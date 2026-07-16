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NEET UG 2026: नीट पेपर फुटीप्रकरणी न्यायालयात सर्वात मोठा खुलासा; ५ लाखांच्या डीलनंतर सीबीआयच्या हाती लागलेले ‘ते’ प्रश्न

Updated On: Jul 16, 2026 | 11:29 AM IST
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सारांश

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट यूजी २०२६ पेपर फुटी प्रकरणात सीबीआयला मोठा पुरावा मिळाला आहे. लातूरच्या एका कोचिंग चालकाच्या मोबाईलमधील १११ प्रश्न एनटीएच्या मूळ प्रश्नपत्रिकेशी जुळल्याचे समोर आले आहे.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट यूजी २०२६ (NEET UG 2026) पेपर फुटी प्रकरणाच्या तपासात सीबीआयला (CBI) आतापर्यंतचा सर्वात मोठा पुरावा मिळाला आहे. तपास यंत्रणेने दिल्लीतील एका न्यायालयाला सांगितले की, एका कोचिंग चालकाच्या मोबाईल फोनमध्ये हाताने लिहिलेले १३६ प्रश्न सापडले होते, त्यापैकी १११ प्रश्न एनटीएच्या (NTA) मूळ प्रश्नपत्रिकेशी तंतोतंत जुळत आहेत. या धक्कादायक खुलाशानंतर हे प्रकरण अधिकच गंभीर झाले आहे. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच प्रश्नपत्रिकेचा एक भाग काही लोकांपर्यंत पोहोचला होता, असा सीबीआयचा संशय आहे.

आरोपीच्या मोबाईलमध्ये सापडले १११ मूळ प्रश्न

सीबीआयच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील लातूर येथे कोचिंग क्लास चालवणाऱ्या शिवराज मोटेगावकर याच्या मोबाईल फोनच्या तपासणीदरम्यान हाताने लिहिलेले १३६ प्रश्न आढळले. जेव्हा या प्रश्नांची पडताळणी एनटीएच्या मास्टर प्रश्नपत्रिकेशी करण्यात आली, तेव्हा १११ प्रश्न अगदी सारखेच असल्याचे स्पष्ट झाले. हा केवळ योगायोग असू शकत नाही आणि हा पेपर लीक झाल्याचा सर्वात भक्कम पुराव्यांपैकी एक आहे, असे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे.

परीक्षेपूर्वीच प्रश्न पोहोचले; ५ लाखांत झाला होता सौदा

तपासात समोर आले आहे की, आरोपीला कथितरित्या २३ एप्रिल रोजीच प्रश्न मिळाले होते, तर नीट यूजीची परीक्षा ३ मे रोजी आयोजित करण्यात आली होती. सीबीआयचा आरोप आहे की, या संपूर्ण नेटवर्कमध्ये अनेक लोकांचा समावेश होता. यामध्ये एक डॉक्टर, एक निवृत्त केमिस्ट्री प्राध्यापक आणि इतर काही लोकांचा सहभाग असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्याच्या बदल्यात सुमारे ५ लाख रुपयांचा व्यवहार झाला होता, असा दावा यंत्रणेने केला आहे.

शिवराज मोटेगावकर हे महाराष्ट्रातील लातूर येथे केमिस्ट्रीचे कोचिंग इन्स्टिट्यूट चालवतात. याशिवाय त्यांचे एक युट्यूब चॅनेलही आहे, जिथे लाखो विद्यार्थी परीक्षेच्या तयारीशी संबंधित व्हिडिओ पाहतात. लीक झालेले प्रश्न कोणकोणत्या लोकांपर्यंत पोहोचले आणि या संपूर्ण रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग होता, याचा तपास सध्या सीबीआय करत आहे.

टेलिग्रामवर १० लाख रुपयांना विकली पेपरची PDF

लीक झालेल्या प्रश्नपत्रिकेची पीडीएफ (PDF) कॉपी कथितरित्या टेलिग्रामच्या माध्यमातून सुमारे १० लाख रुपयांना विकली गेली, अशी माहिती सीबीआयने न्यायालयाला दिली. काही विद्यार्थ्यांपर्यंत परीक्षेपूर्वीच हा पेपर पोहोचला होता, यामुळे परीक्षेची गोपनीयता आधीच भंग झाली होती, या शंकेला अधिक बळ मिळते, असे तपास यंत्रणेने म्हटले आहे.

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‘गेस पेपर’मध्येही आढळले खरे प्रश्न

तपासादरम्यान आणखी एक मोठा खुलासा झाला आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परीक्षेपूर्वी सुमारे १५० पानांचा एक ‘गेस पेपर’ काही उमेदवारांमध्ये वाटण्यात आला होता. यामध्ये एकूण ४१० प्रश्न होते. तपासात असे आढळून आले की, यातील सुमारे १२० प्रश्न नीटच्या केमिस्ट्री सेक्शनशी (रसायनशास्त्र विभाग) जुळत होते. यावरून काही उमेदवारांकडे परीक्षेपूर्वीच खऱ्या प्रश्नांचा मोठा हिस्सा पोहोचल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

अनेक राज्यांत पसरले होते कथित नेटवर्क

हे कोणत्याही एका व्यक्तीचे काम नसून अनेक राज्यांमध्ये पसरलेले एक संघटित नेटवर्क या संपूर्ण प्रकरणात सक्रिय होते, असा सीबीआयचा विश्वास आहे. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, यामध्ये प्रश्नपत्रिका तयार करणारे, मध्यस्थ, कोचिंग चालक आणि काही विद्यार्थ्यांचाही समावेश असू शकतो. याच कारणामुळे या प्रकरणाचा तपास राज्य यंत्रणांकडून काढून सीबीआयकडे सोपवण्यात आला.

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आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष

सध्या सीबीआय या प्रकरणात सातत्याने पुरावे गोळा करत असून आरोपींची चौकशी करत आहे. यंत्रणेने न्यायालयात आरोपीच्या जामिनाला विरोध करताना अनेक महत्त्वाचे दस्तऐवज आणि तांत्रिक पुरावे सादर केले आहेत. आगामी काळात न्यायालयाची सुनावणी आणि सीबीआयच्या पुढील तपासामुळे या हाय-प्रोफाइल प्रकरणात आणखी अनेक मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Neet ug 2026 paper leak cbi investigation latur coaching owner mobile evidence

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Published On: Jul 16, 2026 | 11:29 AM

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