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Government Jobs 2026: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडमध्ये हवालदार पदांची मोठी भरती; १० वी पास असणाऱ्यांना उत्तम संधी!

Updated On: Jul 11, 2026 | 12:17 PM IST
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सारांश

Government Jobs 2026: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडने (BEL) हवालदार (सुरक्षा) पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. १० वी पास आणि संबंधित अनुभव असणारे उमेदवार ३१ जुलै २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

10th Pass Government Jobs Maharashtra: सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडने (BEL) हवालदार (सुरक्षा – Security) पदांच्या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार ३१ जुलै २०२६ या अंतिम तारखेपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. या भरतीची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून अर्ज प्रक्रियाही सुरू झाली आहे.

या भरतीसाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराचे एसएसएलसी (SSLC – १० वी) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. यासोबतच संबंधित क्षेत्रातील कामाचा अनुभवही मागवण्यात आला आहे. उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी अधिसूचनेत दिलेले सर्व पात्रता निकष काळजीपूर्वक वाचून घ्यावेत. अर्जामध्ये कोणतीही चूक होऊ नये म्हणून शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, वयोमर्यादा आणि आवश्यक कागदपत्रांची आधीच पडताळणी करणे सोयीचे ठरेल. अपूर्ण चुकीच्या माहितीसह केलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षे

हवालदार पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. वयाची गणना १ जुलै २०२६ या तारखेच्या आधारे केली जाईल. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयोमर्यादेत सूट दिली जाईल. यामध्ये ओबीसी (OBC) प्रवर्गाला ३ वर्षे आणि एससी/एसटी (SC/ST) प्रवर्गाला ५ वर्षांची सूट प्रदान केली जाईल. वयाशी संबंधित प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे अर्जाच्या वेळी विहित नमुन्यात सादर करावी लागतील. पात्रतेशी संबंधित सर्व अटी अधिकृत अधिसूचनेनुसारच मान्य केल्या जातील.

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इतका मिळणार पगार

निवड झालेल्या उमेदवारांना आकर्षक वेतन दिले जाईल. अधिकृत माहितीनुसार, हवालदार पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांना २०,५०० रुपये ते ७९,००० रुपये प्रति महिना वेतन मिळणार आहे. याशिवाय कंपनीच्या नियमांनुसार इतर भत्ते आणि सुविधांचा लाभही दिला जाईल. महागाई भत्ता, वैद्यकीय सुविधा आणि इतर सेवा लाभ कंपनीच्या लागू नियमांनुसार दिले जातील, ज्यामुळे उमेदवारांना उत्तम रोजगार सुरक्षा आणि सुविधा मिळू शकतील.

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असा करा अर्ज

1. अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांना सर्वप्रथम बीईएलच्या (BEL) अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन नोंदणी (Registration) करावी लागेल.

2. यानंतर अर्ज फॉर्मात विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरावी लागेल.

3. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी.

4. भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन अर्ज फॉर्मची प्रिंटआउट आपल्याकडे सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे.

5. अधिक तपशीलांसाठी उमेदवार अधिकृत वेबसाइटची मदत घेऊ शकतात. अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी भरलेली सर्व माहिती एकदा पुन्हा तपासून घ्या.

Web Title: Bel havildar security government jobs 2026 apply online salary eligibility criteria

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Published On: Jul 11, 2026 | 12:17 PM

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