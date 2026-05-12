Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Bank Of India Fy26 Annual Results Net Profit Rises 10527 Crore See More Detials

Bank Of India ची ऐतिहासिक झेप! वार्षिक निव्वळ नफा 10 हजार कोटींच्या पार

बँक ऑफ इंडियाने आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ मधील आपल्या आर्थिक कामगिरीची आकडेवारी जाहीर केली असून आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये निव्वळ नफा वार्षिक १४.१९ टक्के वाढून १०,५२७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 04:35 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Bank Of India ची ऐतिहासिक झेप!
  • वार्षिक निव्वळ नफा १० हजार कोटींच्या पार
  • 2026 मध्ये वार्षिक १४.१९ टक्क्यांनी वाढला
Bank Of India Result : बँक ऑफ इंडियाने आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ मधील आपल्या आर्थिक कामगिरीची आकडेवारी जाहीर केली असून आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये निव्वळ नफा वार्षिक १४.१९ टक्के वाढून १०,५२७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ तील चौथ्या तिमाहीत निव्वळ नफा वार्षिक १४.८५ टक्के वाढून ३,०१६ कोटी रुपयांवर झेपावला आहे. बँकेचा ROA आणि ROE आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीसाठी अनुक्रमे १.०१ टक्के आणि १६.३६ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

LPG सबसिडीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय? आता ‘इतकं’ उत्पन्न असणाऱ्यांना स्वस्त Cylinder मिळणार नाही?

कार्यात्मक नफ्यातही वाढ होऊन ५,०२६ कोटी रुपयांवर

बँकेचा आर्थिक वर्ष २०२६ साठीचा कार्यात्मक नफा वाढून १७,०४९ कोटी रुपये झाला, तर आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीसाठीतील कार्यात्मक नफ्यातही वाढ होऊन तो ५,०२६ कोटी रुपयांवर झेपावला आहे. बँकेच्या जागतिक पातळीवरील व्यवसायात वार्षिक १४.५७ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे आणि तो १६.९८ लाख कोटी रुपयचांवर पोहचला आहे. जागतिक ठेवी वार्षिक १३.५६ टक्क्यांनी वाढून ९.२७ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्या आहेत. जागतिक कर्जवाटप वार्षिक १५.८२ टक्क्याने वाढून ७.७१ लाख कोटी रुपयांवर पोहचले आहे. विदेशातील कर्जवाटपाने वार्षिक १४.२५ टक्के वाढ नोंदवली आणि ते १.१७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले.

RAM Advances वाटा ५८.७४ टक्क्यांपर्यंत

किरकोळ कर्जवाटप वार्षिक २१.१९ टक्क्याने वाढले आहे, तर एमएसएमई क्षेत्रासाठीचे कर्जवाटप वार्षिक १७.६८ टक्क्यांनी वाढले आहे. कृषी कर्जवाटप वार्षिक १७.६० टक्क्याने आणि कॉर्पोरेट कर्जवाटप वार्षिक १२.०८ टक्क्याने वाढले. RAM Advances वाटा ५८.७४ टक्क्यांपर्यंत वाढला. ३१ मार्च २०२६ रोजी बँकेच्या कासा ठेवींमध्ये वार्षिक ७.३० टक्क्यांनी वाढ झाली तर कासा गुणोत्तर ३७.६४ टक्के होते.

संभाव्य बुडीत कर्जासाठीच्या तरतूदीत वाढ

एकूण एनपीए गुणोत्तर वार्षिक १.२९ टक्क्यांनी म्हणजेच १२९ बेसिस पॉइंट्सने वाढून १.९८ टक्क्यांवर पोहचले आहे. निव्वळ एनपीए गुणोत्तर ०.५६ टक्क्यांवर पोहचले असून ते वार्षिक ०.२६ टक्क्यांनी म्हणजेच २६ बेसिस पॉइंट्सने वाढले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ साठी संभाव्य बुडीत कर्जासाठीच्या तरतूदीत वार्षिक ०.२८ टक्क्यांनी म्हणजेच २८ बेसिस पॉइंट्सने वाढ झाली असून ती ०.४८ टक्के झाली आहे.

३१ मार्च २०२६ अखेर भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर १८.०१ टक्के इतके राहिले आहे.डिजिटल आणि पर्यायी माध्यमांच्या पातळीवर, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ५१ लाखांहून अधिक ग्राहक बँकेशी जोडले गेले आणि त्यामुळे एकूण युपीआय ग्राहकांची संख्या २७१ लाखांहून अधिक झाली आहे. पर्यायी वितरण माध्यमांद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांची संख्या ७.६ अब्ज झाली असून त्यात वार्षिक २२ टक्के वाढ दिसून आली आहे.

6 लाख कोटी रुपये पाण्यात, Share Market मध्ये विक्रीचा सपाटा थांबेना, गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण

Web Title: Bank of india fy26 annual results net profit rises 10527 crore see more detials

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 04:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ
1

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा
2

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक
3

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन
4

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

May 18, 2026 | 09:49 AM
Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

May 18, 2026 | 09:45 AM
Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

May 18, 2026 | 09:40 AM
Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

May 18, 2026 | 09:25 AM
Dombivali Crime: डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित मुली गर्भवती; दोन आरोपी अटकेत

Dombivali Crime: डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित मुली गर्भवती; दोन आरोपी अटकेत

May 18, 2026 | 09:21 AM
Dr Shrikant Jichkar: वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी १४ पदव्या! ‘हा’ भारतीय विक्रम करणारे डॉ. श्रीकांत जिचकार नेमके कोण होते?

Dr Shrikant Jichkar: वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी १४ पदव्या! ‘हा’ भारतीय विक्रम करणारे डॉ. श्रीकांत जिचकार नेमके कोण होते?

May 18, 2026 | 09:20 AM
Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 18, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM