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Join Indian Army: भारतीय सैन्यात इंजिनिअर्ससाठी मोठी भरती; कोणतीही फी नाही, अर्ज करण्याच्या सोप्या स्टेप्स पहा एका क्लिकवर..

Updated On: Jul 10, 2026 | 11:25 AM IST
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सारांश

Indian Army SSC Tech Recruitment: भारतीय सैन्यात ६८ व्या SSC (Tech) अभ्यासक्रमासाठी भरती सुरू झाली आहे. इंजिनिअरिंग पदवीधर ६ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत joinindianarmy.nic.in वर विनामूल्य अर्ज करू शकतात.

आर्मी

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Engineering jobs in defense : भारतीय सैन्यात (Indian Army) सामील होऊन देशसेवा करण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांसाठी एक सुवर्णसंधी चालून आली आहे. इंडियन आर्मीच्या वतीने शॉर्ट सर्विस कमिशन अंतर्गत भरतीसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, यासाठीची अर्ज प्रक्रिया ९ जुलैपासून सुरू झाली आहे. तरी पात्र आणि इच्छुक उमेदवार भारतीय सेनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (joinindianarmy.nic.in) जाऊन ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. अर्ज भरण्यापूर्वी उमेदवारांनी पात्रता आणि निकष काळजीपूर्वक वाचून घ्यावेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ६ ऑगस्ट २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे.

पात्रता आणि वयोमर्यादा

शैक्षणिक पात्रता: उमेदवाराने मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेतून इंजिनिअरिंग (Engineering Degree) उत्तीर्ण केलेली असावी. विशेष म्हणजे, जे विद्यार्थी सध्या इंजिनिअरिंगच्या अंतिम वर्षात किंवा अंतिम सेमिस्टरमध्ये शिकत आहेत, ते देखील या भरतीसाठी अर्ज करू शकतात.

वयोमर्यादा: उमेदवाराचे वय किमान २० वर्षे आणि कमाल २७ वर्षे असावे. नियमांनुसार वयोमर्यादेत सूट दिली जाईल. वयाची गणना १ एप्रिल २०२७ या तारखेच्या आधारे केली जाईल.

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अर्ज कसा करावा?

या भरतीसाठी उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज सादर करावा लागेल. संबंधित उमेदवारांने ‘या’ सोप्या स्टेप्स फॉलो करून अर्ज भरावा.

1. सर्वप्रथम भारतीय सेनेच्या joinindianarmy.nic.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.

2. होमपेजवर ‘Apply Online’ या पर्यायावर क्लिक करा.

3. सर्वप्रथम ‘Register’ बटणावर क्लिक करून आपली नोंदणी (Registration) पूर्ण करा.

4. नोंदणी यशस्वी झाल्यानंतर, लॉग-इन करून अर्जामध्ये विचारलेली सर्व आवश्यक माहिती अचूक भरा.

5. सर्व माहिती भरून झाल्यानंतर फॉर्म सबमिट करा आणि भविष्यातील संदर्भासाठी अर्जाची प्रिंटआउट काढून ठेवा.

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अर्ज शुल्क

या भरती प्रक्रियेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये सर्व प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी कोणतेही अर्ज शुल्क आकारले जाणार नाही. म्हणजेच, उमेदवार या भरतीसाठी विनामूल्य (Free) अर्ज करू शकतात.

Web Title: Indian army ssc tech recruitment 2026 apply online eligibility marathi

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Published On: Jul 10, 2026 | 11:22 AM

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