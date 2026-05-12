Pune Crime: पुण्यात सिलेंडरचा स्फोट! अग्निशमन दलाच्या १० गाड्यांची धाव; अर्धा तास आगीचे लोट

Nasarapur Crime News: प्रत्यक्षदर्शी मुलांनी अडवण्याचा प्रयत्न केला पण…; सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये काय दिसलं?
५ गाड्या जळून झाल्या खाक
या परिसरात मंडपाच्या साहित्याला आग लागल्यावर तिथे राहण्यासाठी कामगार होते. त्यांच्या साठी जेवणाची व्यवस्था म्हणून घरगुती सिलेम्डर होते. त्याचा स्फोट झाल्याने नागरिक प्रचंड घाबरले आणि भीतीने सगळे लोक रस्त्यावर आले. त्या परिसरात इतर दुकानांना पण आग लागण्याची भीती निर्माण झाली होती. जवळपास अर्धा तास कूलिंग करण्याचं काम सुरू होते. लोक एवढे रस्त्यावर आले की पोलिसांना पोलीस बंदोबस्त लावावा लागला. त्या मंडपाच्या साहित्याच काही राहिला नाही मोठ नुकसान झालं आहे. मात्र आग मोठी होती त्याने नागरिक घाबरले होते.
या आगीत जवळपास ५ मोटर सायकली जळून खाक झाल्या आहेत. त्याच बरोबर जो टेंपो मंडपाचं साहित्य घेवून जाणार होता. तो ही आगीत जळून खाक झाला आहे. नक्की आग कशी लागली? याचा अजून पर्यंत माहिती मिळाली नाही. मात्र अग्निशम दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे. पंचनामा करून पुढील कार्यवाही केली जात आहे.
Ans: ही आग अप्पर डेपो परिसरात लागली.
Ans: आग आटोक्यात आणण्यासाठी जवळपास १० अग्निशमन गाड्या दाखल झाल्या.
Ans: मंडप साहित्य, ५ मोटारसायकली आणि एक टेंपो जळून खाक झाला.