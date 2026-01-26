Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Most Dangerous Jobs : भारतातील सर्वात भायनक जॉब; ‘इथे’ काम करणं बेतू शकतं जिवावर

भारतात अशा अनेक नोकऱ्या आहेत ज्या अत्यंत भायनक, धोकादायक आणि मानसिक-शारीरिकदृष्ट्या कठीण मानल्या जातात. या नोकऱ्या करणाऱ्या व्यक्ती रोज मृत्यूला सामोरं जात असतात.

Updated On: Jan 26, 2026 | 08:42 PM
Most Dangerous Jobs : भारतातील सर्वात भायनक जॉब; ‘इथे’ काम करणं बेतू शकतं जिवावर
Follow Us:
Follow Us:

आजकाल सोन्या चांदीपेक्षा सर्वात जास्त महत्वाचं आणि महागडं काय असेल तर ते म्हणजे जॉब. देशात सुशिक्षित तरुणांची काही कमी नाही पण कमी आहे ते चांगल्या जॉबची. घर-कुटुंब सांभाळावं आणि जबारदाऱ्या पार पाडाव्यात यासाठी खुप जणं पडेल ते काम करतात. देशात असे काही जॉब अनेकजणं करतात जे जीवावर बेतणारे आहेत. असा जीवावर बेतणणारा जॉब करणारे देखील तितकेच धाडसी आणि कर्तव्यदक्ष आहेत. कोणते आहेत जॉब चला तर मग जाणून घेऊयात.

असा जीवावर बेतणारे जॉब करणारे ही माणसं देखील तितेकीच खंबीर मनाचे असतात. त्यांची नोकरी म्हणजे केवळ पगार मिळवण्याचे साधन नाही, तर ती अनेकदा जीव धोक्यात घालून स्विकारलेली जबाबदारी असते. भारतात अशा अनेक नोकऱ्या आहेत ज्या अत्यंत भायनक, धोकादायक आणि मानसिक-शारीरिकदृष्ट्या कठीण मानल्या जातात. या नोकऱ्या करणाऱ्या व्यक्ती रोज मृत्यूला सामोरं जात असतात.

Travel Alert: हिमाचलमध्ये हिमवृष्टीचा निसर्गमय सोहळा! शिमला-मनालीत शुभ्र चादरीत लपेटले; पण ‘हे’ 5 मुख्य रस्ते झाले बंद

खाणकामगार

कोळसा किंवा इतर खनिजांच्या भुयारी खाणींमध्ये काम करताना दरड कोसळणे, विषारी वायू, ऑक्सिजनची कमतरता यांचा मोठा धोका असतो. अनेक वेळा अपघातात कामगारांचा मृत्यू होतो. ही माणसं रोज मृत्यूच्या सावटाखाली जगत असतात. येणारा प्रत्येक दिवस हा त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटाचा कधी असू शकेल हे सांगता येत नाही.

सफाई कामगार

सफाई कामगाारांना अनेकदा तुच्छतेने वागवलं जातं. पण हीच माणसं देशाच्या नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेतात. स्वत: घाणीत उतरुन गटारसाफ करणं, रोजच्या रोज सार्वजनिक शौचालयं साफ करणं हे त्यांच्या आरोग्यावर बेतणारं असतं. मात्र तरी ही माणसं काटेकोरपणे आपलं काम करतात. देशाच्या स्वच्छतेसाठी यांचं समाजकार्य मोठं आहे. भारतामध्ये अजूनही काही ठिकाणी सांडपाणी साफ करणारे कामगार अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत काम करतात. विषारी वायूंमुळे त्यांचे आरोग्य आणि जीव दोन्ही धोक्यात येतात.

सुरक्षा यंत्रणा

देशाच्या सुरक्षेसाठी काम करणारे बॉम्ब निकामी करणारे तज्ज्ञ हे कायमच मृत्यू हातावर घेऊन वावरत असतात. यांचे काम तर क्षणात जीव घेऊ शकणारे असते. एक छोटीशी चूक त्यांच्यासह इतरांचा जीव जाण्यास कारणीभूत ठरु शकते. देशाचे सीमा भाग सुरक्षित राहावेत यासाठी भारताचे सैन्यदल सदैव तत्पर असतं. शत्रूशी लढताना या वीर जवानांना जीवाची बाजी लावत नैसर्गिक आपत्तींना देखील सामोरं जावं लागतं. याला अपवाद अग्नीशमक दल आणि पोलीस यंत्रणा देखील नाही. आगीमध्ये अडकलेल्या लोकांना वाचवताना स्वतःचा जीव धोक्यात घालतात. धूर, उष्णता आणि इमारत कोसळण्याचा धोका नेहमीच असतो. तसेच लाईनमन म्हणजे उच्चदाब वीजवाहिन्यांवर काम करणारे कर्मचारी यांचा हाय व्होल्टेजमुळे मृत्यू देखील होऊ शकतो. नौदलात कर्तव्य बजावणारे आणि मासेमारी करणारे बांधव खोल समुद्रात वादळी वाऱ्याची जोखीम उचलत जीवावर उदार होत काम करतात.

