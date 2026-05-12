Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Pune Crime Cylinder Explosion In Pune 10 Fire Tenders Rush To The Scene Flames Rage For Half An Hour

Pune Crime: पुण्यात सिलेंडरचा स्फोट! अग्निशमन दलाच्या १० गाड्यांची धाव; अर्धा तास आगीचे लोट

पुण्यातील अप्पर डेपो परिसरात मंडप साहित्याच्या गोडाऊनला भीषण आग लागून मोठे नुकसान झाले. सिलेंडर स्फोटामुळे घबराट पसरली. अग्निशमन दलाच्या १० गाड्यांनी आग आटोक्यात आणली.

Updated On: May 12, 2026 | 04:39 PM
crime ( फोटो सौजन्य - social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • मंडप साहित्याच्या गोडाऊनला भीषण आग लागली.
  • सिलेंडर स्फोटामुळे नागरिकांमध्ये घबराट पसरली.
  • आगीत ५ मोटारसायकली आणि एक टेंपो जळून खाक झाला.
पुणे: पुण्यात आगीच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत. शहरात नागरीकरण मोठ्या प्रमाणावर झाल आहे. मात्र आज अप्पर डेपो परिसरात भीषण आग लागली होती. या आगीत मंडपाचं साहित्य सगळं जळून खाक झाल आहे. दुपारी सव्वा एक वाजताच्या सुमारास कंट्रोल रूमला आग लागल्याची माहिती मिळाली. सुरुवातीला दोन गाड्या पाठवण्यात आल्या होत्या, मात्र गोडावूनमध्ये मंडपाचं साहित्य होत त्याने एवढा पेट घेतला मी सगळं साहित्य जळून खाक झाल. अग्निशम दलाच्या जवळपास १० गाड्या नंतर बोलवाव्या लागल्या आणि अर्धा तास आगीचे लोट बाहेर पडत होते. अप्पर डेपो परिसरात दाट लोकवस्ती आहे. बाजूला अनेक दुकान होती त्यांना आग लागण्याची भीती निर्णय झाली होती. मात्र शेवटी अर्धा तास दहा गाड्या घटनास्थळी होत्या. त्यांनी आग आटोक्यात आणली.

Nasarapur Crime News: प्रत्यक्षदर्शी मुलांनी अडवण्याचा प्रयत्न केला पण…; सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये काय दिसलं?

५ गाड्या जळून झाल्या खाक

या परिसरात मंडपाच्या साहित्याला आग लागल्यावर तिथे राहण्यासाठी कामगार होते. त्यांच्या साठी जेवणाची व्यवस्था म्हणून घरगुती सिलेम्डर होते. त्याचा स्फोट झाल्याने नागरिक प्रचंड घाबरले आणि भीतीने सगळे लोक रस्त्यावर आले. त्या परिसरात इतर दुकानांना पण आग लागण्याची भीती निर्माण झाली होती. जवळपास अर्धा तास कूलिंग करण्याचं काम सुरू होते. लोक एवढे रस्त्यावर आले की पोलिसांना पोलीस बंदोबस्त लावावा लागला. त्या मंडपाच्या साहित्याच काही राहिला नाही मोठ नुकसान झालं आहे. मात्र आग मोठी होती त्याने नागरिक घाबरले होते.

या आगीत जवळपास ५ मोटर सायकली जळून खाक झाल्या आहेत. त्याच बरोबर जो टेंपो मंडपाचं साहित्य घेवून जाणार होता. तो ही आगीत जळून खाक झाला आहे. नक्की आग कशी लागली? याचा अजून पर्यंत माहिती मिळाली नाही. मात्र अग्निशम दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे. पंचनामा करून पुढील कार्यवाही केली जात आहे.

Bhandara News: परीक्षेला जात असताना विद्यार्थ्यावर बिबट्याचा जीवघेणा हल्ला; मृत्यूच्या जबड्यातून थोडक्यात बचावला!

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही आग पुण्यातील कोणत्या परिसरात लागली?

    Ans: ही आग अप्पर डेपो परिसरात लागली.

  • Que: आग आटोक्यात आणण्यासाठी किती अग्निशमन गाड्या दाखल झाल्या?

