Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • Railway Recruitment Mega Recruitment For 5 Thousand 349 Posts From Western Railway

Railway Recruitment : पश्चिम रेल्वेकडून ५ हजार ३४९ जागांसाठी मेगा भरती; दहावी आणि ITIमधील गुणांच्या आधारे होणार निवड

रेल्वे भरती प्रक्रियेसाठी कोणतीही लेखी परीक्षा किंवा मुलाखत होणार नसून, उमेदवारांची निवड दहावी आणि आयटीआयमधील गुणांच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार करून केली जाणार आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 02:15 PM
Railway Recruitment Mega Recruitment for 5 thousand 349 posts from Western Railway

पश्चिम रेल्वेकडून ५ हजार ३४९ जागांसाठी मेगा भरती घेतली जाणार आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Railway Recruitment : नांदेड : रेल्वेत नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी आनंदाची मोठी बातमी आहे. पश्चिम रेल्वेअंतर्गत तब्बल ५,३४९ जागांसाठी बंपर भरती जाहीर करण्यात आली असून, इच्छुक व पात्र उमेदवारांकडून २३ मार्च २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या भरती प्रक्रियेसाठी कोणतीही लेखी परीक्षा किंवा मुलाखत होणार नसून, उमेदवारांची निवड दहावी आणि आयटीआयमधील गुणांच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार करून केली जाणार आहे.

या भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी किमान ५० टक्के गुणांसह दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित ट्रेडमध्ये आयटीआय प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. फिटर,वेल्डर, इलेट्रिशियन, टर्नर, कारपेंटर, वायरमन, प्लंबर आदी विविध ट्रेडसाठी पदे उपलब्ध असून एकूण ५,३४९ जागा भरल्या जाणार आहेत. निवड प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा : ‘महाज्योती’चे प्रशिक्षणच झाले ठप्प; इंटरनेटची अस्थिरता, वारंवार खंडित होणारी वीजपुरवठा व्यवस्था

मुंबईसह विविध ठिकाणी सेवा
महाराष्ट्रातील प्रामुख्याने मुंबई विभागासह पश्चिम रेल्वेच्या विविध विभागांमध्ये प्रशिक्षण व नियुक्तीची संधी उपलब्ध होणार आहे. मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट आणि भावनगर या विभागांमध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, निवड झालेल्या उमेदवारांना संबंधित कार्यशाळा व युनिटमध्ये काम करण्याची संधी मिळेल.

संकेतस्थळावरील सूचनांचे पालन
अर्ज करताना दहावीचे मार्कशीट, आयटीआय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), रहिवासी दाखला, पासपोर्ट साइज फोटो आणि स्वाक्षरी यांसारखी कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळावरील सूचनांचे पालन करून अचूक माहिती भरावी, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.

हे देखील वाचा : Samruddhi Mahamarg 1150 Crore Scam: समृद्धी महामार्गात १,१५० कोटी रुपयांचा घोटाळा! दानवेंचा भुमरेंवर गंभीर आरोप

ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेस झाली सुरूवात
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया २२ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू झाली असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २३ मार्च २०२६ आहे. उमेदवारांनी दिलेल्या मुदतीतच अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. एससी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी अर्ज पूर्णपणे मोफत आहे, तर इतर उमेदवारांसाठी १०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भरती संदर्भातील संपूर्ण जाहिरात, पात्रता अटी, क्योमर्यादा आणि ऑनलाइन अर्जाची लिंक https://kopargaonlive.com/indian-rail-way\ recruitment / या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक उमेदवारांनी वेळ न दवडता अर्ज करून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. रेल्वेत स्थिर आणि सुरक्षित नोकरी मिळविण्यासाठी ही सुवर्णसंधी असल्याचेही प्रशासनाने नमूद केले आहे.

