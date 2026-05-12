MHT-CET : सीईटी परीक्षेचा दुसरा टप्पा सुरू! राज्यातील १९४ केंद्रांवर चाचणी; विद्यार्थ्यांना कसा होणार फायदा?

MHT-CET 2026: राज्यातील अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्र प्रवेशासाठी आजपासून सीईटी परीक्षेचे दुसरे सत्र सुरू होत आहे. १९४ केंद्रांवर होणाऱ्या या परीक्षेचे नियम आणि निकाल प्रक्रियेची माहिती वाचा.

Updated On: May 12, 2026 | 02:52 PM
  • सीईटी परीक्षा दोन वेळा घेतली जाणार
  • सीईटी परीक्षा राज्यातील १९४ परीक्षा केंद्रावर होणार
  • जास्त टक्के असलेला निकाल प्रवेशासाठी ग्राह्य
MHT-CET 2026 : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत घेण्यात येणाऱ्या सीईटी परिक्षा आजपासून म्हणजेच १२ मे ते २० मे २०२६ तारखेपर्यंत दोन सत्रात (सकाळ आणि दुपार) होतील. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षामध्ये अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र आणि कृषी शिक्षण या व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही प्रवेश परीक्षा दुसरी संधी असेल.

यावर्षी प्रथमच राज्यातील एमएचटी सीईटी (MHT-CET) कडून दोन वेळा विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याची संधी मिळत आहे. राज्यभरात पार पडलेल्या पहिल्या सीईटीसाठी ४ लाख ७९ हजार ३३४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ४ लाख ५४ हजार ०७९ विद्यार्थ्यांनीच परीक्षा दिली होती.

राज्यभरात घेतल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या संधीच्या सीईटीसाठी ३ लाख २१ हजार ९१७ विद्यार्थी बसणार आहेत. यामध्ये १ लाख ९७ हजार ८८३ विद्यार्थी तर १ लाख २४ हजार ०७१ विद्यार्थिनी तसेच १३ तृतीयपंथी व ९६८ दिव्यांग प्रवेश परीक्षा देणार आहेत. संगणकावर आधारित होणारी ही परीक्षा राज्यातील १९४ परीक्षा केंद्रावर होणार आहे.

या वर्षापासून सीईटी कक्षाने प्रथमच एमएचटी सीईटी प्रवेश परीक्षा दोन वेळेस घेण्याचा निर्णय आहे. तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्यांला एक प्रवेश परीक्षा देणे बंधनकारक असून दुसरी ऐच्छिक असेल. यासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश परीक्षेची नोंदणी करत्यावेळी एक परीक्षा द्यायची की दोन्ही हे नमूद करणे गरजेचे आहे. जर विद्यार्थ्यांनी दोन परीक्षा दिल्यास त्या दोन्हीपैकी ज्यामध्ये जास्त टक्के असतील, तो निकाल प्रवेशासाठी ग्राह्य धरला जाईल.

Published On: May 12, 2026 | 02:52 PM

मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