    Ans: आग आटोक्यात आणण्यासाठी जवळपास १० अग्निशमन गाड्या दाखल झाल्या.

  • Que: आगीत कोणते नुकसान झाले?

    Ans: मंडप साहित्य, ५ मोटारसायकली आणि एक टेंपो जळून खाक झाला.

Web Title: Pune crime cylinder explosion in pune 10 fire tenders rush to the scene flames rage for half an hour

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 04:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bhandara News: परीक्षेला जात असताना विद्यार्थ्यावर बिबट्याचा जीवघेणा हल्ला; मृत्यूच्या जबड्यातून थोडक्यात बचावला!
1

Bhandara News: परीक्षेला जात असताना विद्यार्थ्यावर बिबट्याचा जीवघेणा हल्ला; मृत्यूच्या जबड्यातून थोडक्यात बचावला!

Pune Crime: कार चालकाचा ताबा सुटला आणि महिला आली थेट चाकाखाली चिरडली; CCTV मध्ये कैद थरार
2

Pune Crime: कार चालकाचा ताबा सुटला आणि महिला आली थेट चाकाखाली चिरडली; CCTV मध्ये कैद थरार

Bhandara Crime: प्रेमविवाह करून पळाली मुलगी, “मुलगी परत आणतो” म्हणत स्टॅम्प पेपरवर दिली हमी; भोंदूबाबाकडून लाखोंची फसवणूक
3

Bhandara Crime: प्रेमविवाह करून पळाली मुलगी, “मुलगी परत आणतो” म्हणत स्टॅम्प पेपरवर दिली हमी; भोंदूबाबाकडून लाखोंची फसवणूक

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! वडिलांना व्हिडीओ कॉल करून तरुणीने संपवलं जीवन; मृत्यूनंतर बापानं वाजवल्या टाळ्या; नेमकं प्रकरण काय?
4

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! वडिलांना व्हिडीओ कॉल करून तरुणीने संपवलं जीवन; मृत्यूनंतर बापानं वाजवल्या टाळ्या; नेमकं प्रकरण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime: पुण्यात सिलेंडरचा स्फोट! अग्निशमन दलाच्या १० गाड्यांची धाव; अर्धा तास आगीचे लोट

Pune Crime: पुण्यात सिलेंडरचा स्फोट! अग्निशमन दलाच्या १० गाड्यांची धाव; अर्धा तास आगीचे लोट

May 12, 2026 | 04:39 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Bank Of India ची ऐतिहासिक झेप! वार्षिक निव्वळ नफा 10 हजार कोटींच्या पार

Bank Of India ची ऐतिहासिक झेप! वार्षिक निव्वळ नफा 10 हजार कोटींच्या पार

May 12, 2026 | 04:35 PM
पुणे-दौंड डेमोच्या चाकांना अचानक आग, प्रवाशांमध्ये घबराट; पाटस रेल्वे स्थानकात काय घडलं?

पुणे-दौंड डेमोच्या चाकांना अचानक आग, प्रवाशांमध्ये घबराट; पाटस रेल्वे स्थानकात काय घडलं?

May 12, 2026 | 04:32 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM
Jalgaon Crime News : लग्नासाठी थेट बांगलादेशची बॉर्डर ओलांडली; जळगावात तरुणीला बेड्या! 

Jalgaon Crime News : लग्नासाठी थेट बांगलादेशची बॉर्डर ओलांडली; जळगावात तरुणीला बेड्या! 

May 12, 2026 | 04:23 PM
Nasarapur Crime News: प्रत्यक्षदर्शी मुलांनी अडवण्याचा प्रयत्न केला पण…; सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये काय दिसलं?

Nasarapur Crime News: प्रत्यक्षदर्शी मुलांनी अडवण्याचा प्रयत्न केला पण…; सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये काय दिसलं?

May 12, 2026 | 04:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

May 11, 2026 | 08:13 PM
Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

May 11, 2026 | 08:09 PM
Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

May 11, 2026 | 08:01 PM
Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

May 11, 2026 | 07:57 PM
Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

May 11, 2026 | 07:35 PM
Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

May 11, 2026 | 07:19 PM
Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

May 11, 2026 | 05:19 PM