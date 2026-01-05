Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Parents Will Get Educational Information On The Website Of The Zilla Parishad School In Sambhajinagar With One Click

Sambhaji Nagar : जिल्हा परिषद शाळेची डिजीटलकडे वाटचाल ; शैक्षणिक माहिती पालकांना मिळणार एका क्लिकवर

सिल्लोड तालुक्यात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती निमित्त तालुक्यातील सारोळा येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या अधिकृत वेबसाईटचे उद्घाटन करण्यात आले.

Updated On: Jan 05, 2026 | 01:42 PM
Sambhaji Nagar : जिल्हा परिषद शाळेची डिजीटलकडे वाटचाल ; शैक्षणिक माहिती पालकांना मिळणार एका क्लिकवर
Follow Us:
Follow Us:
  • जिल्हा परिषद शाळेची डिजीटलकडे वाटचाल
  • शैक्षणिक माहिती पालकांना मिळणार एका क्लिकवर
छ. संभाजीनगर :   विज्ञान आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षणपद्धतीत अनेक चांगले बदल होत आहेत. याला अपवाद आता जिल्हा परिषदेच्या शाळा देखील राहिल्या नाहीत. मुलांच्या चांगल्या भविष्यासाठी आता पालकांना शाळेच्या सर्व कार्यक्रमाची माहिती फक्त एका क्लिकवर मिळणार आहे.

सिल्लोड तालुक्यात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती निमित्त तालुक्यातील सारोळा येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या अधिकृत वेबसाईटचे उद्घाटन करण्यात आले. या अधिकृत वेबसाईटच्या माध्यमातून शाळेतील शैक्षणिक व सहशैक्षणिक उपक्रम विद्यार्थ्यांची व शिक्षकवर्गाची माहिती शालेय सुविधा सूचना व परिपत्रके विविध कार्यक्रम व उपक्रमांची छायाचित्रे व माहिती ही सर्व माहिती पालक व नागरिकांना एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.

माजी विद्यार्थी यश मेटेने तयार केली वेबसाईट

डिजिटल युगाशी सुसंगत पाऊल टाकत शाळेने ही वेबसाईट सुरू केली असून, यामुळे शाळेच्या कामकाजात पारदर्शकता, माहितीची सुलभता, पालक-शाळा संवादात सुधारणा होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असल्याची माहिती मुख्याध्यापक सुधाकर बावस्कर यांनी दिली. वेबसाईट निर्मितीबाबत विशेष उल्लेख या वेबसाईटची निर्मिती जिल्हा परिषद शाळेचे माजी विद्यार्थी यश मेटे यांनी केली.

स्थापना दिनानिमित्त पोलिस रेजिंग डे सप्ताह! आधुनिक शस्त्रसज्जतेचे दर्शन; विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष पोलिसिंगचा अनुभव

ग्रामस्थांकडून स्वागत

या उपक्रमाबद्दल शाळा व ग्रामस्थांच्या वतीने मनःपूर्वक अभिनंदन करण्यात आले. वेबसाईट उद्घाटन प्रसंगी केंद्रप्रमुखा एस.टी.राऊत, मुख्याध्यापक सुधाकर बावस्कर, शिक्षकवर्ग, व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष गजानन गोरे, उपाध्यक्ष बबना वराडे, सदस्य संजय काळे, सरपंच रेखा गायकवाड, उपसरपंच नारायण वराडे, ग्रामपंचायत सदस्य गणेश वराडे दादाराव समिंद्रे, काझी इम्रान, माजी सरपंच दादारावा दांडगे, पोलिस पाटील सुधाकर काकडे, प्रवीण जयस्वाल, तसेच गावकरी उपस्थित होते.

BEL Trainee Engineer Recruitment 2026: इंजिनिअरिंग पदवीधरांसाठी 119 पदांची भरती, 9 जानेवारीपर्यंत अर्जाची संधी

 

Web Title: Parents will get educational information on the website of the zilla parishad school in sambhajinagar with one click

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 01:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत
1

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत

Education News : शिक्षकांचा आजचा मोर्चा स्थगित, विभागीय शिक्षण मंडळ अध्यक्ष अहिरे यांच्याशी चर्चेनंतर घेतला निर्णय
2

Education News : शिक्षकांचा आजचा मोर्चा स्थगित, विभागीय शिक्षण मंडळ अध्यक्ष अहिरे यांच्याशी चर्चेनंतर घेतला निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM