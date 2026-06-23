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Medical Education Big Change: मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! पीजी डिप्लोमा कोर्सेस बंद होणार? जाणून घ्या सविस्तर…

Updated On: Jun 23, 2026 | 10:01 AM IST
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सारांश

Medical Education Big Change: नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) वैद्यकीय शिक्षणात मोठा बदल करत पीजी डिप्लोमा कोर्सेस टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जागा आता एमडी आणि एमएस कोर्सेसमध्ये बदलल्या जातील.

मेडिकल स्टूडंट

फोटो सौजन्य- नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

NMC Scraps PG Diploma Courses: देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा (Medical Education) दर्जा जागतिक मानकांनुसार उंचावण्यासाठी एक अत्यंत मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ने पोस्टग्रेजुएट (PG) वैद्यकीय शिक्षणात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, पीजी डिप्लोमा कोर्सेस टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम देशभरातील हजारो वैद्यकीय विद्यार्थी आणि मेडिकल कॉलेजेसवर होणार आहे. आगामी वर्षांमध्ये मेडिकल कॉलेजेसमध्ये प्रामुख्याने केवळ एमडी  आणि एमएस यांसारखे ब्रॉड स्पेशियलिटी कोर्सेसच उपलब्ध राहतील.

एनएमसीने २२ जून रोजी जारी केलेल्या नोटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे की, पीजी डिप्लोमा कोर्सेसमध्ये प्रवेशासाठी २०२६-२७ हे अंतिम शैक्षणिक सत्र असेल. याचा अर्थ असा की, २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून कोणत्याही मेडिकल कॉलेजमध्ये पीजी डिप्लोमा कोर्सेससाठी नवीन प्रवेश दिले जाणार नाहीत.

डिप्लोमाच्या जागांचे काय होणार?

आतापर्यंत ज्या जागा पीजी डिप्लोमा कोर्सेससाठी राखीव होत्या, त्या जागांचे ‘एमडी’ (MD) आणि ‘एमएस’ (MS) जागांमध्ये रूपांतर केले जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना डिप्लोमाऐवजी थेट पदवी (डिग्री) कोर्समध्ये प्रवेश मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. एनएमसीच्या मते, यामुळे विद्यार्थ्यांना करिअरच्या उत्तम संधी मिळतील; कारण एमडी आणि एमएस पदवी ही अधिक व्यापक आणि मान्यताप्राप्त पात्रता मानली जाते.

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हा निर्णय का महत्त्वाचा मानला जात आहे?

देशातील पोस्टग्रेजुएट वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा सर्वत्र समान करणे ही काळाची गरज असल्याचे एनएमसीचे मानणे आहे. सध्या काही मेडिकल कॉलेजेसमध्ये एकाच विषयाचे डिप्लोमा आणि डिग्री दोन्ही कोर्सेस चालवले जातात, तर अनेक संस्थांमध्ये केवळ डिप्लोमा प्रोग्रामच उपलब्ध आहेत. आयोगाचे असे म्हणणे आहे की, ज्या संस्थांमध्ये डिप्लोमा कोर्सेस सुरू आहेत, तिथे आधीपासूनच पुरेसे प्राध्यापक, पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आणि रुग्ण उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत, या संसाधनांचा योग्य वापर करून त्या जागांचे एमडी आणि एमएस कोर्सेसमध्ये रूपांतर केले जाऊ शकते. यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल आणि देशाला अधिक प्रशिक्षित तज्ज्ञ डॉक्टर मिळतील.

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Web Title: Nmc scraps medical education pg diploma courses md ms seats

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Published On: Jun 23, 2026 | 09:59 AM

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