Web Title: Railway recruitment mega recruitment for 5 thousand 349 posts from western railway

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 02:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nanded News : ‘महाज्योती’चे प्रशिक्षणच झाले ठप्प; इंटरनेटची अस्थिरता, वारंवार खंडित होणारी वीजपुरवठा व्यवस्था
1

Nanded News : ‘महाज्योती’चे प्रशिक्षणच झाले ठप्प; इंटरनेटची अस्थिरता, वारंवार खंडित होणारी वीजपुरवठा व्यवस्था

Vidarbha News: केंद्र सरकारची ‘मोठी भेट’! गोंदिया-जबलपूर रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला मंजुरी
2

Vidarbha News: केंद्र सरकारची ‘मोठी भेट’! गोंदिया-जबलपूर रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला मंजुरी

Indian Railway Infrastructure: रेल्वे विकासात गुजरात अव्वल; रेल्वे पायाभूत सुविधांसाठी १.२८ लाख कोटींची गुंतवणूक
3

Indian Railway Infrastructure: रेल्वे विकासात गुजरात अव्वल; रेल्वे पायाभूत सुविधांसाठी १.२८ लाख कोटींची गुंतवणूक

सभापतीपदासाठी जोरदार लॉबिंग; राष्ट्रवादीकडे स्पष्ट बहुमत; आमदार राजेश विटेकर घेणार अंतिम निर्णय
4

सभापतीपदासाठी जोरदार लॉबिंग; राष्ट्रवादीकडे स्पष्ट बहुमत; आमदार राजेश विटेकर घेणार अंतिम निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Railway Recruitment : पश्चिम रेल्वेकडून ५ हजार ३४९ जागांसाठी मेगा भरती; दहावी आणि ITIमधील गुणांच्या आधारे होणार निवड

Railway Recruitment : पश्चिम रेल्वेकडून ५ हजार ३४९ जागांसाठी मेगा भरती; दहावी आणि ITIमधील गुणांच्या आधारे होणार निवड

Feb 25, 2026 | 02:15 PM
Khamenei Assassination Attempt : इराणच्या हुकूमशहावर जीवघेणा हल्ला; 250 मुजाहिदीन थेट घरात घुसले आणि पुढे जे झाले…

Khamenei Assassination Attempt : इराणच्या हुकूमशहावर जीवघेणा हल्ला; 250 मुजाहिदीन थेट घरात घुसले आणि पुढे जे झाले…

Feb 25, 2026 | 02:15 PM
लांजा तालुका होणार टंचाईमुक्त; ४ कोटी २५ लाख ८३ हजारांचा आराखडा मंजूर

लांजा तालुका होणार टंचाईमुक्त; ४ कोटी २५ लाख ८३ हजारांचा आराखडा मंजूर

Feb 25, 2026 | 02:14 PM
रंगांच्या उधळणीसाठी सज्ज व्हा! होळी पार्टीसाठी घराची अशी करा आकर्षक आणि रंगीत सजावट, पाहुणेही होतील खुश

रंगांच्या उधळणीसाठी सज्ज व्हा! होळी पार्टीसाठी घराची अशी करा आकर्षक आणि रंगीत सजावट, पाहुणेही होतील खुश

Feb 25, 2026 | 02:05 PM
OnePlus 15R होणार महाग? भारतात डिव्हाईसची किंमत वाढवण्याचा कंपनीने दिला इशारा, खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

OnePlus 15R होणार महाग? भारतात डिव्हाईसची किंमत वाढवण्याचा कंपनीने दिला इशारा, खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Feb 25, 2026 | 02:03 PM
Samruddhi Mahamarg 1150 Crore Scam: समृद्धी महामार्गात १,१५० कोटी रुपयांचा घोटाळा!  दानवेंचा  भुमरेंवर गंभीर आरोप

Samruddhi Mahamarg 1150 Crore Scam: समृद्धी महामार्गात १,१५० कोटी रुपयांचा घोटाळा!  दानवेंचा  भुमरेंवर गंभीर आरोप

Feb 25, 2026 | 01:54 PM
परदेशातही रणबीर कपूरचा डंका; ‘Ramayana’ च्या स्क्रीनिंगला प्रेक्षकांची गर्दी, सोशल मीडियावर पहिला Review

परदेशातही रणबीर कपूरचा डंका; ‘Ramayana’ च्या स्क्रीनिंगला प्रेक्षकांची गर्दी, सोशल मीडियावर पहिला Review

Feb 25, 2026 | 01:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM