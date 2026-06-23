कॉलेज ड्रॉपआउट ते व्हॉट्सॲपचे ‘ग्लोबल सीईओ’! आता ‘हा’ भारतीय सांभाळणार ३ अब्ज युजर्स असलेल्या WhatsApp ची कमान!

Kunal Shah WhatsApp Global CEO: फेसबुकची मूळ कंपनी ‘मेटा’ (Meta) भारतातील प्रमुख फिनटेक कंपनी ‘क्रेड’ (CRED) मध्ये मोठी गुंतवणूक करणार आहे. मेटा कंपनी क्रेडमध्ये सुमारे ८,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून, दोन्ही कंपन्यांनी २२ जून रोजी संयुक्तपणे ही माहिती दिली आहे. या मोठ्या व्यवहारानंतर क्रेडचे संस्थापक कुणाल शाह यांच्यावर एक अत्यंत मोठी जबाबदारी सोपवली जाणार आहे. ते आता जगभरात व्हॉट्सॲप (WhatsApp) चे ‘ग्लोबल सीईओ’ बनणार आहेत. या प्रसंगी कुणाल शाह नेमके कोण आहेत, त्यांचे शिक्षण कुठे झाले आहे आणि ग्लोबल सीईओ बनल्यानंतर त्यांना किती पगार मिळणार आहे, हे आपण जाणून घेऊया.
कुणाल शाह यांनी मुंबईच्या विल्सन कॉलेजमधून बीए (BA) चे शिक्षण पूर्ण केले असून, त्यांचा मुख्य विषय फिलॉसॉफी हा होता. यानंतर त्यांनी एमबीए (MBA) च्या शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला, परंतु ते शिक्षण त्यांनी अर्धवटच सोडले; म्हणजेच ते कॉलेज ड्रॉपआउट झाले. त्यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितले आहे की, ते खूप लहान असल्यापासूनच त्यांनी शिक्षणासोबतच काम करायलाही सुरुवात केली होती. पुढे त्यांनी ‘एनएमआयएमएस’ (NMIMS) कॉलेजमध्ये पार्ट-टाइम एमबीए कोर्ससाठी प्रवेश घेतला, मात्र हा कोर्सही त्यांनी पूर्ण न करता मध्यातच सोडून दिला.
कुणाल शाह सीईओ बनल्यानंतर त्यांचा नेमका पगार किती असेल, याची अधिकृत माहिती सध्या समोर आलेली नाही; कारण मेटाने नुकतीच त्यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली आहे. मात्र, अमेरिकन टेक जगतावर राज्य करणाऱ्या मेटासारख्या महाकाय कंपन्यांमधील सीईओचे सरासरी पॅकेज २ लाख २२ हजार डॉलर ते ४ लाख ५० हजार डॉलर वार्षिक असू शकते. भारतीय रुपयांमध्ये याचा विचार केला, तर ही रक्कम वार्षिक सुमारे २ कोटी ते ४ कोटी रुपयांच्या घरात जाते.
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कुणाल शाह आता मेटाच्या ग्लोबल लीडरशिप टीममध्ये (जागतिक नेतृत्व संघ) सामील होत असल्यामुळे, त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भत्ते आणि कामगिरीवर आधारित बोनस (Performance-based bonus) मिळतील, जे त्यांच्या मूळ पगारापेक्षा कित्येक पटीने जास्त असतील. कुणाल शाह यांची अंदाजित एकूण संपत्ती सुमारे १५,००० कोटी रुपये (जवळपास २ अब्ज डॉलर) आहे.
पहिलं कारण म्हणजे, मेटासारखी जागतिक कंपनी आता भारताच्या डिजिटल पेमेंट मार्केटमध्ये थेट प्रवेश करू इच्छिते, हे यावरून स्पष्ट होते. सध्या या मार्केटमध्ये ‘व्हॉट्सॲप पे’ अजूनही बरेच मागे आहे. अशा परिस्थितीत, फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरून युजर्स मिळवणे, व्हॉट्सॲपकडून ई-कॉमर्स सांभाळणे आणि CRED कडून पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जोडणे, याद्वारे मेटा एक मोठा डिजिटल इकोसिस्टम तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
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दुसरं कारण म्हणजे, जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एक असलेल्या मेटाच्या आणि ३ अब्जाहून अधिक युजर्स असलेल्या व्हॉट्सॲप सारख्या उत्पादनाची थेट कमान एखाद्या भारतीय संस्थापकाच्या हाती सोपवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.