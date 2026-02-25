BMC Budget 2026-27: मुंबईचा कायापालट होणार का? अर्थसंकल्पात ८०,९५२ कोटींची तरतूद

वृत्तांनुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील अंदाजे ६० टक्के (₹४८,१६४.२८ कोटी) भांडवली खर्चासाठी ठेवण्यात आले आहे. हा भाग प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा विकास, शहरी नूतनीकरण प्रकल्प आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर केंद्रित असेल. उर्वरित ४० टक्के (३२,७८८.२८ कोटी रुपये) महसूल खर्चासाठी ठेवण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार, देखभाल आणि विविध नागरी सेवा चालवण्याचा खर्च समाविष्ट आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे वित्तीय वर्ष २०२६ – २७ चे 'अ', 'ब' आणि 'ग' हे अर्थसंकल्पीय अंदाज महानगरपालिका आयुक्त श्री. भूषण गगराणी यांनी स्थायी समिती सभेमध्ये, स्थायी समिती अध्यक्ष श्री. प्रभाकर शिंदे यांना सादर केले.
📢शिक्षण विभागाचे वित्तीय वर्ष २०२६-२७ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज ‘ई’ प्रमुख वैशिष्ट्ये
🔹अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे आकारमान (प्राथमिक) ४,२४८.०८ कोटी रुपये
🔹महसूली अंदाज ३,७५८.०८ कोटी रुपये
🔹भांडवली अंदाज ४९०.०० कोटी रुपये
🔹प्राथमिक शिक्षणासाठी राज्य शासनाकडून अपेक्षित अनुदान ६४३.८०… — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) February 25, 2026
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे वित्तीय वर्ष २०२६ – २०२७ चे शिक्षण खात्याचे 'ई' अर्थसंकल्पीय अंदाज शिक्षण समिती सभेमध्ये, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी शिक्षण समिती अध्यक्ष श्रीमती राजेश्री शिरवडकर यांच्याकडे आज सादर केले.
स्थायी समितीसमोर अर्थसंकल्प सादर करताना, बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितले की, नवीन सरकार विकास आणि पायाभूत सुविधांवर अधिक लक्ष केंद्रित करू इच्छित आहे. मागील अर्थसंकल्पात अनेक मोठे प्रकल्प जाहीर करण्यात आले होते, परंतु ते वेळेवर पूर्ण होऊ शकले नाहीत. यावेळी, मुदती पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल.
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी भांडवली खर्च ₹४८,१६४.२८ कोटी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. २०२५-२६ साठी अंदाज ₹४३,१६२.२३ कोटी होता, जो सुधारित करून ₹३९,१५९.५१ कोटी करण्यात आला आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत प्रत्यक्ष खर्च ₹२२,४२५.१६ कोटी होता.
महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाच्या मुख्य स्रोतांमध्ये जकात भरपाई ₹१५,५५० कोटी, डीपी फी आणि प्रीमियम ₹१२,०५० कोटी, मालमत्ता कर ₹७,००० कोटी आणि पाणी आणि सांडपाणी शुल्क ₹२,३९३ कोटी यांचा समावेश आहे. शिवाय, गुंतवणुकीवरील व्याज, राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान आणि अग्निशमन दल, रस्ते, पूल आणि रुग्णालये यातून उत्पन्न अपेक्षित आहे. आयुक्तांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या विविध विभागांवर बीएमसीचे अंदाजे १०,९४८ कोटी देणे आहे, ज्याचा एक महत्त्वाचा भाग शिक्षण विभागाकडून येणे आहे.
अर्थसंकल्पीय बैठकीत, २०२६-२७ साठी शिक्षण विभागाचा स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय अंदाज देखील सादर करण्यात आला. त्यात शालेय सुविधा सुधारण्यावर आणि शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. एकंदरीत, या वर्षीचा बीएमसीचा अर्थसंकल्प राजकीय आणि विकासात्मक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा मानला जातो. शहरातील पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि नागरी सेवांमध्ये सुधारणा करून नवीन सरकार मुंबईकरांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते.
