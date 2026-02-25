Railway Recruitment : पश्चिम रेल्वेकडून ५ हजार ३४९ जागांसाठी मेगा भरती; दहावी आणि ITIमधील गुणांच्या आधारे होणार निवड

Railway Recruitment : नांदेड : रेल्वेत नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी आनंदाची मोठी बातमी आहे. पश्चिम रेल्वेअंतर्गत तब्बल ५,३४९ जागांसाठी बंपर भरती जाहीर करण्यात आली असून, इच्छुक व पात्र उमेदवारांकडून २३ मार्च २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या भरती प्रक्रियेसाठी कोणतीही लेखी परीक्षा किंवा मुलाखत होणार नसून, उमेदवारांची निवड दहावी आणि आयटीआयमधील गुणांच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार करून केली जाणार आहे.
या भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी किमान ५० टक्के गुणांसह दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित ट्रेडमध्ये आयटीआय प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. फिटर,वेल्डर, इलेट्रिशियन, टर्नर, कारपेंटर, वायरमन, प्लंबर आदी विविध ट्रेडसाठी पदे उपलब्ध असून एकूण ५,३४९ जागा भरल्या जाणार आहेत. निवड प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुंबईसह विविध ठिकाणी सेवा
महाराष्ट्रातील प्रामुख्याने मुंबई विभागासह पश्चिम रेल्वेच्या विविध विभागांमध्ये प्रशिक्षण व नियुक्तीची संधी उपलब्ध होणार आहे. मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट आणि भावनगर या विभागांमध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, निवड झालेल्या उमेदवारांना संबंधित कार्यशाळा व युनिटमध्ये काम करण्याची संधी मिळेल.
संकेतस्थळावरील सूचनांचे पालन
अर्ज करताना दहावीचे मार्कशीट, आयटीआय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), रहिवासी दाखला, पासपोर्ट साइज फोटो आणि स्वाक्षरी यांसारखी कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळावरील सूचनांचे पालन करून अचूक माहिती भरावी, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेस झाली सुरूवात
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया २२ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू झाली असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २३ मार्च २०२६ आहे. उमेदवारांनी दिलेल्या मुदतीतच अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. एससी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी अर्ज पूर्णपणे मोफत आहे, तर इतर उमेदवारांसाठी १०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भरती संदर्भातील संपूर्ण जाहिरात, पात्रता अटी, क्योमर्यादा आणि ऑनलाइन अर्जाची लिंक https://kopargaonlive.com/indian-rail-way\ recruitment / या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक उमेदवारांनी वेळ न दवडता अर्ज करून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. रेल्वेत स्थिर आणि सुरक्षित नोकरी मिळविण्यासाठी ही सुवर्णसंधी असल्याचेही प्रशासनाने नमूद केले आहे.