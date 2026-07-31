Thane News: डॉक्टरांची मोठी कामगिरी! 73 वर्षीय महिलेची उच्च जोखमीची हिप शस्त्रक्रिया यशस्वी

बाथरूममध्ये घसरून पडल्यामुळे रात्री सुमारे साडेबारा वाजता या महिलेला रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागात दाखल करण्यात आले. तपासणीत तिच्या उजव्या मांडीच्या हाडाच्या मानेचे (फेमर नेक) विस्थापित फ्रॅक्चर झाल्याचे आढळले. अशा प्रकारच्या दुखापतींमध्ये वृद्ध रुग्णांना शक्य तितक्या लवकर शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक असते, कारण त्यामुळे दीर्घकाळ अंथरुणावर राहिल्यामुळे उद्भवणाऱ्या गुंतागुंती टाळता येतात. (Thane News:)
मात्र, या महिलेची परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची होती. तिला उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हायपोथायरॉइडिझम, कुशिंग सिंड्रोम आणि पार्किन्सनिझम असे अनेक आजार होते. पुढील तपासणीत ती तीव्र मूत्रपिंड विकारानेही ग्रस्त असल्याचे आढळून आले. तिच्या रक्तातील क्रिएटिनिनचे प्रमाण ३.३ मिग्रॅ प्रति डेसिलिटरपर्यंत वाढले होते, तर सकाळपासून तिचे मूत्राचे प्रमाण केवळ १५ मिलीलीटर इतके होते. त्यामुळे तातडीने शस्त्रक्रिया करणे अत्यंत धोकादायक होते.
रुग्णाची तपासणी केल्यानंतर किम्स रुग्णालयातील सांधे प्रत्यारोपण आणि क्रीडा दुखापत तज्ज्ञ डॉ. मृणाल प्रकाश यांनी त्या वेळी गुजरातमध्ये असलेल्या रुग्णाच्या मुलाशी उपचारांबाबत चर्चा केली. फ्रॅक्चरचे स्वरूप आणि रुग्णाला लवकर हालचाल करता यावी, याचा विचार करून हिप रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया हा सर्वोत्तम पर्याय असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्याआधी रुग्णाची प्रकृती स्थिर करणे आवश्यक होते.
रुग्णाच्या गंभीर स्थितीमुळे अंतर्गत औषधोपचार, हृदयरोग, मूत्रपिंडविकार, अंतःस्रावतज्ज्ञ, मज्जासंस्था, अतिदक्षता विभाग आणि भूलतज्ज्ञ अशा विविध विभागांतील डॉक्टरांनी एकत्रितपणे उपचार सुरू केले. रुग्णाला अतिदक्षता विभागात (ICU) दाखल करून शरीरातील पाण्याची कमतरता आणि मूत्रपिंडाच्या विकारावर तातडीने उपचार करण्यात आले.
अवघ्या २४ तासांत तिच्या मूत्राचे प्रमाण वाढले आणि मूत्रपिंडाच्या कार्यात सुधारणा दिसून आली. सर्व तज्ज्ञांनी तपासणी करून परवानगी दिल्यानंतर तिला शस्त्रक्रियेसाठी योग्य घोषित करण्यात आले.त्यानंतर डॉ. मृणाल प्रकाश यांनी भूलतज्ज्ञांच्या सहकार्याने उजव्या बाजूच्या नितंबाची (हिप) हेमीआर्थ्रोप्लास्टी शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. अनेक गुंतागुंतीचे आजार असूनही शस्त्रक्रियेदरम्यान कोणतीही अडचण आली नाही.
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शस्त्रक्रियेनंतर काही काळ रुग्णाला अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले. त्यानंतर तिला नियमित कक्षात हलवण्यात आले. शस्त्रक्रियेनंतर पहिल्याच दिवशी तिने आधाराने उभे राहण्यास सुरुवात केली, दुसऱ्या दिवशी ती सहजपणे चालू लागली आणि तिसऱ्या दिवशी तिला रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले.
याबाबत बोलताना डॉ. मृणाल प्रकाश म्हणाले, “वृद्ध रुग्णांमध्ये नितंबाच्या हाडाचे फ्रॅक्चर जीवनमानावर गंभीर परिणाम करू शकते, विशेषतः इतर अनेक आजार असतील तर परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनते. या प्रकरणात तीव्र मूत्रपिंड विकार आणि इतर जुनाट आजारांमुळे शस्त्रक्रियेचा धोका अधिक वाढला होता. मात्र, विविध तज्ज्ञ विभागांमधील समन्वयामुळे रुग्णाची प्रकृती लवकर स्थिर करण्यात यश आले आणि सुरक्षितपणे शस्त्रक्रिया करता आली. अशा प्रकरणांमधून उच्च जोखमीच्या रुग्णांवर बहुविद्याशाखीय उपचार पद्धतीचे महत्त्व अधोरेखित होते.”
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वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, नितंबाच्या फ्रॅक्चरनंतर वेळेत शस्त्रक्रिया केल्यास रुग्ण लवकर बरा होतो, गुंतागुंती कमी होतात आणि विशेषतः वृद्ध रुग्णांमध्ये पुन्हा चालण्याची क्षमता वाढते.
हे प्रकरण दर्शवते की विविध तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि उच्च जोखमीच्या परिस्थितीतही यशस्वी उपचार शक्य होतात.