शेतकरी

जगाचा पोशिंदा कोण तर बळीराजा हे कायमच शाळेत शिकवलं जातं. पण हेच शिक्षण आता शाळेच्या परिक्षेत मार्क मिवण्यापुरतं राहिलं आहेे. ज्याच्या शेती करण्याने पोटभऱ खायला मिळतं तोच शेतकरी काबाडकष्ट करुनही कायमच आर्थिक समस्येला सामोरं जातो. दुष्काळाने असलं नसलं पीक खराब झालं तर याच शेतकऱ्याला जीव देण्यापलीकडे पर्याय उतर नाही. जो प्रत्येकाचं पोट भरतो तोच उपाशी मरतो हे शेतकऱ्याच्या जगण्याचं दुख आहे. असा हा धाडसी जॉब करणारे खरे देशाचे रत्न आहेत आणि त्यांच्या या कर्यामुळे आज देशातील प्रत्येक जण सुरक्षित आयुष्य जगत आहेत.

या दिवशी सामान्य जनतेसाठी खुले होणार आहे राष्ट्रपती भवनाचे अमृत उद्यान; एंट्री असेल फ्री, जाणून घ्या बुकिंग प्रोसेस

 

 

Web Title: Most dangerous jobs in india information in maraathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 05:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘क्रांतिज्योती विद्यालय’ सिनेमा करमुक्त करा! शिक्षण क्रांती संघटनेची आशिष शेलार यांच्याकडे धाव
1

‘क्रांतिज्योती विद्यालय’ सिनेमा करमुक्त करा! शिक्षण क्रांती संघटनेची आशिष शेलार यांच्याकडे धाव

गावकऱ्यांच्या दातृत्वातून बेंदेवाडी शाळेचा ‘कायापालट’; पालकसभेतच जमा केली दीड लाखांची रोख रक्कम!
2

गावकऱ्यांच्या दातृत्वातून बेंदेवाडी शाळेचा ‘कायापालट’; पालकसभेतच जमा केली दीड लाखांची रोख रक्कम!

10 वी पास अन् पगार 46000 हून अधिक! RBI ची ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी भरतीची घोषणा
3

10 वी पास अन् पगार 46000 हून अधिक! RBI ची ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी भरतीची घोषणा

१० वी पास विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी संधी! India Post मध्ये 28,740 पदांसाठी बंपर भरती, या तारखेपासून अर्ज सुरु
4

१० वी पास विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी संधी! India Post मध्ये 28,740 पदांसाठी बंपर भरती, या तारखेपासून अर्ज सुरु

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Republic Day Seating Row: राहुल गांधींना मागे बसवल्याने काँग्रेस संतापली! “अडवाणींना आम्ही सन्मान दिला, मोदींनी शिष्टाचार मोडला”

Republic Day Seating Row: राहुल गांधींना मागे बसवल्याने काँग्रेस संतापली! “अडवाणींना आम्ही सन्मान दिला, मोदींनी शिष्टाचार मोडला”

Jan 26, 2026 | 08:37 PM
T20 World Cup 2026 पूर्वी भारतीय संघात होणार बदल! वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी ‘या’ खेळाडूला लागेल लॉटरी; वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 पूर्वी भारतीय संघात होणार बदल! वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी ‘या’ खेळाडूला लागेल लॉटरी; वाचा सविस्तर 

Jan 26, 2026 | 08:33 PM
‘मुंब्रा को हरा कर देंगे..’, नगरसेविकेच्या वक्तव्यावर मराठी अभिनेत्याचा टोला; म्हणाला, ”अख्खा हिंदुस्थान हिरवा…”

‘मुंब्रा को हरा कर देंगे..’, नगरसेविकेच्या वक्तव्यावर मराठी अभिनेत्याचा टोला; म्हणाला, ”अख्खा हिंदुस्थान हिरवा…”

Jan 26, 2026 | 08:30 PM
India-EU FTA : युरोप आणि भारताची ‘महायुती’! ट्रम्प प्रशासन आक्रस्ताळ्या भूमिकेत; अमेरिकेने युरोपला ठरवले ‘देशद्रोही

India-EU FTA : युरोप आणि भारताची ‘महायुती’! ट्रम्प प्रशासन आक्रस्ताळ्या भूमिकेत; अमेरिकेने युरोपला ठरवले ‘देशद्रोही

Jan 26, 2026 | 08:27 PM
Sierra EV ला विसरा! ‘या’ 4 इलेक्ट्रिक कार मार्केट चक्क आपल्या नावावर करण्याच्या तयारीत

Sierra EV ला विसरा! ‘या’ 4 इलेक्ट्रिक कार मार्केट चक्क आपल्या नावावर करण्याच्या तयारीत

Jan 26, 2026 | 08:19 PM
OnePlus 16 Leaks: चार्जिंगची चिंता अखेर संपणार! आगामी स्मार्टफोनमध्ये मिळणार 9000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी, लाँचपूर्वीच फीचर्स लीक

OnePlus 16 Leaks: चार्जिंगची चिंता अखेर संपणार! आगामी स्मार्टफोनमध्ये मिळणार 9000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी, लाँचपूर्वीच फीचर्स लीक

Jan 26, 2026 | 08:17 PM
CBSE चा मोठा निर्णय ; अभ्यासाच्या दबावावर उपाय तोडगा ; शाळांमध्ये करिअर कौन्सिलर अनिवार्य

CBSE चा मोठा निर्णय ; अभ्यासाच्या दबावावर उपाय तोडगा ; शाळांमध्ये करिअर कौन्सिलर अनिवार्य

Jan 26, 2026 | 08:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM