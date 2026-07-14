NEET UG 2026 Re-Exam: नीट यूजी पुनर्परीक्षेची ओएमआर (OMR) शीट जाहीर! ‘या’ तारखेला लागणार अंतिम निकाल!

NTA NEET UG 2026 re-exam OMR sheet challenge : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) नीट यूजी २०२६ री-एग्जामची ओएमआर शीट (OMR Sheet) आणि रेकॉर्ड केलेले रिस्पॉन्स अधिकृतपणे प्रसिद्ध केले आहेत. एनटीएने आपल्या अधिकृत ‘एक्स’ (ट्विटर) अकाऊंटद्वारे या संदर्भात माहिती दिली आहे. २१ जून रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या नीट परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांसाठी एनटीएने त्यांच्या ओएमआर उत्तरांना आव्हान देण्याची सुविधा सुरू केली आहे.
३ मे रोजी झालेल्या नीट पेपर लीक प्रकरणानंतर, २१ जून २०२६ रोजी दुपारी २ ते संध्याकाळी ५.१५ या वेळेत पुन्हा एकदा नीट परीक्षा घेण्यात आली होती. आता या परीक्षेचे ओएमआर रिस्पॉन्स पाहण्यासाठी उमेदवार एनटीएच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकतात.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) स्कॅन केलेल्या ओएमआर उत्तरपत्रिकेची पीडीएफ आणि रेकॉर्ड केलेली उत्तरे प्रसिद्ध केली आहेत. नीटची अधिकृत वेबसाइट neet.nta.nic.in वर जाऊन उमेदवार हे चेक करू शकतात. यासाठी उमेदवारांना आपले लॉगिन डिटेल्स भरावी लागेल.
1. सर्वप्रथम neet.nta.nic.in या अधिकृत वेबसाइटवर जा.
2. त्यानंतर तुमचा ॲप्लिकेशन नंबर (Application Number) आणि पासवर्ड टाका.
3. ओटीपी (OTP) व्हेरिफिकेशन पूर्ण केल्यानंतर ‘View/Challenge OMR Sheet & Recorded Responses’ या पर्यायावर क्लिक करा.
4. येथे तुम्ही निवडलेल्या उत्तरांची तुलना स्कॅनरने वाचलेल्या उत्तरांशी करू शकता.
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ओएमआर शीट आणि रेकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट तपासताना जर तुमच्या उत्तरांचा ताळमेळ अचूक बसत नसेल किंवा काही तफावत आढळल्यास, तुम्ही त्यावर आक्षेप नोंदवू शकता. आक्षेप नोंदवण्यासाठी १५ जुलै २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. यासाठी उमेदवारांना योग्य तो प्रश्न निवडून आपल्या दाव्याच्या पर्यायावर टिक करावे लागेल. प्रत्येक आव्हानासाठी २०० रुपये शुल्क भरावे लागेल, ज्यासाठी नेट बँकिंग / कार्ड / यूपीआय (UPI) सुविधा उपलब्ध आहेत. आक्षेप नोंदवल्यानंतर सबमिट बटण दाबा आणि त्याची पावती डाउनलोड करा. जर तुमचे आव्हान योग्य ठरले, तर तुमचे २०० रुपये परत केले जातील.
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एनटीएने आधीच अधिकृतपणे माहिती दिली आहे की, २० जुलै २०२६ पर्यंत नीट यूजी २०२६ री-एग्जामचा निकाल जाहीर केला जाईल. १५ जुलैपर्यंत उमेदवारांकडून ओएमआर शीटबाबत आक्षेप नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, त्यानंतर १९ जुलै किंवा २० जुलै रोजी नीट परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर होऊ शकतो.