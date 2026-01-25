Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

या दिवशी सामान्य जनतेसाठी खुले होणार आहे राष्ट्रपती भवनाचे अमृत उद्यान; एंट्री असेल फ्री, जाणून घ्या बुकिंग प्रोसेस

राष्ट्रपती भवनातील अमृत उद्यान ३ फेब्रुवारी ते ३१ मार्चदरम्यान सर्वसामान्यांसाठी खुले राहणार आहे. इथे जाण्यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन बुकिंगची सुविधा उपलब्ध आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 08:34 AM
या दिवशी सामान्य जनतेसाठी खुले होणार आहे राष्ट्रपती भवनाचे अमृत उद्यान; एंट्री asel फ्री, जाणून घ्या बुकिंग प्रोसेस

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • राष्ट्रपती भावनाची भव्यता अनेकांना आकर्षित करते.
  • राष्ट्रपती भवनातील अमृत उद्यान आता नागरिकांसाठी खुले करण्यात येणार आहे.
  • चला इथे कसं जायचं त्याची सर्व माहिती जाणून घेऊया.
राष्ट्रपती भवनाची भव्यता आणि निसर्गसौंदर्य अगदी जवळून अनुभवायची इच्छा आहे का? असेल तर तुमच्यासाठी ही आनंदाची बातमी आहे. ज्या क्षणाची अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा होती, तो क्षण अखेर आला आहे. राष्ट्रपती भवनाच्या आवारात असलेले अत्यंत सुंदर ‘अमृत उद्यान’ आता नागरिकांसाठी खुले करण्यात येत आहे. राष्ट्रपती सचिवालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ३ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत पर्यटकांना या उद्यानाला भेट देता येणार आहे.

भेट देण्याची वेळ आणि नियम

  • अमृत उद्यान सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत खुले राहील. मात्र, सायंकाळी ५:१५ नंतर प्रवेश दिला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी.
  • साप्ताहिक सुट्टी: देखभालीसाठी प्रत्येक सोमवारी उद्यान बंद राहील.
  • याशिवाय ४ मार्च रोजी होळीच्या निमित्ताने देखील उद्यान बंद असेल.
  • प्रवेश शुल्क: सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, अमृत उद्यान पाहण्यासाठी कोणतेही तिकीट शुल्क आकारले जाणार नाही.
बुकिंग कसे कराल?

अमृत उद्यानाला भेट देण्यासाठी स्लॉट बुकिंगची सुविधा ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारे उपलब्ध आहे.

ऑनलाइन बुकिंग:
पर्यटक अधिकृत वेबसाइट visit.rashtrapatibhavan.gov.in वर जाऊन आपला वेळेचा स्लॉट आरक्षित करू शकतात.

ऑफलाइन बुकिंग:
थेट भेट देऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी गेट क्रमांक ३५ जवळ सेल्फ-सर्व्हिस किऑस्क उपलब्ध असून, तेथून पास मिळवता येईल.

शटल बस सेवेची सोय

  • पर्यटकांच्या सोयीसाठी विशेष शटल बस सेवा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
  • मार्ग: केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन ते गेट क्रमांक ३५
  • वेळ: सकाळी ९:३० ते सायंकाळी ६:००
  • वारंवारता: दर ३० मिनिटांनी बस
  • ओळख: बसवर ‘Shuttle Service for Amrit Udyan’ असा फलक असेल
आत काय नेण्याची परवानगी आहे?

सुरक्षेच्या कारणास्तव काही वस्तूंनाच उद्यानात नेण्याची मुभा दिली जाते. खालील वस्तू सोबत ठेवता येतील:

  • बाईल फोन
  • इलेक्ट्रॉनिक चाव्या
  • पर्स किंवा हँडबॅग
  • पाण्याची बाटली
  • लहान मुलांसाठी दूधाची बाटली
  • छत्री
निसर्ग, रंगीबेरंगी फुले आणि राष्ट्रपती भवनाच्या ऐतिहासिक सौंदर्याचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर अमृत उद्यानाची ही संधी नक्कीच चुकवू नका.

