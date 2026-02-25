Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
BMC Budget 2026-27: मुंबईचा कायापालट होणार का? अर्थसंकल्पात ८०,९५२ कोटींची तरतूद

Mumbai Municipal Budget News: मुंबई शहराच्या विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर भर देत, BMC आयुक्त भूषण गगराणी यांनी तो स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्यासमोर सादर केला.

Updated On: Feb 25, 2026 | 03:52 PM
मुंबईचा कायापालट होणार का? अर्थसंकल्पात ८०,९५२ कोटींची तरतूद (Photo Credit- AI)

  • मुंबई महानगरपालिकेचा ८०,९५२ कोटींचा विक्रमी अर्थसंकल्प सादर
  • पायाभूत सुविधा आणि विकासावर ६०% खर्चाचा मेगाप्लॅन
  • काय म्हणाले आयुक्त?
BMC Budget 2026-27 News: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या वर्षीचा अर्थसंकल्प ८०,९५२ कोटी आहे, जो गेल्या वर्षीच्या ७४,४२७ कोटींच्या अर्थसंकल्पापेक्षा ६,५२५ कोटींनी जास्त आहे. शहराच्या विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर भर देत, BMC आयुक्त भूषण गगराणी यांनी तो स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्यासमोर सादर केला.

कोणत्या बाबीसाठी किती तरतूद?

वृत्तांनुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील अंदाजे ६० टक्के (₹४८,१६४.२८ कोटी) भांडवली खर्चासाठी ठेवण्यात आले आहे. हा भाग प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा विकास, शहरी नूतनीकरण प्रकल्प आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर केंद्रित असेल. उर्वरित ४० टक्के (३२,७८८.२८ कोटी रुपये) महसूल खर्चासाठी ठेवण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार, देखभाल आणि विविध नागरी सेवा चालवण्याचा खर्च समाविष्ट आहे.

काय म्हणाले आयुक्त?

स्थायी समितीसमोर अर्थसंकल्प सादर करताना, बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितले की, नवीन सरकार विकास आणि पायाभूत सुविधांवर अधिक लक्ष केंद्रित करू इच्छित आहे. मागील अर्थसंकल्पात अनेक मोठे प्रकल्प जाहीर करण्यात आले होते, परंतु ते वेळेवर पूर्ण होऊ शकले नाहीत. यावेळी, मुदती पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल.

BMC Financial Reserves: ठाकरे गटाचा आरोप ठरला खरा? मुंबई पालिकेच्या हजारो कोटींच्या ठेवी मोडण्याचा निर्णय

भांडवली खर्चात वाढ

२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी भांडवली खर्च ₹४८,१६४.२८ कोटी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. २०२५-२६ साठी अंदाज ₹४३,१६२.२३ कोटी होता, जो सुधारित करून ₹३९,१५९.५१ कोटी करण्यात आला आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत प्रत्यक्ष खर्च ₹२२,४२५.१६ कोटी होता.

बीएमसीचे उत्पन्न कुठून येणार?

महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाच्या मुख्य स्रोतांमध्ये जकात भरपाई ₹१५,५५० कोटी, डीपी फी आणि प्रीमियम ₹१२,०५० कोटी, मालमत्ता कर ₹७,००० कोटी आणि पाणी आणि सांडपाणी शुल्क ₹२,३९३ कोटी यांचा समावेश आहे. शिवाय, गुंतवणुकीवरील व्याज, राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान आणि अग्निशमन दल, रस्ते, पूल आणि रुग्णालये यातून उत्पन्न अपेक्षित आहे. आयुक्तांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या विविध विभागांवर बीएमसीचे अंदाजे १०,९४८ कोटी देणे आहे, ज्याचा एक महत्त्वाचा भाग शिक्षण विभागाकडून येणे आहे.

शिक्षण विभागावरही भर

अर्थसंकल्पीय बैठकीत, २०२६-२७ साठी शिक्षण विभागाचा स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय अंदाज देखील सादर करण्यात आला. त्यात शालेय सुविधा सुधारण्यावर आणि शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. एकंदरीत, या वर्षीचा बीएमसीचा अर्थसंकल्प राजकीय आणि विकासात्मक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा मानला जातो. शहरातील पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि नागरी सेवांमध्ये सुधारणा करून नवीन सरकार मुंबईकरांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते.

St Employees Salary : एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! वेतन वाढीचा थकीत हप्ता बँक खात्यात जमा

Published On: Feb 25, 2026 | 03:52 PM

