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Victoria University India: ऑस्ट्रेलियाच्या ‘व्हिक्टोरिया युनिव्हर्सिटी’ला यूजीसीची मंजुरी! ‘या’ शहरात सुरू होणार कॅम्पस

Updated On: Jul 19, 2026 | 05:01 PM IST
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सारांश

Victoria University India Campus : ऑस्ट्रेलियातील व्हिक्टोरिया युनिव्हर्सिटीला (Victoria University) भारतात कॅम्पस सुरू करण्यासाठी यूजीसीने मंजुरी दिली आहे. गुरुग्राम येथे सुरू होणाऱ्या या कॅम्पसचे सविस्तर तपशील जाणून घ्या.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Victoria University India Campus : ऑस्ट्रेलियातील नामांकित ‘व्हिक्टोरिया युनिव्हर्सिटी’ला (Victoria University) भारतात आपला कॅम्पस सुरू करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (UGC) अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. हा कॅम्पस दिल्ली-एनसीआर मधील गुरुग्राम येथे सुरू केला जाईल. या मंजुरीनंतर युनिव्हर्सिटी भारतात आपले शैक्षणिक उपक्रम आणि अभ्यासक्रम सुरू करू शकणार आहे. ही घोषणा भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील शैक्षणिक सहकार्याच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानली जात आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यादरम्यान मिळाली मंजुरी

या मंजुरीची माहिती अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर होते. मेलबर्न येथे आयोजित भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर परिषदेदरम्यान ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. या प्रसंगी ऑस्ट्रेलियातील भारताचे उच्चायुक्त नागेश सिंह यांनी व्हिक्टोरिया युनिव्हर्सिटीच्या अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीचे पत्र सुपूर्द केले.

कोणकोणत्या कोर्सेसमध्ये होणार शिक्षण?

गुरुग्राममधील या कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी अनेक लोकप्रिय आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. ज्यामध्ये बिझनेस, डेटा सायन्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, सायबर सिक्युरिटी, ग्लोबल एमबीए आणि मास्टर ऑफ ॲप्लाईड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी यांसारख्या ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट प्रोग्राम्सचा समावेश असेल. हे कोर्सेस यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियाची अधिकृत मान्यताप्राप्त पदवी (Degree) मिळणार आहे.

युनिव्हर्सिटीने दिली ही महत्त्वाची माहिती

युनिव्हर्सिटीच्या मते, येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अगदी ऑस्ट्रेलियातील कॅम्पससारखाच शैक्षणिक अनुभव देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यासाठी युनिव्हर्सिटी आपल्या विशेष ‘ब्लॉक मॉडेल’ अंतर्गत अध्यापन करेल. या मॉडेलचे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थी एका वेळी केवळ एकाच विषयावर आपले लक्ष केंद्रित करू शकतील. छोट्या बॅचेस, नियमित मूल्यमापन आणि प्रात्यक्षिकांवर आधारित शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे आकलन आणि कामगिरी सुधारण्यावर भर दिला जाईल.

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विद्यार्थ्यांना काय होणार फायदा?

सेमेस्टर एक्सचेंज आणि ट्रान्सफर: भारतात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भविष्यात मेलबर्नमधील मुख्य कॅम्पसमध्ये सेमेस्टर एक्सचेंज, ट्रान्सफर आणि उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळू शकतील.

३ लाख रुपयांची स्कॉलरशिप: पात्र आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर दरवर्षी ३ लाख रुपयांपर्यंतची शिष्यवृत्ती दिली जाईल.

व्हिक्टोरिया युनिव्हर्सिटीच्या इंडिया ब्रँचच्या प्रो-वाइस चान्सलर प्रोफेसर कॅरेन डॉड यांनी सांगितले की, मंजुरी मिळाल्यानंतर आता युनिव्हर्सिटी आपल्या पहिल्या बॅचचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज आहे. विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, उद्योगांच्या गरजा आणि कामासाठी आवश्यक असणारे कौशल्य पुरवून त्यांचे करिअर घडवणे हे या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे.

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सुमारे ११० वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या व्हिक्टोरिया युनिव्हर्सिटीमध्ये जगभरातील जवळपास ५२ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. भारतात हा कॅम्पस सुरू झाल्यामुळे दोन्ही देशांमधील शिक्षण, संशोधन आणि शैक्षणिक सहकार्याला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. हे पाऊल भारताच्या ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ (NEP 2020) च्या त्या उद्दिष्टालाही पुढे नेते, ज्यामध्ये भारतात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.

Web Title: Victoria university australia ugc approval gurugram campus nep 2026

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Published On: Jul 19, 2026 | 05:01 PM

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