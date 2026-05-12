यावर्षी प्रथमच राज्यातील एमएचटी सीईटी (MHT-CET) कडून दोन वेळा विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याची संधी मिळत आहे. राज्यभरात पार पडलेल्या पहिल्या सीईटीसाठी ४ लाख ७९ हजार ३३४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ४ लाख ५४ हजार ०७९ विद्यार्थ्यांनीच परीक्षा दिली होती.
राज्यभरात घेतल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या संधीच्या सीईटीसाठी ३ लाख २१ हजार ९१७ विद्यार्थी बसणार आहेत. यामध्ये १ लाख ९७ हजार ८८३ विद्यार्थी तर १ लाख २४ हजार ०७१ विद्यार्थिनी तसेच १३ तृतीयपंथी व ९६८ दिव्यांग प्रवेश परीक्षा देणार आहेत. संगणकावर आधारित होणारी ही परीक्षा राज्यातील १९४ परीक्षा केंद्रावर होणार आहे.
या वर्षापासून सीईटी कक्षाने प्रथमच एमएचटी सीईटी प्रवेश परीक्षा दोन वेळेस घेण्याचा निर्णय आहे. तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्यांला एक प्रवेश परीक्षा देणे बंधनकारक असून दुसरी ऐच्छिक असेल. यासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश परीक्षेची नोंदणी करत्यावेळी एक परीक्षा द्यायची की दोन्ही हे नमूद करणे गरजेचे आहे. जर विद्यार्थ्यांनी दोन परीक्षा दिल्यास त्या दोन्हीपैकी ज्यामध्ये जास्त टक्के असतील, तो निकाल प्रवेशासाठी ग्राह्य धरला जाईल.
