृत्यूचा आकडा जवळपास सारखाच

१३ महिन्याच्या कालावधीत या अपघातांमध्ये एकूण ८२ जणांना आपला जीव गमावावा लागलेला आहे. तर ८४ जण जखमी झालेले आहेत. त्यामुळे जखमी व मृत्यूचा आकडा जवळपास सारखाच असल्यामुळे हे महामार्ग आहेत की, मृत्यूचा सापळा? असा सवाल प्रवासी वर्गातून उपस्थित केल्या जात आहे. अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी चंद्रपूर-मूल मार्गाचे रुंदीकरण करून वेगावर नियंत्रण आणावे. नागपूर-बल्लारपूर मार्गावर उभ्या असणाऱ्या ट्रकवर कारवाई करण्यात यावी, मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त करावा, अशा मागण्या नागरिकांतून केल्या जात आहेत.

८ महामार्गावरील अपधात टाळण्यासाठी कोळसा खाणीचे अधिकारी, कर्मचारी, ट्रक चालक, ट्रान्सपोर्टर याच्याशी समन्वय साधून जनजागृती करण्यात येत आहे. ट्रक विनाताडपत्री, ओव्हरलोड येणार नाही, याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. महामार्गावरील नियमांचे उल्लंघन करण्यान्या २०२४ मध्ये २५९५९, २०२५ मध्ये २०३५९. तर २०२६ मध्ये आतापर्यंत ३३०० वाहनचारकांवर कारवाई करण्यात आलेली कमी करण्याचा प्रयल सुरू आहे. आहे. विशेष मोहीमा राबवून अपघातांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. – माया चाटसे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, महामार्ग चंद्रपूर

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघातांची प्रमुख कारणे कोणती?

    Ans: भरधाव ट्रक, अरुंद/रुंदीकरण अपूर्ण रस्ते, रस्त्याकडेला उभी वाहने व मोकाट जनावरे.

  • Que: पोलिसांची कारवाई काय?

    Ans: नियमभंगावर हजारोंवर कारवाई व विशेष मोहीमा राबविल्या जात आहेत.

  • Que: नागरिकांची मागणी काय?

    Ans: रस्ते रुंदीकरण, उभ्या ट्रकवर कारवाई व वेगावर नियंत्रण.

Feb 25, 2026 | 03:43 PM

