Bank Of India ची ऐतिहासिक झेप! वार्षिक निव्वळ नफा 10 हजार कोटींच्या पार

बँकेचा आर्थिक वर्ष २०२६ साठीचा कार्यात्मक नफा वाढून १७,०४९ कोटी रुपये झाला, तर आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीसाठीतील कार्यात्मक नफ्यातही वाढ होऊन तो ५,०२६ कोटी रुपयांवर झेपावला आहे. बँकेच्या जागतिक पातळीवरील व्यवसायात वार्षिक १४.५७ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे आणि तो १६.९८ लाख कोटी रुपयचांवर पोहचला आहे. जागतिक ठेवी वार्षिक १३.५६ टक्क्यांनी वाढून ९.२७ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्या आहेत. जागतिक कर्जवाटप वार्षिक १५.८२ टक्क्याने वाढून ७.७१ लाख कोटी रुपयांवर पोहचले आहे. विदेशातील कर्जवाटपाने वार्षिक १४.२५ टक्के वाढ नोंदवली आणि ते १.१७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले.
किरकोळ कर्जवाटप वार्षिक २१.१९ टक्क्याने वाढले आहे, तर एमएसएमई क्षेत्रासाठीचे कर्जवाटप वार्षिक १७.६८ टक्क्यांनी वाढले आहे. कृषी कर्जवाटप वार्षिक १७.६० टक्क्याने आणि कॉर्पोरेट कर्जवाटप वार्षिक १२.०८ टक्क्याने वाढले. RAM Advances वाटा ५८.७४ टक्क्यांपर्यंत वाढला. ३१ मार्च २०२६ रोजी बँकेच्या कासा ठेवींमध्ये वार्षिक ७.३० टक्क्यांनी वाढ झाली तर कासा गुणोत्तर ३७.६४ टक्के होते.
एकूण एनपीए गुणोत्तर वार्षिक १.२९ टक्क्यांनी म्हणजेच १२९ बेसिस पॉइंट्सने वाढून १.९८ टक्क्यांवर पोहचले आहे. निव्वळ एनपीए गुणोत्तर ०.५६ टक्क्यांवर पोहचले असून ते वार्षिक ०.२६ टक्क्यांनी म्हणजेच २६ बेसिस पॉइंट्सने वाढले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ साठी संभाव्य बुडीत कर्जासाठीच्या तरतूदीत वार्षिक ०.२८ टक्क्यांनी म्हणजेच २८ बेसिस पॉइंट्सने वाढ झाली असून ती ०.४८ टक्के झाली आहे.
३१ मार्च २०२६ अखेर भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर १८.०१ टक्के इतके राहिले आहे.डिजिटल आणि पर्यायी माध्यमांच्या पातळीवर, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ५१ लाखांहून अधिक ग्राहक बँकेशी जोडले गेले आणि त्यामुळे एकूण युपीआय ग्राहकांची संख्या २७१ लाखांहून अधिक झाली आहे. पर्यायी वितरण माध्यमांद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांची संख्या ७.६ अब्ज झाली असून त्यात वार्षिक २२ टक्के वाढ दिसून आली आहे.
