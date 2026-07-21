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National Student Laptop Scheme: व्हॉट्सअ‍ॅपवर फ्री लॅपटॉपचा मेसेज आलाय? PIB कडून करण्यात आलेला खुलासा लगेच वाचा

Updated On: Jul 21, 2026 | 10:26 AM IST
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सारांश

National Student Laptop Scheme Fake: 'नॅशनल स्टुडंट लॅपटॉप स्कीम २०२६' अंतर्गत मोफत लॅपटॉप मिळण्याचा व्हॉट्सअ‍ॅपवरील मेसेज पूर्णपणे बनावट असून भारत सरकारने अशी कोणतीही योजना सुरू केलेली नाही, असा खुलासा PIB ने केला आहे.

laptop

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्सअ‍ॅपवर एक मेसेज मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ‘नॅशनल स्टुडंट लॅपटॉप स्कीम २०२६’ (National Student Laptop Scheme 2026) अंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप मिळण्याबाबत दावा केला जात आहे. जर तुमच्या व्हॉट्सअ‍ॅपवरही असाच काही मेसेज आला असेल, तर सावध व्हा. ‘प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो’च्या फॅक्ट चेक टीमने आता स्पष्ट केले आहे की, भारत सरकारने अशी कोणतीही योजना सुरू केलेली नाही. व्हायरल होत असलेला हा मेसेज पूर्णपणे बनावट असून लोकांना फसवणुकीचे शिकार बनवण्यासाठी हा मेसेज पसरवला जात आहे.

‘फ्री लॅपटॉप’च्या नावाखाली ऑनलाइन फसवणूक

PIB च्या फॅक्ट चेक टीमने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर (X) पोस्ट करून माहिती दिली आहे की, सरकारकडून ‘National Student Laptop Scheme 2026’ नावाची कोणतीही योजना घोषित करण्यात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत लोकांनी कोणत्याही संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नये आणि खात्री केल्याशिवाय असा मेसेज पुढे पाठवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

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उल्लेखनीय आहे की, या व्हायरल मेसेजमध्ये सरकार लाखो विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप देत असल्याचा दावा केला जात आहे. यासाठी ‘Students Laptops Support 2026’ नावाचा एक ऑनलाइन फॉर्म भरण्यास सांगितला जातो. या फॉर्ममध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव, शिक्षणाशी संबंधित माहिती आणि आवडत्या लॅपटॉपचा ब्रँड यांसारखी वैयक्तिक माहिती मागितली जाते. तसेच नोंदणी करणाऱ्या सुमारे ९.६ लाख विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप मिळेल, असा दावा केला जात आहे.

नॅशनल स्टुडंट लॅपटॉप स्कीमबाबत PIB चा खुलासा

असा बनावट मेसेज व्हायरल होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अशा प्रकारचे अनेक फेक मेसेज दररोज सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. त्यामुळे लोकांनी कोणत्याही मेसेजवर खात्री केल्याशिवाय विश्वास ठेवू नये आणि केवळ अधिकृत घोषणांवरच विश्वास ठेवावा.

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दरम्यान, तुम्हाला अशा प्रकारच्या बनावट योजनांचे मेसेज आल्यास तुम्ही ‘PIB Fact Check’ शी संपर्क साधू शकता. यासाठी तुम्ही ८७९९७११२५९ या क्रमांकाचा वापर करू शकता किंवा factcheck@pib.gov.in या ईमेल आयडीवर ईमेल पाठवू शकता.

Web Title: National student laptop scheme 2026 fake message pib fact check alert 2026

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Published On: Jul 21, 2026 | 10:25 AM

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