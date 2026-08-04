Medical Career Options: एमबीबीएस पूर्ण केल्यानंतर बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या मनात एक मोठा प्रश्न येतो. पुढे MD करावे की MS? हे दोन्ही पोस्टग्रॅजुएट मेडिकल कोर्सेस आहेत आणि एमबीबीएस नंतर NEET PG परीक्षा पास करूनच यामध्ये प्रवेश मिळतो, परंतु दोन्हीचे शिक्षण, फी आणि करिअरचा मार्ग यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात फरक असतो. जर तुम्ही देखील संभ्रमात असाल की, यापैकी कोणता कोर्स तुमच्यासाठी योग्य ठरेल, तर सोप्या भाषेत या दोन्हीमधील फरक समजून घेऊया.
MD चे पूर्ण नाव ‘Doctor of Medicine’ (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) असे आहे, तर MS चा अर्थ ‘Master of Surgery’ (मास्टर ऑफ सर्जरी) असा होतो.
ज्या विद्यार्थ्यांना आजारांच्या उपचारासाठी औषधोपचार आणि नॉन-सर्जिकल पद्धतींचा वापर करण्यात रस असतो, ते MD निवडतात.
दुसरीकडे, ज्यांचा कल ऑपरेशन आणि सर्जरीकडे असतो, ती विद्यार्थी MS चा मार्ग निवडतात.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, MD हे औषधोपचार आधारित उपचारांवर लक्ष केंद्रित करते, जसे की जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी इ.
तर MS ही सर्जरीशी संबंधित शाखा आहे, जसे की जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT आणि गायनेकोलॉजी.
दोन्ही कोर्सेसचा कालावधी साधारणपणे ३ वर्षांचा असतो आणि दोन्हीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी NEET PG पास करणे आवश्यक असते. शिकण्याची पद्धत देखील वेगळी असते – MD मध्ये थ्योरी, निदान आणि रुग्णाला औषधांनी बरे करण्यावर जास्त जोर दिला जातो, तर MS मध्ये प्रत्यक्ष सर्जिकल ट्रेनिंग, ऑपरेशन थिएटरमधील प्रॅक्टिस आणि सर्जिकल स्किल्स शिकवल्या जातात.
AI Data Centers : भारतामध्ये किती आहेत डेटा सेंटर? ‘या’ टेक कंपन्या करत आहेत भारतात मोठी गुंतवणूक; जाणून घ्या सविस्तर..
जर फी बद्दल बोलायचे तर, सरकारी महाविद्यालयांमध्ये MD आणि MS या दोन्हीची फी जवळपास सारखी आणि खूप कमी असते, जी काही हजार रुपयांपासून ते काही लाख रुपये वार्षिक असू शकते. परंतु खाजगी महाविद्यालयांमध्ये हे चित्र बदलत जाते.
याचा अर्थ सुरुवातीच्या पातळीवर MD ची फी थोडी कमी देखील असू शकते, परंतु टॉप प्राईमेट किंवा डीम्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये दोन्ही कोर्सेसची फी जवळपास सारखीच होते. एकूणच तीन वर्षांच्या कोर्ससाठी खाजगी महाविद्यालयांमध्ये सरासरी फी १५ लाख ते ८० लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, जी कॉलेजची प्रतिष्ठा, स्पेशलायझेशन आणि मॅनेजमेंट कोटा यांसारख्या गोष्टींवर अवलंबून असते.